迷你乾杯門市積木加購！乾杯3大品牌感謝祭，3款迷你門市積木蓋大樓。

乾杯集團感謝祭玩出新花樣！今年乾杯把大家熟悉的美味場景變成可以「玩」的收藏品。以人氣品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」與「黑毛屋」的門市為原型，推出超限量的「品牌微型積木」系列，不只是單純的公仔，更是對品牌回憶的濃縮，「迷你店鋪」積木的超萌設計和「積木蓋大樓」的創意互動玩法，勢必會讓所有燒肉控和積木迷都瘋狂，將在11/1正式開搶。





乾杯感謝祭變身「積木樂園」！限量收藏級迷你門市積木神還原

這次推出的「乾杯積木」系列，在設計細節上展現極高的巧思與誠意，把三大品牌的靈魂都濃縮進了這小小的積木世界裡，像是「乾杯」積木完美重現了充滿年代感的酒桶接待桌，連品牌標誌性的「八點乾杯時鐘」也沒有錯過，瞬間就能喚起大家舉杯高喊的歡樂瞬間。「老乾杯」的優雅和風屏風和酒櫃，則散發著日式低調的奢華感，而「黑毛屋」積木連U型吧檯和溫馨的孩童身高尺都復刻出來，細節滿分。





趣味合體挑戰！三棟迷你燒肉店疊出你的「乾杯大樓」

最有趣的巧思就在於這三款獨立的「迷你店鋪」積木，可以像積木玩具一樣合體組裝，積木控可以把這三間店橫向排開，打造一條熱鬧可愛的「乾杯商店街景」，玩家級的可以挑戰垂直疊高，組裝成一座氣勢磅礴又超吸睛的「乾杯大樓」，充滿互動性的設計，讓這組「乾杯周邊商品」不只是個擺飾，更是一個可以發揮創意、為居家空間增添獨特「美食生活」氛圍的迷你藝術品，喜歡動手組裝的人千萬別錯過了。



會員獨享隱藏福利！點數兌換與滿額抽獎雙重驚喜

想要入手這組超限量的「品牌微型積木，乾杯會員將享有極大的優勢，從11/1開始，在指定店鋪消費，就可以用預購價349元加購，遠低於現貨價499元，省下不少荷包，而如果想「輕鬆集滿全套」，會員可以用500點數直接兌換完整三款套組，限量只有50組。此外，整個11月還有「滿額抽獎」活動，單筆消費滿一千元就有機會把積木盲盒、萬用提袋、甚至西班牙伊比利豬等豐富好禮帶回家。





乾杯集團感謝祭 品牌微型積木預購

預購日期：11/1起開放預購。

預購方式：於指定店鋪消費，可享加價349元預購。

現貨購買：預計11月下旬陸續到貨後，開放以加購價499元購買。

會員優惠：乾杯會員可享50點數折抵，以349元專屬優惠價購買。



乾杯微型門市積木販售地點

1、乾杯微型積木：乾杯燒肉居酒屋、高木和牛食堂

2、老乾杯微型積木：老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47

3、黑毛屋微型積木：黑毛屋、黑毛屋本家



乾杯會員專屬活動

點數兌換完整套組：會員可憑500點數兌換《品牌微型積木》完整套組，極度限量僅50組，免跑點即可輕鬆收藏。



滿額抽獎活動：會員於11月期間，在乾杯集團旗下分店單筆消費滿1,000元，即可參加感謝祭抽獎活動，有機會獲得《品牌微型積木》、限量盲盒模型積木、萬用帆布提袋​、手機支架、西班牙伊比利豬等豐富好禮。





最新療癒小物很欠收藏！

