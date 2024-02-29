4年才過一次229生日！閏年才有的2月第29天，如果是這一天出生的壽星，等於每4年才能過一次生日，為了集結4年的份一次慶祝，窩客島特別整理了25間「229優惠攻略」，除了229壽星優惠之外，還有多間「無條件買一送一」229當日優惠，絕對要準時吃起來、喝起來。







229優惠：迷客夏奶茶29元

迷客夏奶茶29元就能喝！錯過一次又要等四年的「229優惠」這次很有誠意，手搖杯「迷客夏」針對自家超人氣綠光牧場鮮奶茶拿鐵系列，在2/26-2/29連續四天推出「29元」銅板價加價購優惠，超夯「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵」通通不用30元開喝。



活動期間：2024/02/29 下午2:00-8:00

活動內容：活動期間凡至現場門市消費任一飲品，即可以$29加購「指定單茶拿鐵(M杯) 乙杯」，也可以$39加購升級L杯。消費每杯限加購一組。(電話外送、迷點自取/外送不適用)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383290







229優惠：萬波買一送一

快叫229壽星請客，先喝萬波買一送一！四年一次的閏年終於又來了，為了讓苦等四年的2/29壽星有個美好回憶，萬波特別推出無條件買一送一優惠，以清爽系「大青梅果綠」為優惠品項，邀大家2/29當天揪人到萬波喝一杯手搖。



活動期間：2024/02/29

活動內容：於2/29當天至門市可享有「大青梅果綠」買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383391





229優惠：CoCo都可買一送一

終於等到「CoCo買一送一」！看準四年一度229準備大肆慶祝，只要是「2/29當日壽星」，憑身分證件、以及CoCo粉絲團優惠截圖（如下），到全台CoCo門市都可享有「全品項飲料買一送一」超狂優惠，一人最多可以買4送4，快叫壽星請客、整個部門都能喝。



活動期間：2024/02/29

活動內容：2/29當日壽星，出示「身分證件+優惠截圖」到CoCo門市享全品項買一送一，一人最多買4送4。







229優惠：蔦日子買一送一

為了幫229壽星一起慶生，手搖杯「蔦日子」特別推出229一日限定壽星優惠，只要229壽星出示身份證，就可享有全品項飲料「買一送一」，需要同調味、同冰量，每人最多可以買3送3（共6杯），在全台「蔦日子」門市同步開喝。



活動期間：2024/02/29

活動內容：2/29當日壽星，出示身分證件，到蔦日子門市享全品項買一送一，一人最多買3送3。







229優惠：Mr.Wish買一送一

不只229壽星有優惠！手搖杯Mr.Wish特別針對229壽星推生日優惠，憑證件在2/29當天可以享有「荔枝香檸啵啵」買一送一，除此之外，其他每個月29日的壽星，在2/29當天可享「荔枝香檸啵啵」第二杯半價，揪所有29號生日的幸運寶寶一起開喝。



活動期間：2024/02/29

活動內容：

1、生日是2/29，憑證件到Mr.Wish門市享「荔枝香檸啵啵」買一送一，一人最多買2送2。

2、生日是任一月份29號，憑證件到Mr.Wish門市享「荔枝香檸啵啵」第二杯半價，一人最多買2組。







229優惠：星巴克買一送一

有買一送一才喝的星巴克，這次為了迎接春日到來，特意推出四天快閃限定好友分享日，於星巴克官方各大社群上發起優惠，只要憑著活動截圖即可享有星巴克買一送一優惠，窩客到島幫大家準備好截圖，直接拿著報導至門市點購特大杯飲品，就可享有買一送一優惠。



活動期間：2024/02/29

活動內容：截圖喝咖啡，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383273







229優惠：Krispy Kreme甜甜圈12顆免費

壽星送你一整盒慶生！美式甜甜圈Krispy Kreme讓229壽星不只要吃生日蛋糕，在2/29當天到全台門市，出示有出生年月日及照片之證件，直接免費送你一整盒「12入原味糖霜甜甜圈」，就是甜點控的最療癒生日禮物。



活動期間：2024/02/29

活動內容：生日為2月29日的壽星，當日至門市出示有出生年月日及照片之證件，即可免費獲得「原味糖霜甜甜圈12入」一盒。







229優惠：拿坡里3個披薩0元

3個披薩0元免費吃！為了慶祝228放假、以及四年才有一次的229，這次「拿坡里披薩」特別與外送平台foodpanda合作，推出期間限定「四倍的祝福」限定套餐，小披薩買1片、送3片，直接幫披薩控省下超過800元，隱藏版優惠一定要搶到。



活動期間：2024/02/29

活動內容：輸入優惠碼「四倍的祝福」領取優惠（限量），可享「四倍的祝福披薩餐」現省807元（買1送3），限使用線上付款，每人可用1次。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383409







