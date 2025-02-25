為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 東京晴空塔變身櫻花の天空庭園，春季限定粉紅天際線，還有櫻花主題咖啡廳等你。

東京晴空塔變身櫻花の天空庭園，春季限定粉紅天際線，還有櫻花主題咖啡廳等你。

櫻花 東京 晴空塔 咖啡廳 more
2025-02-25 15:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：東京スカイツリータウン
share
特派員 Trish

特派員 Trish

東京晴空塔上也能賞櫻！如果不想人擠人，又想要在賞櫻季留下特別的回憶，可以考慮參加晴空塔「首次」推出的春季活動。東京晴空塔於即日起至4月14日舉辦首屆「The Sakura SKYTREE」活動。此次活動結合天空與櫻花，你可以在天望甲板和特殊的裝置藝術拍照、享受櫻花主題餐點，並欣賞燈光秀。

天望甲板350樓和340樓共展出 4 款拍照裝置：在350樓，遊客能拍攝到染井吉野櫻與東京景色的交會。由於櫻花綻放在日本的文化意象中也代表著「願望成真」，如果你有任何目標或夢想，比如說找到另一半、和另一半攜手步入禮堂，又或者是換工作、搬新家等，可以在350樓試著向櫻花許願喔！在340樓，你可以在櫻花的圍繞下拍出美照。

350樓：染井吉野櫻

 

 

350樓：向櫻花許願



 

350樓：打卡裝置



 

SKYTREE CAFE：櫻花限定餐飲

除了可以拍到別緻的照片以外，晴空塔的SKYTREE CAFE也將推出各式櫻花限定餐飲。酒精類包括清酒基底的「櫻空-絢爛-」（1,100日圓）和琴酒基底的「櫻冰-微醺-」（1,200日圓）。無酒精系列有加入草莓與荔枝的「櫻空-滿開-」（980日圓）和蘇打飲品「櫻冰-悠然-」（980日圓）。甜點則提供櫻餅口味和甜菜莓果口味的素食甜甜圈（各600日圓）。


 

SKYTREE CAFE 限定調酒：櫻空-絢爛-

 

 

SKYTREE CAFE 限定調酒：櫻冰-微醺-



 

SKYTREE CAFE 無酒精調酒：櫻空-滿開-

 

 

SKYTREE CAFE 限定甜甜圈：櫻餅口味



 

SKYTREE CAFE 限定甜甜圈：甜菜莓果口味

 

 

燈光秀

晴空塔的特別燈光秀「櫻空」將在不同時段登場。2月27日至28日為18：15至22：00，3月份主要在18：45至22：00展出，4月則從19：00開始。燈光秀透過照明，呈現出櫻花在夜空飛舞的景象。記得開啟錄影模式，拍好拍滿！


 

SKYTREE SHOP：周邊商品

商品部分，你可以在5樓的 SKYTREE SHOP 看到象徵櫻花季的櫻花樹，樹下還有陳列晴空塔的吉祥物娃娃，拍起來非常壯觀！商店內有多種本次活動的限定商品，並推出限量版的鑰匙圈（1,200日圓），你可以請店家在鑰匙圈上刻印到訪日期，很有紀念價值，值得收藏。



 

SKYTREE SHOP：限定鑰匙圈



 

The Sakura SKYTREE

活動日期：即日起～4月14日
活動地點：
東京晴空塔天望甲板 350樓、340樓、
東京晴空塔天望甲板 350樓「SKYTREE CAFE」
東京晴空塔4樓
東京晴空塔5樓「SKYTREE SHOP」
官方網站
SKYTREE CAFE營業時間：
週一～週六10：00～21：45（最後點餐 21：15）
週日、假日09：00～21：45（最後點餐 21：15）

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#櫻花
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
櫻花季美照攻略
台北市文山區【台北指南宮 大漁櫻盛開】搭乘貓空纜車 俯瞰粉嫩櫻花交織的美景 指南宮站 浪漫櫻花正盛開 祈福蛇年平安好運到 愛就跟我一起 走靜貓空 賞花趣 !

台北市文山區【台北指南宮 大漁櫻盛開】搭乘貓空纜車 俯瞰粉嫩櫻花交織的美景 指南宮站 浪漫櫻花正盛開 祈福蛇年平安好運到 愛就跟我一起 走靜貓空 賞花趣 !
伊豆賞櫻入住北川溫泉旁旅館，體驗獨家限定櫻花祭典，絕美津櫻讓人難忘。

伊豆賞櫻入住北川溫泉旁旅館，體驗獨家限定櫻花祭典，絕美津櫻讓人難忘。
福島賞櫻秘境公開！避開人潮 隱藏版賞櫻勝地、櫻花隧道、神社美景。

福島賞櫻秘境公開！避開人潮 隱藏版賞櫻勝地、櫻花隧道、神社美景。
搶攻賞花春遊商機！福容大飯店住房買一送一、賞花行程、美食優惠。

搶攻賞花春遊商機！福容大飯店住房買一送一、賞花行程、美食優惠。
櫻花季最美南投賞櫻景點！7大必拍「櫻花茶園步道 上千棵櫻花海」登場，南投櫻花季假日就衝。

櫻花季最美南投賞櫻景點！7大必拍「櫻花茶園步道 上千棵櫻花海」登場，南投櫻花季假日就衝。
台北繡球花 櫻花一起拍！搭捷運衝「大安森林公園」賞花拍美照。

台北繡球花 櫻花一起拍！搭捷運衝「大安森林公園」賞花拍美照。
morechevron_right
推薦商品
keyboard_arrow_up