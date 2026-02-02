2026大台北9間包廂餐廳推薦，聚餐首選輝達黃仁勳愛店，各式料理通通有。

大台北 9 間包廂餐廳懶人包！嚴選輝達 AI 教父黃仁勳愛店、日式鐵板燒、懷石料理與澎湖海鮮。

無論是家族聚餐、朋友慶生，還是需要嚴肅討論的商務會議，擁有一間舒適的獨立包廂絕對是加分首選。這篇特別精選了大台北地區 9 間各具特色的包廂餐廳，料理種類涵蓋了麻辣鍋、法式餐酒館、日式鐵板燒、韓式料理到頂級海鮮。其中更包含了輝達 AI 教父黃仁勳回台必吃的麻辣鍋愛店！文章內詳細整理了各家餐廳的包廂低消與特色，讓你輕鬆挑選最適合的聚會場所，趕快收藏這份名單，下次約吃飯再也不用煩惱。

老撈麻辣鍋，大稻埕店古蹟吃火鍋

位於大稻埕保安街的「老撈麻辣鍋-順天外科醫院大稻埕店」，是近期最具話題性的火鍋店。老闆將百年古蹟「順天外科醫院」重新裝潢，結合了餐廳與歷史建築，營造出宛如電視劇《繁花》般的上海復古氛圍。這裡不僅環境氣派好拍，更推出了二店限定的廣東經典料理「雞煲蟹」，結合粵式火鍋湯頭，鮮甜回甘的滋味搭配仿土雞與紅蟳，是火鍋控必嚐的絕妙饗宴。

老撈麻辣鍋復興店，黃仁勳愛店

身為 AI 教父黃仁勳回台指定的愛店，「老撈麻辣鍋」復興店絕對是麻辣鍋迷的朝聖地。餐廳一樓與地下室皆設有獨立包廂，一樓長桌包廂可容納 10 至 12 人，低消 8000 元；B1 則有兩個圓桌包廂，甚至可打通容納多達 34 人，非常適合大型聚餐。最佛心的是，這裡包廂不收開瓶費，讓你能帶著喜愛的酒款搭配美味的鍋物與熱炒，享受賓至如歸的用餐體驗。

Oie餐酒館，法式料理包廂質感佳

位於大安區的「Oie 餐酒館」是新竹人氣名店 Dela 的新品牌，主打法式勃根地料理。由法餐經歷豐富的江哲浦主廚鎮店，提供精緻的法式佳餚。餐廳裝潢走低調高質感路線，設有專屬包廂，非常適合情侶約會或重視氣氛的商務聚餐。六人及八人包廂低消皆為 10000 元，且無用餐時間限制，讓你能悠閒地品嚐世界各地的紅白酒與專業調酒師製作的特調。

魚貫鐵板燒，高CP值和牛龍蝦宴

被譽為全台 CP 值最高的日式鐵板燒，「魚貫鐵板燒」以 1800 元+10% 的價格提供多達 16 道精緻料理。菜單包含和牛五吃、帝王蟹、生蠔及龍蝦二吃，絕對是浮誇的海陸饗宴。店內設有設計感十足的獨立包廂，隱密性高，可容納 10-12 人，包廂低消為 22000 元，需提早預訂。想要用親民價格享受頂級鐵板燒與私密空間，這裡絕對是首選。

寶船日本料理，五十載老字號

走過半個世紀的「寶船日本料理」，是台北人心目中的日料始祖。位於仁愛路的這間老店，以獨有的帆船造型生魚片刺身聞名，是每桌必點的招牌。內用空間寬敞，擁有多樣化的包廂選擇，非常適合帶長輩來此家庭聚餐。這裡不僅充滿了懷舊的人情味，更是許多政商名流喜愛的聚會場所，是品嚐傳統日式美味的經典之選。

新韓館老字號韓料，包廂歡唱

位於中山區的「新韓館」是台北老字號的韓式料理餐廳。用餐空間分為兩層樓，地下室主要以包廂為主，提供私密的聚餐環境。這裡不僅能吃到道地的韓式料理，部分包廂還結合了 KTV 功能，讓你在大啖美食之餘還能盡情歡唱，是朋友聚會、慶生派對的熱門選擇。想要體驗一邊吃韓料一邊唱歌的樂趣，來新韓館準沒錯。

海九澎湖海鮮，全包廂空運直送

「海九澎湖海鮮餐廳」主打 100% 使用澎湖在地活海鮮，每日空運直送確保鮮度。餐廳採用全包廂式設計，環境舒適且隱密性極高，是政商名流的愛店。包廂隔間可依照需求調整大小，無論是小型家宴還是大型商務宴客都能滿足。裝潢氣派豪華，搭配新鮮頂級的海鮮料理，絕對能讓賓主盡歡，展現主人的品味與誠意。

九華樓，大直新地標烤鴨必吃

原華泰王子飯店的鎮店之寶「九華樓」，現已遷至大直新地標「春大直」商場。新店址裝潢低調氣派，除了半開放式小包廂外，也提供 10 人的獨立包廂。必點的招牌「一鴨五吃」依舊維持高水準，脆皮烤鴨皮薄多汁、口感爆漿不膩口。此外，百花鑲油條、鎮江醋排骨等粵式功夫菜也是不容錯過的美味，是喜愛粵菜與烤鴨的老饕必訪之地。

東美院懷石料理，日式庭院幽靜

位於古亭捷運站附近的「東美院懷石料理」，是由哲學大師方東美教授昔日寓所修繕而成的日式庭院餐廳。斥資 4000 萬打造的環境清幽雅致，採預約制，提供精緻的懷石料理。店內設有 4 人、8 人及 18 人的大型包廂，選擇性相當高。在充滿歷史底蘊的日式建築中用餐，享受視覺與味覺的雙重饗宴，是招待重要貴賓的絕佳場所。