229優惠：吉豚屋買一送一

豬排控久等了！吉豚屋推出期間限定「豬排」買一送一優惠活動，為了讓豬排控可以沒有壓力的品嚐吉豚屋的豬排，特別於2/26-2/29推出會員限定內用腰內豬排，即享「買一送一」優惠，65元銅板價即可輕鬆享受兩塊酥脆多汁的卡滋腰內豬排。



活動期間：2024/02/29

活動內容：

1、02月29日壽星，加入會員並出示身分證，當日來店即享腰內豬排丼（原價259元）「買一送一」優惠。



2、02月26日到03月10日期間來吉豚屋內用消費，姓名中有「ㄨㄟˋ」、「ㄘㄥ」、「ㄓㄨ」、「ㄆㄞˊ」其中一個同音字，出示證件點購任一主餐，即可免費享有「味噌腰內豬排」乙份。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383286







229優惠：勝政豬排免費吃

原來在日本每月的29日都是「肉之日」，是因為日文的「肉（niku ）」發音。而在台灣擁有高知名度的日式豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」、「伊勢路勝勢日式豬排」，不僅每月29日推出肉之日升級加贈豬排活動，今年2月29日更躍升為超級品牌日，點小份升級中份，再加贈腰內豬排一塊，當日壽星再加碼送限定甜點。



活動期間：2024/02/29

活動內容：只要點小份「里肌豬排套餐、腰內豬排套餐」免費升級為中份套餐，再送腰內豬排一塊，229當日壽星送限定甜點。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383223







229優惠：TGI FRIDAYS買一送一

四年一次的229就是揪團慶祝、找理由聚餐的好日子，TGI FRIDAYS在2/29當天推出隱藏版「炭烤豬肋排買一送一」限定優惠，只要出示指定優惠畫面（如下），就可享有炭烤豬肋排買一送一。此外，同集團Texas Roadhouse則推出「8oz. 火烤德州牛排買一送一」適合下班揪團約吃。



活動期間：2024/02/29

活動內容：

1、至TGI FRIDAYS用餐並出示指定優惠畫面，即享炭烤豬肋排買一送一優惠，每桌至多買二送二。

​2、至Texas Roadhouse用餐享「8oz. 火烤德州牛排買一送一」，每桌至多買二送二。







229優惠：「燒肉眾」集團5間燒肉免費吃

四年才過一次生日，用「免費燒肉吃到飽」幫你慶生！連鎖燒肉吃到飽「燒肉眾」，集結集團旗下5間燒肉品牌，在2/29推出當日壽星「免費吃燒肉」限定活動，低消0元就送你「燒肉吃到飽」，還有燒肉套餐免費吃等優惠，2/29壽星把四年沒吃的一次補回來。



活動期間：2024/02/29

活動內容：凡為229當日壽星，須出示證件，不限價位，不限人數，免收一成清潔費，即享來店免費燒肉用餐。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382737







229優惠：「王品」集團6間鍋物吃到飽

4年過一次生日，一定要用心的過、用盡全力來過生日。王品集團為了讓4年過一次生日2/29生日寶寶們有個難忘的美食憶，特別針對六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」在2/29，推出229壽星開鍋優惠，壽星生日當天到門店消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐現打2.29折，最低只要2百多元就能開鍋。



活動期間：2024/02/29

活動內容：2月29日出生的壽星在2/29當天，於「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐現打2.29折。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/382625







​​​​​​229優惠：「這一鍋」集團3間壽星優惠

229壽星真的要把4年沒慶祝到、沒吃到的生日大餐通通補回來。這一鍋集團旗下「這一鍋、燒肉同話」以及酸菜魚「參加參」同步推出2/29壽星優惠。當天只要憑證件，在「這一鍋」可以用29元優惠價購頂級海鮮雙饗拼盤，在「燒肉同話」享「饕客限定牛豬雙享」雙人套餐不到1折只要$229元。此外，229壽星在「參加參」享經典雙鍋大份229元、特大529，相當於打38折起，如果錯過，不知道等四年還吃不吃得到。



活動期間：2024/02/29

活動內容：2/29壽星憑證件，於「這一鍋」集團3間品牌可享專屬壽星優惠。

這一鍋皇室秘藏鍋物：壽星享29元優惠價購「頂級海鮮雙饗拼盤」(原價1,500元)。

燒肉同話：壽星提前預訂，即享「饕客限定 牛豬雙享」雙人套餐只要$229生日優惠(原價$2,480)。

參加參：當日壽星持身分證件，享「經典雙鍋」大份只要$229(原價$598)、特大份只要$529(原價$898)。





加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



