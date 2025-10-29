台北不限時咖啡廳 14 間推薦！塔羅牌免費算、深夜也有營業。

台北不限時咖啡廳懶人包！精選14間人氣咖啡廳，從深夜營業、早晨開門到免費塔羅占卜，士林、中山、大安、南港通通有，文青與上班族必收藏。

台北不限時咖啡廳哪裡找？精選全台北14間人氣推薦，從早晨營業的「凹屋珈琲」、深夜開到凌晨的「未央咖啡店」，到能免費算塔羅的「微蜜jolie」，無論是想放空、工作、看書或與朋友聊天都超適合！中山、大安、南港、士林都有，還有書店型咖啡廳與歐風甜點店，氣氛、甜點、咖啡香一次滿足。





台北不限時咖啡廳 士林站「凹屋珈琲」早上有營業、烤蘋果派必點

位於捷運士林站巷弄間的「凹屋珈琲」，是一間主打不限時、早上就開門營業的文青系咖啡廳。純白外牆搭配手繪插畫，木質桌椅與柔和燈光營造溫馨氣氛，無論是一人獨享靜謐時光，或與好友聊心事，都能在此度過悠閒時光。



台北不限時咖啡廳 雙連站「以賽亞Isaiah」晚上化身酒吧、歐風超好拍

在台北的大稻埕，隱藏著一間別具特色的咖啡廳「以賽亞Isaiah」全新開幕。這邊早上是咖啡廳，晚上將會變身為酒吧。位於迪化街一段的巷弄間，捷運北門站步行約十分鐘可達，這座充滿復古氣息的老宅經過重新改造，搖身一變為一座擁有濃厚歐洲風情的三層樓空間，每一層樓都訴說著不同的故事。



台北不限時咖啡廳 大安站「微蜜jolie」塔羅牌占卜免費算、營業到深夜

台北草莓蛋糕推薦！大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」不僅每天營業到深夜，是台北夜貓專屬的好去處；菜單還有多種草莓甜點，包含草莓千層、草莓巴斯克等，每個都是人氣熱銷款；同時，來這消費滿400元，還能免費算塔羅牌占卜，體驗過程相當有趣，現在就趕緊揪朋友一起來看看吧。



台北不限時咖啡廳 大安站「Léonievan1902」多種口味可麗露超推

台北大安咖啡廳推薦「Léonievan1902」新開幕！由法國主廚來台與妻子攜手打造，從西門町擺攤到開實體門市，現在還多了數款法式甜點。看著一顆顆可麗露外皮酥脆，內裡濕潤，完全可說是甜點界的精品，甜點控們絕對要筆記。



台北不限時咖啡廳 中山站「浮光書店」復古老宅書店、營業到深夜

位於捷運中山站赤峰街的「浮光書店 Books/Cafe」，是一間將老宅改建而成的咖啡書店。不限時的舒適環境、滿室書香與咖啡香，讓這裡成為許多文青、學生及自由工作者的愛店，重點是他們家每天都營業到晚上10點，可是不少旅客來中山站時必訪的特色咖啡館。



台北不限時咖啡廳 中山站「漫漫喫」漫畫免費看

在快節奏的台北生活中，若能有一處不限時、可放鬆閱讀又能好好吃飯喝茶的空間，對不少人來說無疑是一種享受。位於捷運中山站與台北車站之間的「漫漫喫」，正是一家將懷舊租書店，與現代咖啡廳融合的新型態漫畫咖啡廳，成為愛書人與咖啡控的新據點。



台北不限時咖啡廳 台北車站「SOALSO」司康控必去

台北車站附近咖啡廳選擇多，但想找平日不限時、能放鬆享受甜點與咖啡的空間，「SOALSO」絕對是必訪之地。主打外酥內鬆的司康與濃郁肉桂捲，更有特色飲品如香檸美式與冰滴果汁咖啡，成為台北文青與甜點控的口袋名單。



台北不限時咖啡廳 忠孝復興站「Ratio Coffee Roasters」提拉米蘇必點、營業到深夜

台北東區咖啡廳選擇眾多，其中隱身於巷弄的「Ratio Coffee Roasters」，憑藉自家烘焙咖啡與酒香濃郁的提拉米蘇，成為不少咖啡迷心中的口袋名單。店家更在週五、週六營業至深夜，成為台北少數能夜晚小聚的咖啡廳，吸引不少學生與上班族前往。



台北不限時咖啡廳 南港站「陋巷咖啡廳」貓咪店長、營業到深夜

營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」位在南港捷運站附近，藏身在巷弄內，營業時間更是到深夜10點；店裡以其綠意盎然的環境，打造成森林系咖啡館的樣貌，吸引不少網友在此打卡拍照。來到這裡，菜單上的「酒香提拉米蘇」真心必點，運氣好還能跟店裡超可愛的橘貓互動，現在就趕緊一起來看看吧。



台北不限時咖啡廳 南港展覽館站「放空自我咖啡館」手沖咖啡必點

位於台北市南港展覽館捷運站五號出口附近的「放空自我咖啡館」，可是不少自由工作者與學生間的私藏口袋名單。雖然店面低調，也不開放訂位，不過這間小而靜謐的空間，可是因高品質的手沖咖啡與甜點贏得口碑，成為適合獨自閱讀、靜心工作、甚至單純放空的理想場所。



台北不限時咖啡廳 南港展覽館站「莉莉安可頌」全台最美可頌店

南港咖啡廳一秒置身法國鄉村！擁有「全台最美可頌店」美譽的「莉莉安可頌 (Liliane Bakery)」，就位在南港展覽館正對面，以法式鄉村風格空間與酥脆多層次的可頌，吸引甜點愛好者朝聖。除了經典可頌外，限定款「草莓卡士達」更是讓人一試成主顧。趕快來看看這間讓人置身法國的夢幻咖啡廳吧。



台北不限時咖啡廳 科技大樓站「未央咖啡店」營業到深夜、漫畫可以借來看

大安不限時咖啡廳「未央咖啡店」營業到凌晨、有插座，還有漫畫可以借來看，宛如都市裡的綠洲。店面位於大安區巷弄內，營業至凌晨1點，不僅座位不限時，也有提供插座，更備有整櫃漫畫與藏書，彷彿是一處讓人能暫時卸下日常喧囂的避風港。無論是熬夜趕稿、沉思創作，或單純想在夜色裡安靜閱讀一晚，都能在這裡找到屬於自己的空間。



台北不限時咖啡廳 南京復興站「KONZY KAVA」營業到深夜、大推花椒麵

中山區不限時咖啡廳！位於南京復興站附近巷弄內的「KONZY KAVA」，以工業風空間搭配滿滿綠意植栽，打造出放鬆又時髦的氛圍。這裡不僅能享受精品咖啡與手作甜點，更能吃到讓人驚豔的「花椒冷麵」與手工水餃，是許多外出工作族、咖啡控和寵物飼主的新據點。



台北不限時咖啡廳 小巨蛋站「汩咖啡」老屋改造、環境靜謐

平日不限時！小巨蛋咖啡廳「汩咖啡」老屋改造、氛圍感超強，讓喜歡跑咖啡廳的朋友，又有一家店可以踩點了；餐廳靠近捷運小巨蛋站，與國父紀念館站之間的巷弄內，以老宅改造、獨棟鐵皮屋的獨特風貌，打造出日式靜謐空間，現在就趕緊一起來看看吧。



