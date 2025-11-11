雙11速食優惠 飲料優惠買一送一！1111購物節16間美食飲料優惠，手搖杯買一送一 速食買一送一。

雙11不只電商平台優惠，就連日常的吃飯、喝飲料都讓你超省！針對1111雙11優惠話題，速食業者、手搖杯品牌也紛紛推出11/11限定優惠，這次窩客島幫你整理雙11專屬「速食買一送一、飲料買一送一」超省優惠，還有超狂飲料買11杯送11杯，漢堡炸雞披薩買一送一，今天就約吃。



▲1111購物節16間美食飲料優惠，手搖杯買一送一 速食買一送一

麥當勞雙11優惠：四大主題優惠買一送一

全民普發萬元現金即將入袋，消費者正熱烈討論如何讓這筆金額發揮最大效益。看準這波消費熱潮與歲末聚餐需求，連鎖速食龍頭麥當勞宣布，將從11月5日起推出「歲末雙享祭」加碼優惠活動，集結了從早到晚的四大主題優惠，包含「早安雙享59元起」，「經典雙享99元起」，「雙人雙享209元起」以及「七大飲品買一送一」，希望讓民眾的每一元都花得更超值，讓現金價值再放大。



▲麥當勞雙11優惠，「歲末雙享祭」4大優惠，必吃買一送一。



肯德基雙11優惠：買一送一

肯德基在11/11起，推出雙11超狂加碼優惠活動，11/11-11/17期間可享超人氣「咔啦雞腿堡買一送一」，95元吃兩份。此外第二波在11/18-12/01期間，肯德基更加碼推出「$333爽嗑桶」，47折吃到咔啦脆雞6塊+經典原味蛋撻6入，正餐甜點一次滿足。



肯德基優惠資訊

11/11-11/17：咔啦雞腿堡買一送一

11/18-12/01：$333爽嗑桶（咔啦脆雞6塊+經典原味蛋撻6入）



▲肯德基雙11優惠，咔啦雞腿堡買一送一

必勝客雙11優惠：買一送一

必勝客雙11優惠自即日起至11/17限時登場，其中包含炸物雞軟骨、玉米濃湯買1送1，獨享也有比薩激省餐111元，聚餐要吃「大比薩199元」優惠限時回歸。在11/11、11/14早上10點，PK雙饗卡APP限量神券，包括「指定口味6吋鬆厚個人比薩」只要11元（最高原價120元）、「9吋鬆厚比薩」只要111元（最高原價430元）等優惠券，粉絲必搶。



必勝客優惠資訊

活動期間：即日起至11/17

優惠內容推薦：

玉米濃湯買一送一、雞軟骨買一送一、個人比薩激省餐111元、限定口味大比薩升級薄脆餅皮外帶199元。



▲必勝客雙11優惠「大比薩199元」優惠限時回歸

頂呱呱雙11優惠：買一送一

雙11優惠大吃頂呱呱買一送一！台灣本土速食品牌頂呱呱順勢搭上「政府普發1萬元」熱潮，推出限時10天的「雙11狂炸桶」與多項買一送一活動，11月7日至11月16日全台門市同步開炸。主打炸雞桶現省105元，還有辣味雞翅買二送一、薯條買一送一等優惠，讓炸雞控趁雙11不只血拚，還能用最佛心的價格爽吃炸雞。



▲頂呱呱雙11優惠，大推金黃炸雞外酥內嫩，一口咬下幸福爆棚。



繼光香香雞雙11優惠：買一送一

想吃炸雞的理由永遠都有！繼光香香雞這次為迎接雙11，加碼推出「香雞狂歡1111」活動，11/7起至11/16連續10天開吃，祭出滿111元加11元自由選、指定品買一送一，以及坂本日常聯名周邊加111元多一件等優惠，最高現省188元。同時配合Foodpanda外送滿400元享65折折扣，一次滿足外帶與宅配族，雙11不搶購還等什麼。



