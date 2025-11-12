陪伴大家8年的Hello Kitty新幹線要退役了，還有最後半年打卡時間，限定周邊11月開搶，趕快把握機會吧。

Hello Kitty新幹線即將在明年春天退役，Hello Kitty粉要趕快把握機會再體驗一次，還有周邊紀念商品也要珍藏起來。

如果你是Hello Kitty的忠實粉絲，千萬不要錯過這件重大的消息。JR西日本宣布，從2018年6月開始行駛的「Hello Kitty新幹線」，將在2026年春天正式退役！想要搭乘或收藏限定周邊的朋友，快規劃一趟告別旅行！

Hello Kitty 新幹線

Hello Kitty新幹線的運行範圍為新大阪到博多，沿途經過岡山、廣島等城市。造型上，整輛列車被巨大的粉紅色緞帶包裹，象徵著夢想與連結。車廂內部也充滿Hello Kitty元素，特別是1號車廂的「HELLO! PLAZA」主題空間，更是粉絲們必訪的打卡聖地。根據JR西日本的公告，退役時間約為2026年春季。雖然確切的最終運行日期尚未公布，但JR西日本承諾會在官方網站隨時更新消息。想要搭乘的朋友，建議密切關注官網資訊，把握最後的機會！

▲© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265





限定周邊11月開搶

為了感謝8年來的支持，JR西日本從2025年11月1日起，將陸續推出紀念商品。粉絲們絕對不能錯過！

購買地點

Hello Kitty新幹線1號車「HELLO! PLAZA」（車上限定販售）

京都鐵道博物館

JR西日本區域內的部分車站商店

JR西日本官方網購「DISCOVER WEST mall」

JR西日本商事通販網站

特別提醒：「緞帶透明文件夾」是1號車「HELLO! PLAZA」的獨家限定商品，只能在車上購買，想要的話一定要親自搭乘才能入手！

▲© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265





相關 設施也將陸續結束

除了Hello Kitty新幹線本身，相關的主題設施也將陸續告別：

■Hotel Vischio尼崎「Hello Kitty房型」

結束時間：2026年1月初旬

特別企劃：將推出「Hello Kitty房型感謝方案」住宿優惠

詳情預計於2025年11月在飯店官網公布

■Hello Kitty Haruka特急列車

關西機場特急「Haruka」的Hello Kitty彩繪版本將於2027年夏季前陸續停駛

雖然官方沒有明確說明退役原因，但一般來說，列車到達一定使用年限後需要進行大規模維修或更新。Hello Kitty新幹線已經服役8年，也許JR西日本未來會推出全新的主題列車企劃。如果你還沒搭過Hello Kitty新幹線，或是想再體驗一次，現在就是最後的機會！趕快規劃你的日本之旅吧！

▲© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265







沒了Hello Kitty，還有其他角色陪伴你

