雙北人週末很忙！9大雙北活動嗨到凌晨，白晝之夜 市集 煙火趕場去。

這個週末雙北人很忙，從白天到深夜都不怕沒地方去！想感受濃濃日本風情，可以搭捷運上北投泡湯看太鼓，或到華山逛南台灣主題市集；喜歡熱鬧氣氛的人，別錯過天母萬聖節遊行與新北大都會呼叫音樂節，現場有滿滿美食攤與強勢卡司；而想來點文藝氣息，也能前進圓山白晝之夜、北美館雙年展或松菸原創基地節，一次收藏藝術與創作的能量。從鶯歌新北市美術館的「新生地藝術節」到碧潭療癒系「水豚君」展，都替秋日週末增添滿滿驚喜，這週末就安排一場「城市探索行程」，在音樂、燈光與市集的包圍中，讓生活重新被點亮。





北投 2025臺北溫泉季

太鼓聲響徹北投街頭，秋冬的泡湯季正式熱鬧開場！今年「沖繩Eisa太鼓祭、鼓動北投泡湯趣」以濃濃日式氛圍登場，從10月30日起連續五天於捷運新北投站週邊展開，邀請大家一起搭捷運上山泡湯、吃美食、賞表演。現場不僅能欣賞沖繩北谷町榮口區青年會帶來的太鼓舞演出，感受震撼的鼓點與熱情舞姿，還有山形花笠舞、秋田生剝鬼太鼓、京都疊樂團等團隊跨海登台，近200位日本表演者齊聚北投，共同打造宛如置身日本的節慶體驗。不用出國，就能感受日本文化的溫度與熱情。



2025臺北溫泉季

活動日期：10/30~11/3，10:30~20:30

活動地點：新北投捷運站周邊（七星街、七星公園、北投公園、光明路）

特色活動：沖繩Eisa太⿎祭｜鼓動北投泡湯趣





2025天母搞什麼鬼

萬聖節氣氛滿點！今年「天母搞什麼鬼17」再度熱鬧回歸，整個天母商圈化身超狂變裝嘉年華。10月31日由「百鬼夜行戲弄老闆娘」打頭陣，從新光三越天母店一路遊行到大葉高島屋，沿途還會發送限量南瓜桶與驚喜糖果。11月1日則有天母運動公園園遊會、魔怪商鋪討糖活動與小小魔兵大集合，超過250家店家一起搞怪同樂，糖果發完為止！活動更延續到11月10日，民眾可用吃完的糖果包裝紙兌換優惠禮，讓歡樂與環保一起延續，週末就來天母鬧翻天。



天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華

時間：11/1 (六) ​ 13：00 - 20：00

地點：天母運動公園全區



圓山站 2025白晝之夜

一年一度最浪漫的城市派對回來了！「2025臺北白晝之夜」將在11月1日於圓山登場，以「Hi Story」為主題，用藝術、聲光與表演交織出屬於臺北的故事。今年是活動第十屆，將從下午2點一路熱鬧到凌晨2點，超過60件藝術作品與100場演出遍布花博園區、圓山坑道與舊兒童育樂中心。民眾可在燈光、音樂與互動裝置間穿梭，體驗從歷史走向未來的奇幻旅程。



2025臺北白晝之夜—Hi Story

日期：2025/11/1 14:00 – 11/2 02:00

地點：圓山地區（自然景觀公園、廣播電台、圓山坑道、花博園區）





松菸 2025原創基地節－沿之有物

由松山文創園區引領，備受矚目的「2025原創基地節」盛大開幕 ，今年的主題定為「沿之有物」 ，將帶領民眾深入探索台北舊產業鐵道的歷史軌跡 。這不只是一場靜態展覽，更是一場結合聽覺、視覺與味覺的時光之旅 。園區首度串聯了臺北市的各大產業遺產群 ，並推出了令人驚喜的聯名美食，包括與臺鐵公司合作的「菸廠尋味便當」 ，以及與禮坊聯名的「紳士復刻版」雪茄捲 ，透過「食」光，體驗松山菸廠的黃金年代 。



全文介紹：松菸「2025原創基地節」開跑！限定臺鐵「菸廠尋味便當」、六大藝術裝置點亮松菸古蹟，必看戶外展覽全攻略。





北美館 2025台北雙年展登場

2025台北雙年展來了！第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」即將於11/1在臺北市立美術館登場，展覽集結全球35個城市、52位藝術家作品，包括33件全新創作、現地製作的作品，透過影像、裝置、表演，描繪人與世界之間的「思慕」，讓大家從不同角度切點一次看到各種作品，展覽將一路展出到明年3/26，門票只要30元銅板價，絕對是藝術迷2025年末必逛台北展覽。



全文介紹：2025台北雙年展！北美館台北雙年展52位藝術家登場，全新沈浸式現地裝置必逛。





華山南波灣市集免費逛

南台灣熱情要來北上放送了！「2025區域觀光圈市集日-南區＆澎湖場」將於10月31日至11月2日在華山文創園區登場，主題「南波灣Number WAN」一次集結大西拉雅、雲嘉南濱海、高雄、屏東與澎湖等五大觀光圈，共75家品牌齊聚。現場不只有在地職人、人氣美食與文創選品，還準備30萬元現金券、早鳥禮與滿額禮要送給大家。這個週末就到華山，一次收集南台灣的山海風情與島嶼味道。



全文介紹：華山市集免費逛！南波灣市集75間3天快閃，30萬元現金券送不停。





新北大都會 呼叫音樂節

一年一度的「呼叫音樂節」終於回歸台灣！今年於11月1日至11月2日週末熱鬧登場，集結音樂、文創、美食三大主題，打造「不只聽歌」的多重體驗。現場有50家攤位進駐，從文青手作到人氣美食一次滿足。更有OPPO、海尼根星銀與Red Bull熱力助陣，讓樂迷能邊聽歌邊吃美食、再舉杯暢飲，在微風吹拂下盡情享受秋日音樂氛圍。今年舞台全面升級、卡司堅強，無論是吃貨還是聽團仔，都能在這裡找到屬於自己的節奏。



全文介紹：搭捷運到呼叫音樂節！新北大都會50攤市集，田馥甄 告五人42組卡司嗨翻。





新店碧潭 水豚君裝置藝術

碧潭變身療癒系天堂！「呆在碧潭の水豚君」裝置展自11月1日至12月28日登場，長達58天陪大家度過秋冬好時光。白天能欣賞可愛水豚君在湖畔放空的模樣，夜晚6點起則亮燈登場，營造夢幻夜色，打造出前所未見的「水陸雙亮點」，讓遊客從白天到夜晚都能感受不同氛圍。



全文介紹：12米碧潭水豚君呆萌點燈！碧潭煙火秀 市集免費玩，新店人先卡位。





鶯歌新北市美術館 新生地藝術節

「新生地藝術節NOVA NOVA」登場，以「探索」為名帶來一場城市與心靈的雙重冒險。活動將於11月1日至11月2日於新北市美術館登場，邀請大家放慢腳步，用感官重新感受生活的靈感與溫度。現場打造「尋光市集」、「星動舞台」、「靈感工坊」與「銀河映像」等主題區，讓人隨著光影、聲音與身體律動展開一場未知旅程。無論是親子同遊或文青探訪，都能在藝術與自然之間，發現屬於自己的那顆新星，找回被日常遺忘的驚喜與感動。



新生地藝術節NOVA NOVA

活動時間：2025/11/1~11/2 11:00~18:00

活動地點：新北市美術館（鶯歌區館前路300號）



