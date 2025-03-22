在台灣航空迷的心中，與飛行相關的一切始終充滿魅力。如今，國泰航空再度創新話題，於甫開幕的Mitsui Shopping Park LaLaport南港打造期間限定的快閃店，為台北市的春季購物熱潮注入全新話題。這間位於LaLaport南港的Cathay Shop快閃店自3月20日起至4月9日限定開放三週，不僅匯集多款航空主題商品，更在現場擺放了一座震撼視覺的A350-1000等比巨型飛機模型，吸引民眾前來打卡拍照。從模擬飛行的視覺體驗到珍藏周邊的實體選購，這場結合購物與航空魅力的快閃活動，無疑成為航空迷與親子族群春季必訪的焦點之一。



▲哩程數翻倍全攻略！巨型A350飛機模型現身南港LaLaport 國泰航空快閃店 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理



現場展售的商品以國泰航空限定設計為主打，包含航點系列紀念品、旅行實用配件與機備品再製的創意家飾，並特別推出航空主題童裝與人氣十足的機師與空服員小熊玩偶，讓每一位參與者都能找到屬於自己的飛行記憶。無論是收藏者、送禮族，還是正在規劃旅程的旅人，都能在這裡感受到國泰航空的品牌魅力與細緻品味。A350-1000模型的設計忠實還原真實機型，成為全場拍照打卡的亮點，不論是成人還是小孩，都能近距離感受飛機的磅礡與細節，為購物之旅增添一段難忘的飛行體驗。



▲現場展售的商品以國泰航空限定設計為主打，包含航點系列紀念品、旅行實用配件與機備品再製的創意家飾 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理



國泰航空官方商店「Cathay Shop」快閃進駐LaLaport南港

此次快閃活動不僅是品牌與消費者的互動，更巧妙結合「亞洲萬里通」集哩計畫，打造完整的消費回饋體驗。配合LaLaport南港新店的開幕，國泰航空特別與亞洲萬里通推出限時集哩活動，自即日起至4月30日前，凡於南港LaLaport消費即可享有2倍哩數累積，每30元可賺取2里，較原本的1里翻倍計算，還有機會抽中2,000哩數獎勵。這項優惠活動同步適用於三井不動產旗下多個熱門據點，包括林口、台中港、台南的MITSUI OUTLET PARK與LaLaport台中，鼓勵消費者一邊購物一邊累哩，把日常消費轉化為未來的飛行機會，開啟更多旅行可能。▲此次快閃活動不僅是品牌與消費者的互動，更巧妙結合「亞洲萬里通」集哩計畫，打造完整的消費回饋體驗 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理為讓更多人親身參與這場航空主題快閃活動，國泰航空也準備了三大專屬好禮。凡於現場拍照打卡即可獲得限量小熊造型貼紙，加入國泰會員或Mitsui Shopping Park APP會員則贈送品牌摺疊扇，若有消費更可獲得實用的品牌摺疊環保袋，整體活動設計貼心又具收藏價值。這場快閃活動不僅是一場品牌行銷，更展現航空與生活風格的巧妙融合，也讓國泰航空在地經營的形象更加深化，將飛行夢想與生活體驗拉得更近一步。▲為讓更多人親身參與這場航空主題快閃活動，國泰航空也準備了三大專屬好禮 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理

快閃時間：2025年3月20日 至 4月9日（共三週）

打卡熱點：現場設置等比A350-1000巨型飛機模型

販售多款限定商品：航點紀念品、航空主題配件、制服童裝、機師空服員小熊等

航空迷必訪：沉浸式購物體驗

國泰航空官方商店「Cathay Shop」三大現場專屬好禮

1、拍照打卡即贈「品牌限定小熊貼紙」

2、加入「國泰會員」或「Mitsui Shopping Park APP會員」即贈「品牌摺疊扇」

3、現場消費即贈「品牌摺疊環保袋」

國泰航空官方商店「Cathay Shop」哩程數優惠活動

活動時間：即日起至2025年4月30日止

1、於LaLaport南港消費享「亞洲萬里通2倍哩數」累積

2、每消費30元可得2哩（原本為30元1哩）

3、再享加碼抽獎機會，有機會抽中2,000哩獎勵

4、此活動同步適用於三井不動產旗下其他據點：林口、台中港、台南、台中LaLaport





南港LaLaport 2025新開店全攻略



▲國泰航空官方商店「Cathay Shop」哩程數優惠活動 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理