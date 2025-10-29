日本最古老菊花祭！茨城笠間稻荷神社第118屆菊祭免費入場，菊人形、和傘打卡點美炸了。

秋季賞菊就來茨城笠間稻荷神社，多種菊花品種和菊花裝置藝術提醒大家秋天到了，繽紛美麗絕對是最有季節感的打卡景點。

秋天是賞菊的季節，而說到日本最具代表性的菊花祭典，絕對不能錯過茨城縣的「笠間菊祭」！笠間菊祭自明治41年（1908年）開辦至今，是日本歷史最悠久的菊花祭典，今年已邁入第118屆。從10月25日至11月24日，笠間稻荷神社、門前通、笠間歷史交流館井筒屋等區域都將被五彩繽紛的菊花點綴，完全免費入場！

笠間菊祭

菊花的展出形式包含立菊、懸崖菊、千輪咲、古典菊、盆栽菊等。其中最不容錯過的，就是每年更換主題的「菊人形」，是以菊花為材料打造的人形裝置藝術。





和傘Ｘ菊花

今年的笠間菊祭特別重視視覺呈現，在門前通設置了超好拍的打卡景點。色彩鮮豔的菊花手水、浪漫的和傘藝術裝置，搭配古色古香的神社建築與門前町街景，隨便一個角落都能拍出絕美照片。



限定御朱印與御朱印帳

喜歡收集御朱印的朋友們，笠間稻荷神社在菊祭期間也推出限定版商品！首先是採用剪紙藝術設計的御朱印帳，將菊花與稻荷大神的神使——狐狸結合，精緻度爆表。另外還有以和傘為主題的菊祭限定御朱印。

■商品資訊

販售時間：菊祭期間每日上午8點至下午4點

販售地點：笠間稻荷神社

價格：剪紙御朱印帳 2,500日圓 / 菊祭御朱印 1,000日圓

注意事項：數量有限，可能提前售完





門前通美食

既然來到笠間稻荷神社，當然要好好品嚐門前通的特色美食！最經典的就是稻荷壽司，由於笠間稻荷神社別名「胡桃下稻荷」，這裡的稻荷壽司加入了胡桃，還有蕎麥店推出的蕎麥稻荷壽司等創意口味。除此之外，門前通還有許多咖啡廳、蕎麥麵店、饅頭店、糰子店，以及當季的栗子甜點等，推薦邊逛邊吃。早上人潮相對較少，可以悠閒地欣賞菊花。週末和11月中旬預計會比較擁擠，建議平日前往或提早到場。



活動資訊

名稱：第118屆 笠間菊祭

期間：即日起～11月24日

地點：笠間稻荷神社（茨城縣笠間市笠間1）及門前通等地

交通方式：從JR笠間站步行約20分鐘即可抵達

門票：免費入場

官方網站





