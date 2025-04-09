內湖美食人氣7間推薦，內湖上班族不怕沒美食吃！常被人笑沒有美食的內湖，其實也有像是有多家美食聚集的內湖737巷美食街，內行老饕都來這吃內湖美食，窩客島幫你蒐羅7間內湖美食名單，除了內湖737巷美食，還有東湖最強水餃、AI教父黃仁勳的牛肉麵愛店，以及可以免費無限續加鮮魚味噌湯、醋飯的大份量生魚片丼飯，通通都要吃過。



▲內湖美食必吃7大推薦！內湖人激推東湖最強水餃、浮誇系丼飯免費續湯喝到飽 / WalkerLand窩客島整理



▲7間內湖人氣美食推薦！爆汁湯包 / WalkerLand窩客島整理



內湖美食必吃麵食推薦：王家水餃館、居和熹湯包、牛耳精緻麵館

內湖美食有多家人氣麵食館，每到用餐時間都聚集排隊人潮，其中號稱東湖最強水餃的「王家水餃館」，外皮Q彈厚實內餡又飽滿，是在地人從小吃到大的夯店；原本是內湖737巷的攤車賣到開店面的「居和熹湯包」，招牌湯包包入滿滿的湯汁，不沾醬就很涮嘴；而「牛耳精緻麵館」則是內湖在地人氣牛肉麵店，還提供洛神桂花茶免費喝到飽，也是AI教父黃仁勳的愛店名單之一。



▲內湖美食必吃麵食推薦：王家水餃館，網友號稱東湖最強水餃 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



▲內湖美食必吃麵食推薦：居和熹湯包，原737巷攤車湯包賣到開店面 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



內湖美食人氣日式料理推薦：澄食小人屋、五漁村丼飯屋

想在內湖吃日式料理的話，必吃內湖排隊名店「澄食小人屋」，不只有生魚片、握壽司等日式量裡，主打的浮誇系生魚片丼飯，每一款都鋪上滿滿生魚片，整份吃完很有飽足感；另外也有位在捷運西湖站附近的「五漁村丼飯屋」，同樣主打新鮮海鮮丼飯，內用醋飯、鮮魚味噌湯還可以無限續加，CP值超高。



▲內湖美食人氣日式料理推薦：澄食小人屋，點丼飯就有免費味噌湯續喝 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲內湖美食人氣日式料理推薦：五漁村丼飯屋，醋飯可以免費續加 /小佳 提供、WalkerLand窩客島整理



內湖人氣下午茶推薦：半夏生、芋艿川豆花店

內湖咖啡廳「半夏生」以日式木質風格打造，充滿復古氛圍，吸引不少咖啡控打卡，除了播吃招牌達克瓦茲，店內口感扎實又滑順的布丁也很值得試試；而專賣豆花的「芋艿川豆花店」，以有機黃豆製作的豆花，搭配黑糖糖水、碎冰，再加上豐富配料，吃起來相當涮嘴。



▲內湖人氣下午茶推薦：半夏生，日式復古風咖啡廳IG打卡必拍 /小咪ma．吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲內湖人氣下午茶推薦：芋艿川豆花店，內湖人氣豆花專賣店 /小咪ma．吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



王家水餃館 位置資訊

地址：台北市內湖區東湖路119巷2號

電話：02-2631-8277

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市內湖區東湖美食王家水餃館，傳承三十多年麵點老店！服務態度惹怒在地人，但是超好吃



居和熹湯包 位置資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷71號

電話：02-2656-0868

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北食記】居和熹湯包 - 內湖737巷名店，皮薄餡多有滿滿湯汁



牛耳精緻麵館 位置資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

電話：02-8797-3200

完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享：牛耳精緻麵館 AI教父黃仁勳的牛肉麵愛店 內湖捷運西湖站巷弄美食 - Maji食尚旅圖



澄食小人屋 位置資訊

地址：台北市內湖區成功路四段208號

電話：02-8792-0069

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市內湖區【內湖美食】澄食小人屋湖光店，台北日本料理丼飯推薦！



五漁村丼飯屋 位置資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄14號

電話：0938-292-398

完整介紹由部落客「小佳」於窩客島分享：台北市內湖區五漁村丼飯屋/鮮魚味噌湯和赤醋飯無限量續點絕對能吃飽/海鮮丼直接給妳九種生魚片超划算



半夏生 位置資訊

地址：台北市內湖區康寧路三段99巷17弄24號1樓

電話：02-2633-9833

完整介紹由部落客「小咪ma．吃喝玩樂趣」於窩客島分享：半夏生 ▏東湖靜僻巷弄內日系風格咖啡店 達克瓦茲、本和香糖布丁。寵物友善餐廳。捷運葫洲站



芋艿川豆花店 位置資訊

地址：台北市內湖區江南街71巷65弄15號

電話：02-7733-7559

完整介紹由部落客「小咪ma．吃喝玩樂趣」於窩客島分享：芋艿川豆花店 ▏每天只營業三個小時的豆花店 專賣豆花也能圈粉無數。文德黃昏市場內。捷運文德站



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