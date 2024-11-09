雙11優惠，手搖杯買一送一大統整！趁著每年必買、必敗的1111購物節，大買一波之後，一定要喝個飲料買一送一小確幸才更爽。這次窩客島幫你統整最齊全「雙11手搖杯優惠清單」超過31間飲料優惠、其中還有22間飲料買一送一，就連外送也能喝，飲料控宅在家逛網拍也能來兩杯。







針對雙11購物節，多間手搖杯直接下殺買一送一優惠回饋粉絲，其中包含經典必喝「康青龍、春陽茶事」，還有近期話題超高的「UG」通通推出買一送一，八曜三重店11/10買一送一，還有路易莎拿鐵限時段買一送一，小資族通通不能錯過。







此外，這次雙11搭上Ubereats「樂享8週年」限定活動，攜手多間手搖杯推出買一送一優惠，不是會員也享優惠。優惠品牌超過20間，每間都有指定品項買一送一，人氣必喝「珍煮丹冬瓜拿鐵、天仁茗茶913茶王、COMEBUY蜂蜜蘆薈、烏弄百香珍椰」，通通外送買一送一，堪稱這波雙11最狂飲料優惠。





2024雙11 手搖杯優惠推薦

康青龍 雙11優惠 買一送一

不只買一送一，雙11還有不同優惠喝法，話題超高新開店「青山」推飲料免費送、「日出茶太」加1元多1杯，還有 85℃新品蕎麥系列買2送1、茶湯會新品焙茶拿鐵第二杯7折。被飲料耽誤的周邊店「發發」則是買提袋、送飲料，讓飲料控今天不管選哪間都優惠。在超商飲品的部分，7-ELEVEN祭出買11送11優惠，指定飲品「特大杯美式、黑糖珍珠撞奶」等都優惠。全家則有美式111杯3000元、拿鐵111杯4300元，換算下來近6折。萊爾富最殺推出「美式、拿鐵、燕麥拿鐵」同品項買一送一，而OKmart亦有美式/拿鐵買2送2、線上寄杯買11送11優惠，四大超商趁雙11大量寄杯最優惠。

活動期間：即日起～11/19

活動內容：Uber Eats限定，全用戶享有3款指定飲品「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」、「清檸綠茶」買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400733



春陽茶事 雙11優惠 買一送一

活動期間：2024/11/6-11/11

活動內容：於foodpanda 訂購指定新品「炭焙烏龍」，同品項享買1送1優惠。

全文介紹： https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400730



路易莎 雙11優惠 買一送一

活動期間：2024/11/11-11/12，上午11點前

活動內容：「莊園美式」、「莊園拿鐵」和新品「莊園輕奶拿鐵」皆可享買一送一優惠。

全文介紹： https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400892



頃刻間 雙11優惠 買一送一

活動期間：2024/11/11起

活動內容：加入頃刻間官方Line好友，於11月和12月都能分別獲得兩張買一送一的優惠券。

注意事項：買一送一券限每月1號、11號、21號和31號兌換。



CoCo 雙11優惠 買一送一

活動期間：2024/11/11、2024/11/13領券

活動內容：

2024/11/11單杯折11元

2024/11/13莓莓派對第2杯0元



UG 雙11優惠 買一送一

活動期間：2024/11/8 (五) ~ 11/10(日)

活動內容：三窨十五茉純茶 $45/杯 買一送一

全文介紹： https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400915



八曜和茶 三重限定買一送一

活動期間：11/10

活動內容：新北三重限定柚香覺醒307買一送一。

全文介紹： https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400629



青山 雙11優惠免費喝

活動期間：即日起，送完為止。

活動內容：只要加入青山官方LINE好友，加入後將自動收到歡迎訊息，點擊訊息內的領券連結，前往青山X你訂線上點餐平台註冊後，即可立刻在你訂平台上獲得兌換券1張。

全文介紹： https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400712



茶湯會 雙11優惠第二杯7折

活動期間：2024/11/1-11/10

活動內容：購買焙茶系列新品任２杯，享第２杯七折優惠。

全文介紹： https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400256



日出茶太 雙11優惠 買一送一

活動期間：2024/11/11指定時段12:00-20:00

活動內容：至Chatime日出茶太全台門市(除台北101門市)消費，會員憑券即享太極111加1元多1件優惠。



85℃ 雙11優惠買2送1

活動期間：2024/11/11

活動內容：門市現場買蕎麥厚乳咖啡(中杯售價70元)、茉莉厚乳咖啡(中杯售價79元)，皆享買2送1。每人現購現取2組(六杯)。



發發 雙11優惠買提袋送飲料

活動期間：2024/11/8(五)~ 2024/11/11(一)

活動內容：活動期間來店或使用你訂線上點餐，購買「奇異鳥公仔杯套提袋」，即招待「元氣燕麥優格」乙杯。



7-ELEVEN 雙11優惠買11送11

活動期間：11月4日至11月11日

活動內容：

OPENPOINT行動隨時取買11送11「CITY CAFE特大杯美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶/純奶青」。



全家 雙11優惠111杯3000元

活動期間：11/9至11/11

活動內容：大杯經典美式111杯3,000元、大杯經典拿鐵111杯4,300元、熱卡布奇諾111杯4,300元等優惠組合。



萊爾富 雙11優惠買一送一

活動期間：11/10至11/12

​​​​​​​活動內容：Hi café 大杯系列冰/熱美式咖啡與冰/熱拿鐵咖啡及燕麥拿鐵，均享同品項買1送1。



OK 雙11優惠買二送二

活動期間：2024/11/11

​​​​​​​活動內容：大杯莊園美式/拿鐵、大杯極淬莊園美式/拿鐵，不限冰熱，享買二送二優惠。



Ubereats 雙11優惠買一送一

活動期間：2024/11/6-11/19

活動內容：全用戶享指定飲品買1送1，Uber One會員輸入「來喝8」滿$288享8折優惠（單筆最高折$88）。

買一送一優惠品項：

TEA TOP第一味：日月潭紅茶(紅玉)

COMEBUY：蜂蜜蘆薈、蜂蜜綠茶、蜂蜜紅茶

七盞茶：古早冬瓜、日夏紅茶奶蓋

烏弄：百香珍椰、檸檬冬片仔

樂法 Le Phare：林華泰鐵觀音奶茶、蘋果蜂蜜綠茶

珍煮丹：手熬冬瓜拿鐵、黑糖冬瓜不知春

甘蔗の媽媽：桑椹冰茶、金鑽鳳梨冰茶

馬祖奶茶：海燕窩厚奶、仙草凍厚奶、黑糖冬瓜、仲夏冬瓜野莓

CoCo都可：莓莓派對、QQ 奶茶

天仁茗茶：913 茶王、六条麥茶、六条麥茶冬露

上宇林：泰式奶茶、精鐉雨林

拾汣茶屋：粉粿厚奶綠

TRUEWIN初韻：韻綠鮮香橙

功夫茶：鐵觀音茶凍飲、百香羅勒子

錨起來喝：蘆薈蔓越莓醋、蘆薈蘋果醋



詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。