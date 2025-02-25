東京晴空塔上也能賞櫻！如果不想人擠人，又想要在賞櫻季留下特別的回憶，可以考慮參加晴空塔「首次」推出的春季活動。東京晴空塔於即日起至4月14日舉辦首屆「The Sakura SKYTREE」活動。此次活動結合天空與櫻花，你可以在天望甲板和特殊的裝置藝術拍照、享受櫻花主題餐點，並欣賞燈光秀。



天望甲板350樓和340樓共展出 4 款拍照裝置：在350樓，遊客能拍攝到染井吉野櫻與東京景色的交會。由於櫻花綻放在日本的文化意象中也代表著「願望成真」，如果你有任何目標或夢想，比如說找到另一半、和另一半攜手步入禮堂，又或者是換工作、搬新家等，可以在350樓試著向櫻花許願喔！在340樓，你可以在櫻花的圍繞下拍出美照。

350樓：染井吉野櫻

350樓：向櫻花許願







350樓：打卡裝置







SKYTREE CAFE：櫻花限定餐飲

除了可以拍到別緻的照片以外，晴空塔的SKYTREE CAFE也將推出各式櫻花限定餐飲。酒精類包括清酒基底的「櫻空-絢爛-」（1,100日圓）和琴酒基底的「櫻冰-微醺-」（1,200日圓）。無酒精系列有加入草莓與荔枝的「櫻空-滿開-」（980日圓）和蘇打飲品「櫻冰-悠然-」（980日圓）。甜點則提供櫻餅口味和甜菜莓果口味的素食甜甜圈（各600日圓）。







SKYTREE CAFE 限定調酒：櫻空-絢爛-

SKYTREE CAFE 限定調酒：櫻冰-微醺-







SKYTREE CAFE 無酒精調酒：櫻空-滿開-

SKYTREE CAFE 限定甜甜圈：櫻餅口味







SKYTREE CAFE 限定甜甜圈：甜菜莓果口味

燈光秀

晴空塔的特別燈光秀「櫻空」將在不同時段登場。2月27日至28日為18：15至22：00，3月份主要在18：45至22：00展出，4月則從19：00開始。燈光秀透過照明，呈現出櫻花在夜空飛舞的景象。記得開啟錄影模式，拍好拍滿！







SKYTREE SHOP：周邊商品

商品部分，你可以在5樓的 SKYTREE SHOP 看到象徵櫻花季的櫻花樹，樹下還有陳列晴空塔的吉祥物娃娃，拍起來非常壯觀！商店內有多種本次活動的限定商品，並推出限量版的鑰匙圈（1,200日圓），你可以請店家在鑰匙圈上刻印到訪日期，很有紀念價值，值得收藏。



SKYTREE SHOP：限定鑰匙圈







The Sakura SKYTREE

活動日期：即日起～4月14日

活動地點：

東京晴空塔天望甲板 350樓、340樓、

東京晴空塔天望甲板 350樓「SKYTREE CAFE」

東京晴空塔4樓

東京晴空塔5樓「SKYTREE SHOP」

官方網站

SKYTREE CAFE營業時間：

週一～週六10：00～21：45（最後點餐 21：15）

週日、假日09：00～21：45（最後點餐 21：15）