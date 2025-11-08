愛手創國際手作設計節登場！200品牌齊聚華山，日韓港泰職人現場開課。

手作控引頸期盼的一年一度盛事回來了，第7屆「愛手創國際手作設計節」於2025年11月7日在台北華山1914文創產業園區盛大開幕。今年以「織夢者舞會」為主題，將東二館打造成一場夢幻的創意派對，活動僅限時三天，從開幕首日一早便湧入滿滿排隊人潮，足見其強大魅力。這場集結了國際創意能量的手作市集，無疑是2025年底台北週末最不容錯過的焦點活動，吸引了眾多愛好者前來尋寶。

國際規模空前，200+品牌與53組海外首登台

本屆愛手創國際手作設計節的規模堪稱歷年之最，匯聚了來自日本，香港，韓國，泰國及台灣本地等超過200間的頂尖設計品牌。其中最受矚目的，是有高達53組海外品牌首次在台灣登台亮相，為市集注入了豐富的國際視野。走逛一圈，可以發現從精緻的金工藝品，風格獨特的服裝配飾，到充滿巧思的陶瓷器皿與微縮模型，每一件作品都展現了職人精神的極致，讓手作愛好者目不暇給，荷包失守。

不只是市集，日本畫家LIVE PAINTING震撼全場

愛手創的魅力不僅在於購物，更在於沉浸式的藝術體驗。主辦單位特別邀請了日本人氣LIVE PAINTING畫家AKI與Mamorie michihiro，在展場中進行「LIVE PAINTING」即興創作。許多民眾駐足圍觀，近距離欣賞大師如何從一片空白的畫布，一筆一劃勾勒出震撼的畫面。藝術家專注的神情與源源不絕的創意，成為會場中最動人的風景之一。民眾不僅能親眼見證作品的誕生，更有機會現場購畫，並與畫家本人面對面交流，這是在一般市集中難得的深度體驗。

手作DIY與異國美食，打造全方位週末體驗

如果逛展逛累了，或者也想親自動手發揮創意，會場內提供了豐富多元的選擇。現場有多場由日本，泰國，香港與台灣職人親自開設的手作課程及DIY工作坊，從療癒的黏土捏塑，細膩的布作刺繡到放鬆身心的香氛體驗，在職人手把手的帶領下，民眾可以親手完成獨一無二的紀念品。此外，會場的美食區更像一場小型味覺旅行，提供了鹹派，提拉米蘇，以及造型可愛的手作冰淇淋與特色調酒，讓人在尋寶的同時，也能用美味餐點補充能量，享受悠閒的週末時光。

限定集章活動開跑，把握最後入場機會

主辦單位也準備了有趣的互動環節，現場設有集章活動，只要完成指定的集章任務，就可以兌換大會限定的「舞會小包」乙個，設計精美且數量有限。一旁還有異國遊戲挑戰區，集合了泰國，韓國，日本的傳統小遊戲，成功過關就能獲得限定小禮品。這場為期三天的愛手創國際手作設計節，不僅是一場購物市集，更像是一場盛大的「織夢者舞會」，邀請所有人在這個週末來到華山，一同在靈感碰撞中找回屬於自己的夢想時刻。

愛手創國際手作設計節「織夢者舞會」

活動時間： 2025年11月7日（五）至11月9日（日）10:30–19:00

活動內容：

・超過200個國際品牌展出，包含服飾、飾品、金工、貝殼與微縮模型等創作

・日本人氣畫家 AKI、Mamorie michihiro 現場LIVE PAINTING創作

・日、韓、泰、港、台職人手作課程與DIY工作坊 ・完成集章任務可獲「大會限定舞會小包」乙個（數量有限）

・異國遊戲挑戰區成功闖關可獲限定小禮品 ・展場內設有甜點、鹹食與調酒攤位，享受美食與創作氛圍

購票平台：Accupass、KLOOK、UDN售票網、7-11 ibon、FamiTicket

