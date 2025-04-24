苗栗通霄美食、通霄景點全攻略！隨著2025白沙屯媽祖進香到來，也迎來上萬個朝聖者聚集在白沙屯拱天宮，可說是苗栗通霄每年最熱鬧的時刻，來苗栗白沙屯媽祖進香前，不妨先來吃遍通霄在地美食、玩遍人氣景點，這次窩客島編輯蒐羅了9個熱門通霄美食景點，來到苗栗通霄直接跟著清單走一輪，必吃美食、必玩景點全收口袋。



▲2025白沙屯媽祖進香前先衝！苗栗通霄美食、通霄景點9選，在地牛肉麵名店排隊也要吃 / WalkerLand窩客島整理



難得苗栗來通霄一趟，絕不能沒吃過廣受當地人爆推的「白沙屯外省牛肉麵」，不起眼的鐵皮屋內總有滿滿的用餐人潮，超涮嘴滷味更是每桌必點；外酥內嫩的「廟口阿嬷臭豆腐」、金黃薄皮的「王記煎包」搭上超飽滿韭菜內餡，都是起鍋必秒殺的在地排隊小吃；如果想順遊通霄景點，可以到「飛牛牧場」與小動物近距離互動、日治時期遺留的「通霄神社」則連通苗栗虎頭山，可以輕鬆攻略制高點，眺望整個通霄美景。



▲苗栗通霄美食、通霄景點9大推薦！通霄廟口爆餡煎包、通霄打卡點一次朝聖 / WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄美食必吃牛肉麵：白沙屯外省牛肉麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 白沙屯外省牛肉麵 說：

他的地點跟店面真的是很奇特，開在大馬路旁超不起眼的鐵皮屋，然後用餐時間生意好到一個不行，路邊停滿了車，google評價也是高得嚇人。



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白沙屯外省牛肉麵

地址：苗栗縣通霄鎮中山路127號

電話：03-779-1616

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：苗栗縣通霄鎮白沙屯外省牛肉麵｜連招牌都斑駁的老舊鐵皮屋，竟然是超高人氣牛肉麵店？



▲苗栗通霄美食推薦必吃牛肉麵：白沙屯外省牛肉麵，不起眼鐵皮屋店觀，但每到用餐時段總是人潮爆滿 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 苗栗通霄美食推薦必吃牛肉麵：白沙屯外省牛肉麵，超入味滷味也每桌必點/大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄美食推薦必吃臭豆腐老店：廟口阿嬷臭豆腐

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 廟口阿嬷臭豆腐 說：

這的臭豆腐不是屬於很臭的那種，但臭香氣還是很足，而且酥度可以說是相當完美，臭豆腐中塞入跟醬油膏，單吃就很夠味，臭豆腐裡面相當濕潤，入口有爆漿感，真的有強。



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廟口阿嬷臭豆腐

地址：苗栗縣通霄鎮中正路20號

電話：03-776-3176

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：苗栗縣通霄鎮廟口阿嬷臭豆腐｜五十年老店！在地人大推薦阿嬤級的酥炸臭豆腐



▲苗栗通霄美食推薦必吃臭豆腐老店：廟口阿嬷臭豆腐，通霄在地營業已經超過50年 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄美食推薦必吃臭豆腐：廟口阿嬷臭豆腐，外皮酥脆，咬下還有爆汁感 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄美食推薦：王記煎包

部落客 貪吃猴 造訪 王記煎包 說：

這次來吃廟口正對面的通霄王記煎包，算是在這頗有名氣，超大顆水煎包裡面滿滿都是韭菜內餡，尤其假日早餐時段都是大排長龍，強烈建議先打電話預訂，現場等幾乎都要排很久啊！！



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王記煎包

地址：苗栗縣通霄鎮信義路119號

電話：0919-806-178

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【苗栗美食】通霄王煎包｜通霄廟口對面人氣韭菜水煎包、蛋餅，1顆20元爆滿韭菜餡必吃！ - 貪吃猴的幻想



▲苗栗通霄美食推薦：王記煎包，通霄廟口附近超人氣煎包 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄美食推薦：王記煎包，皮薄爆餡煎包只要20元 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄美食推薦：佳味手工赤肉羹

