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內湖美食必吃7大推薦！東湖最強水餃 免費續飯吃到飽丼飯。

內湖美食 台北美食 東湖王家餃子館 居和熹 more
2025-04-09 16:01:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

內湖美食人氣7間推薦，內湖上班族不怕沒美食吃！常被人笑沒有美食的內湖，其實也有像是有多家美食聚集的內湖737巷美食街，內行老饕都來這吃內湖美食，窩客島幫你蒐羅7間內湖美食名單，除了內湖737巷美食，還有東湖最強水餃、AI教父黃仁勳的牛肉麵愛店，以及可以免費無限續加鮮魚味噌湯、醋飯的大份量生魚片丼飯，通通都要吃過。

▲內湖美食必吃7大推薦！內湖人激推東湖最強水餃、浮誇系丼飯免費續湯喝到飽 / WalkerLand窩客島整理

▲7間內湖人氣美食推薦！爆汁湯包 / WalkerLand窩客島整理


內湖美食必吃麵食推薦：王家水餃館、居和熹湯包、牛耳精緻麵館

內湖美食有多家人氣麵食館，每到用餐時間都聚集排隊人潮，其中號稱東湖最強水餃的「王家水餃館」，外皮Q彈厚實內餡又飽滿，是在地人從小吃到大的夯店；原本是內湖737巷的攤車賣到開店面的「居和熹湯包」，招牌湯包包入滿滿的湯汁，不沾醬就很涮嘴；而「牛耳精緻麵館」則是內湖在地人氣牛肉麵店，還提供洛神桂花茶免費喝到飽，也是AI教父黃仁勳的愛店名單之一。

▲內湖美食必吃麵食推薦：王家水餃館，網友號稱東湖最強水餃 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理

▲內湖美食必吃麵食推薦：居和熹湯包，原737巷攤車湯包賣到開店面 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理


內湖美食人氣日式料理推薦：澄食小人屋、五漁村丼飯屋

想在內湖吃日式料理的話，必吃內湖排隊名店「澄食小人屋」，不只有生魚片、握壽司等日式量裡，主打的浮誇系生魚片丼飯，每一款都鋪上滿滿生魚片，整份吃完很有飽足感；另外也有位在捷運西湖站附近的「五漁村丼飯屋」，同樣主打新鮮海鮮丼飯，內用醋飯、鮮魚味噌湯還可以無限續加，CP值超高。

▲內湖美食人氣日式料理推薦：澄食小人屋，點丼飯就有免費味噌湯續喝 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲內湖美食人氣日式料理推薦：五漁村丼飯屋，醋飯可以免費續加 /小佳 提供、WalkerLand窩客島整理


內湖人氣下午茶推薦：半夏生、芋艿川豆花店

內湖咖啡廳「半夏生」以日式木質風格打造，充滿復古氛圍，吸引不少咖啡控打卡，除了播吃招牌達克瓦茲，店內口感扎實又滑順的布丁也很值得試試；而專賣豆花的「芋艿川豆花店」，以有機黃豆製作的豆花，搭配黑糖糖水、碎冰，再加上豐富配料，吃起來相當涮嘴。

▲內湖人氣下午茶推薦：半夏生，日式復古風咖啡廳IG打卡必拍 /小咪ma．吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

▲內湖人氣下午茶推薦：芋艿川豆花店，內湖人氣豆花專賣店 /小咪ma．吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理


王家水餃館  位置資訊

地址：台北市內湖區東湖路119巷2號
電話：02-2631-8277
完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市內湖區東湖美食王家水餃館，傳承三十多年麵點老店！服務態度惹怒在地人，但是超好吃


居和熹湯包  位置資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷71號
電話：02-2656-0868
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北食記】居和熹湯包 - 內湖737巷名店，皮薄餡多有滿滿湯汁


牛耳精緻麵館  位置資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號
電話：02-8797-3200
完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享：牛耳精緻麵館 AI教父黃仁勳的牛肉麵愛店 內湖捷運西湖站巷弄美食 - Maji食尚旅圖


澄食小人屋  位置資訊

地址：台北市內湖區成功路四段208號
電話：02-8792-0069
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市內湖區【內湖美食】澄食小人屋湖光店，台北日本料理丼飯推薦！


五漁村丼飯屋  位置資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄14號
電話：0938-292-398
完整介紹由部落客「小佳」於窩客島分享：台北市內湖區五漁村丼飯屋/鮮魚味噌湯和赤醋飯無限量續點絕對能吃飽/海鮮丼直接給妳九種生魚片超划算


半夏生  位置資訊

地址：台北市內湖區康寧路三段99巷17弄24號1樓
電話：02-2633-9833
完整介紹由部落客「小咪ma．吃喝玩樂趣」於窩客島分享：半夏生 ▏東湖靜僻巷弄內日系風格咖啡店 達克瓦茲、本和香糖布丁。寵物友善餐廳。捷運葫洲站


芋艿川豆花店  位置資訊

地址：台北市內湖區江南街71巷65弄15號
電話：02-7733-7559
完整介紹由部落客「小咪ma．吃喝玩樂趣」於窩客島分享：芋艿川豆花店 ▏每天只營業三個小時的豆花店 專賣豆花也能圈粉無數。文德黃昏市場內。捷運文德站


不只內湖美食推薦清單 最新美食新開店快訊也要跟上


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更多 內湖美食推薦 照片：


▲內湖美食必吃麵食推薦：王家水餃館 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理

▲內湖美食必吃麵食推薦：牛耳精緻麵館 /Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理

▲內湖美食人氣日式料理推薦：五漁村丼飯屋，點丼飯就有免費滿料鮮魚味噌湯，還可以無限續碗喝到飽 /小佳 提供、WalkerLand窩客島整理

▲內湖人氣下午茶推薦：半夏生 /小咪ma．吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

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東湖王家餃子館

phone
place台北市內湖區東湖路119巷2號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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居和熹

phone（02）-0868
place台北市內湖區內湖路一段737巷71號
3.75 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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牛耳精緻麵館

phone02-8797-3200
place台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號
4.20 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.38
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.75
CP值
4.13
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澄食小人屋

phone02-2794-3699
place台北市內湖區成功路四段41巷1號1樓
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.54
服務品質
4.21
裝潢氣氛
4.04
CP值
4.50
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五漁村丼飯屋

phone
place台北市內湖區內湖路一段285巷59弄14號
4.59 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.57
服務品質
4.57
裝潢氣氛
4.43
CP值
4.71
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半夏生

phone
place台北市內湖區康寧路三段99巷17弄24號1樓
4.42 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.21
裝潢氣氛
4.43
CP值
4.29
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芋艿川豆花店

phone
place台北市內湖區文德路66巷11弄2號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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