▲繼光香香雞雙11狂推買一送一、11元加價購。



三商集團5大品牌：雙11優惠買一送一起

這次為了迎戰雙11，三商餐飲五品牌聯手同步推出優惠。三商巧福推出冷凍調理包兩盒350元、三商鮮五丼買唐揚親子丼套餐送招牌牛丼乙份。福勝亭出示優惠畫面享「開運豬排定食」單人餐199元、雙人餐399元。此外，三商炸雞則推出超狂酷樂雞腿桶5隻送義式腿排桶5塊，買5送5超划算。拿坡里披薩炸雞推出新品「招牌牛丼披薩」買大送大，聚餐超適合。



▲三商集團5大品牌，雙11優惠炸雞桶買一送一

星巴克雙11優惠：買一送一

雙11不只血拼要手刀，星巴克買一送一要先喝起來。星巴克宣布11月11日當天推出「好友分享日」活動，全台門市從11:00到20:00同步開跑，只要購買兩杯相同容量、冰熱或口味一致的大杯飲品，其中一杯由星巴克招待。每人每次最多買二送二，限當場領取，優惠品項依各門市現貨為準。這波活動不僅是小資族最愛，也是上班族下午救贖，揪同事一起喝剛剛好。



▲雙11星巴克買一送一只有一天快閃。(攝影：鄭雅之)



迷客夏雙11優惠：買11送11杯

迷客夏下殺5折，買11杯送11杯！這次迷客夏11月總共多達9款飲品登場，包含全新桂花系列「桂香青檸粉粿、桂香拿鐵」等，結合花香與茶香喝法。還有強勢回歸「法芙娜可可系列、迷客夏焙茶系列」冬天一次喝到翻。同時迷客夏針對雙11優惠，線上點餐平台推出「買11送11」超狂優惠，飲料控優惠必須搶到手。



▲迷客夏雙11優惠下殺5折，買11杯送11杯。(攝影：張人尹)

COMEBUY雙11優惠：買一送一

COMEBUY終於出新品！這次COMEBUY特別在「創始永吉店」大更新，不只以以更年輕、更時尚的現萃形象重新出發，還推出全新新品「黑糖系列飲品」，包含黑糖奶茶、黑糖奶綠及珍珠黑糖鮮奶，在COMEBUY創始永吉店搶先首賣。同時，COMEBUY也配合雙11話題，推出限定買一送一、買一送二優惠，免費飲料喝起來。

▲COMEBUY雙11開搶買一送一買一送二優惠。

CoCo雙11優惠：買一送一

CoCo雙11優惠，買一送一喝起來！這次針對雙11來臨，CoCo都可大氣祭出兩波超值回饋。在11/11的週二咖啡日，CoCo都可職人咖啡全品項買一送一，並且在11/12好友日，CoCo推出冬季限定「莓好雙果茶」兩大杯買一送一75元就能喝，飲料控趁著這波買一送一優惠，先衝CoCo喝爆。



▲CoCo都可雙11推出咖啡日與好友日，兩天享買一送一超值優惠。

COZY TEA雙11優惠：買一送一

連鎖手搖飲品牌 COZY TEA御私藏，這次針對雙11推出「好茶成雙」限定活動，11/11當天，全台門市可享「和風黃金蕎麥茶」買一送一優惠。同時11/11也是雙胞胎日，當天只要雙胞胎同行一起消費，可享全品項飲料買一送一。

COZY TEA活動資訊

活動期間：2025/11/11一日限定

活動內容：全台門市可享「和風黃金蕎麥茶」買一送一。雙胞胎同行，享全品項飲料買一送一。



▲COZY TEA雙11優惠「和風黃金蕎麥茶」買一送一、雙胞胎買飲料買一送一。

85℃雙11優惠：買2送1

看準雙11飲料優惠話題，85℃在11/11當天推出「指定飲品買2送1」限定優惠，活動品項包含香草風味拿鐵、榛果風味拿鐵、特皮Q奶茶、蕎麥奶茶和蕎麥冬瓜，針對這5款活動指定飲品寄杯卡買2張送1張，每張10杯最高省1,050元，相當於66折優惠。

85℃活動資訊

活動日期：2025/11/11一日限定

活動內容：5款指定飲品享買2送1優惠，買10杯最高省1,050元。