部落客 小虎食夢網 造訪 佳味手工赤肉羹 說：

這裡的魯肉飯都不講武德，老是混著油豆腐、滷蛋、肉鬆的，但這一碗的厚切肥肉及那滷的金黃的成色，看得真是讓人指食大動。



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佳味手工赤肉羹

地址：苗栗縣通霄鎮中山路170號

電話：03-775-2519

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【苗粟-通霄美食地圖之五】佳味飯麵攤.水果醃漬乾拌赤肉羹.椒麻乾麵風味獨特



▲苗栗通霄美食推薦：佳味手工赤肉羹 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄美食推薦：佳味手工赤肉羹，距離通霄火車站步行3分鐘就到 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄美食推薦：吳媽媽創意廚房

部落客 小虎食夢網 造訪 吳媽媽創意廚房 說：

在網路上被笑稱是沒有地址的餐廳，但就算如此假日午餐幾乎沒訂就沒位子....平時想吃一些招牌料理，最好也是訂個位先，以防萬一，介紹我們來的通霄友人是這麼說的。



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吳媽媽創意廚房

地址：苗栗縣通霄鎮

電話：03-775-5617

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【苗粟-通霄美食地圖之八】吳媽媽創意廚房.3號國道下連地址都滿卻滿滿訂位客人



▲苗栗通霄美食推薦：吳媽媽創意廚房，苗栗超人氣客家菜要先訂位 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄美食推薦：吳媽媽創意廚房，梅干扣肉、客家小炒都很下飯 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理

苗栗通霄景點推薦：飛牛牧場

部落客 章魚娜娜 造訪 飛牛牧場 說：

總面積達120公頃，看得到的面積大約是50公頃，雖然佔地很大，但遊玩起來並不會太累，一路上走走停停，也都有遮陽處，算是夏天裡不太爆汗的行程！



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飛牛牧場

地址：苗栗縣通霄鎮166號

電話：03-778-2999

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：苗栗縣通霄鎮【苗栗】飛牛牧場 50公頃動物農莊，近距離觀賞乳牛、綿羊、鴨鴨大遊行不能錯過，可進行超萌互動！



▲苗栗通霄景點推薦：飛牛牧場，50公頃親子農場 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄景點推薦：飛牛牧場，可以近距離看到乳牛、綿羊 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄景點推薦：通霄神社

部落客 小虎食夢網 造訪 通霄神社 說：

綠樹如蔭的通霄神社位於虎頭上腳下，開車可直達第一鳥居前，隱隱約約的石燈籠顯得新舊雜陳，不知何時聳立於神社前的巨大松鼠，雖然不失童心，卻略顯礙眼。



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通霄神社

地址： 苗栗縣通霄鎮虎頭山公園

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【苗栗-通霄】通霄神社+新埔車站.苗栗舊「日」風情的往昔



▲ 苗栗通霄景點推薦：通霄神社，日治時期神社、石燈籠充滿日式風情 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄景點推薦：通霄神社，北台灣保存最完整的神社之一 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄景點推薦：龍貓車站

部落客 雲大少爺 造訪 龍貓車站 說：

宮崎駿卡通《龍貓》的魅力無遠弗屆，全台各地設有多點龍貓車站，串聯起來倒真是通車路線了。然而在苗栗縣通霄鎮，卻有一個可說是全台最隱密的龍貓車站。



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龍貓車站

地址：苗栗縣通霄鎮

完整介紹由部落客「雲大少爺」於窩客島分享：苗栗通宵：隱藏版【龍貓車站】，偏僻田間打卡秘境



▲苗栗通霄景點推薦：龍貓車站，宮崎駿影迷打卡必拍 /雲大少爺 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄景點推薦：龍貓車站 /雲大少爺 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗通霄景點推薦：臺鹽通霄觀光園區

部落客 紫色微笑 造訪 臺鹽通霄觀光園區 說：

鹽來館前巨型精鹽包超好拍，園區內有飛天寶特瓶噴水池、海洋溫泉泡腳溪，還有必買台鹽冰棒、鹽宗許願池，鹽鄉小棧吃美食，可以用餐和吃冰、鹽滷豆花，這裡可以玩個上半天囉。



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臺鹽通霄觀光園區

地址：苗栗縣通霄鎮內島122號

電話：03-779-2121

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：苗栗景點》臺鹽通霄觀光園區(免門票)巨型精鹽包,飛天寶特瓶噴水池,海洋溫泉泡腳溪,台鹽冰棒,鹽來館DIY體驗



▲苗栗通霄景點推薦：臺鹽通霄觀光園區，免門票親子觀光園區 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗通霄景點推薦：臺鹽通霄觀光園區，超巨型噴水打卡點夏天很消暑 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



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