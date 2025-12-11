2025最狂交換禮物！WONDERMINE沉浸式紅礦坑解鎖禮物格，限定拍貼機留住冬季最溫暖回憶。

2025年冬季金典綠園道打造WONDERMINE紅色礦坑，全台唯一挖土機交換禮物！只要500元禮物就能解鎖名人驚喜，再抽紅色偉士牌。

每到冬季，城市裡的聖誕燈飾總能點亮人們對於節日的期待，但在台中金典綠園道商場，今年的聖誕節不僅僅是視覺的饗宴，更是一場關於「探索」與「交換」的實境冒險。備受矚目的「禮物交易所2.0」於2025年冬季以全新姿態強勢回歸，打破傳統交換禮物的形式，將場景搬進了一座充滿神秘感的紅色礦坑。這裡沒有聖誕老人爬煙囪，取而代之的是每一位參與者親手操作挖土機，在深紅色的沙地中，挖掘出屬於自己的節日奇蹟。



▲民眾攜帶準備好的心意禮物來到彷彿工地哨站的入口櫃台，準備進入這場充滿驚喜的交換旅程。





打造WONDERMINE紅色沉浸式空間，重塑台中聖誕打卡新地標

今年的活動主題定調為「WONDERMINE」，巧妙結合了驚奇（WONDER）與礦坑（MINE）的雙重意涵，更深層地象徵著每個人都能在此挖掘到「屬於我的（MINE）」那份專屬驚喜。策展團隊展現了驚人的空間敘事能力，將展區入口設計成一座充滿工業風格的工地哨站櫃檯，這不僅是活動的起點，更是一道引領觀者轉換心境的幕簾。



當民眾攜帶價值500元的禮物穿越哨站，映入眼簾的是一個狹長而深邃的紅色沉浸式空間。從牆面的大面積渲染到地面鋪陳的每一粒沙，強烈的紅色視覺衝擊著感官，搭配精心聚焦的燈光設計，營造出一種既神秘又充滿節慶熱度的礦坑氛圍。這種層層堆疊的空間感，讓「禮物交易所」不只是一個活動場地，更晉升為今年冬季台中最吸睛的聖誕打卡熱點。



▲以大量紅色元素與霓虹燈光打造的入口視覺，將傳統商場空間變身為充滿潮流感的打卡熱點





操作遙控挖土機挖掘驚喜，體驗全台最獨特的交換禮物玩法

有別於隨機抽籤的被動等待，這次的「禮物交易所2.0」強調主動探索的樂趣。在活動現場，最讓人熱血沸騰的莫過於那一整排蓄勢待發的遙控挖土機。參與者必須化身為礦工，全神貫注地操控手中的遙控器，驅動機械手臂在模擬礦坑的沙地中翻找。



這個過程不僅考驗手眼協調，更將交換禮物的期待感具象化。當挖土機的鏟斗終於挖出那把關鍵的鑰匙，那份成就感是無可比擬的。這把鑰匙將指引參與者前往對應的禮物格，解鎖來自陌生人的心意，讓交換禮物回歸到最純粹的互動與樂趣，成為全台唯一結合機械操作與節慶儀式的創意體驗。



▲民眾戴上工程帽，在紅色沉浸式空間中專注操作遙控挖土機，體驗挖掘禮物鑰匙的樂趣

▲參與者手持遙控器，精準操控挖土機在沙地中作業，將交換禮物的過程轉化為有趣的互動遊戲





百格禮物牆匯聚名人祝福，攜手家扶基金會傳遞公益暖流

為了容納更多溫暖的心意，今年的禮物格規模全面升級，從去年的50格擴增至100格，壯觀的紅色置物櫃牆面承載了上百份未知的驚喜。主辦單位更力邀近30位名人與藝術家共襄盛舉，包括人氣歌手小魏魏嘉瑩、法蘭 Fran、HowZ，以及知名插畫家KURT WU、消極男子、梅康米、三島桃子等人，都將親自準備的祝福放入櫃中等待有緣人開啟。



更令人動容的是活動背後的公益精神。這場禮物交易所不僅是人與人之間的交流，更將這份愛擴散至社會角落。活動結束後，這100份承載著眾人祝福的禮物將全數捐贈給「家扶基金會」，與孩子們分享這份來自冬日的溫暖，讓「EXCHANGE」的意義昇華為無私的分享。



▲今年擴增至100格的紅色禮物牆氣勢滂薄，民眾興奮地打開專屬禮物格，揭曉來自陌生人的祝福





聖誕大獎再加碼，紅色Vespa偉士牌與AirPods 4引爆話題

除了交換禮物的溫馨時刻，現場的氣氛更隨著「噹啷！噹啷！」的搖鈴聲而沸騰。這標誌性的聲響代表著禮物金額累積達到了特定門檻，現場將隨機發放近百份的小驚喜與眾人普天同慶。而在這座紅色礦坑中，還埋藏著令人屏息的超級大獎。



參與金典館內禮物購買的朋友，將有機會隨著門檻解鎖最新的AirPods 4，而累積門檻越高，獲得Bonus驚喜的機率也隨之攀升。最令人引頸期盼的，莫過於聖誕節當天將抽出的一位幸運兒，他將獲得一台充滿聖誕節慶氛圍的紅色Vespa偉士牌機車。此外，來自Yogibo、HYD、PAULA'S CHOICE等質感生活品牌的禮物也隱藏其中，確保每一位參與者都能滿載而歸。



▲聖誕節當天將抽出的最大獎項——紅色Vespa偉士牌機車，成為全場最受矚目的夢幻逸品。





聯名聖誕限定拍貼機，用影像珍藏2025冬季最溫暖回憶

當拆開禮物的那一刻，驚喜、感動與笑容交織在臉上，這些珍貴的瞬間值得被永久保存。為此，禮物交易所特別與TiMELAB拍貼機合作，並邀請文字創作者「寫情書的人」以及擅長像素風格的藝術家「皮傑」，共同打造聖誕期間限定的專屬圖框。



民眾可以在拆解驚喜後，走進一旁的拍貼機，在閃光燈落下的瞬間，與朋友、家人或是手中的禮物合影。這不僅是一張照片，更是2025年冬天在金典綠園道最美好的註腳。正如禮物交易所的核心精神，透過具體的物品交換，我們將一部分的自己交給了對方，而這份心意將在影像中化為永恆的記憶。

▲台中金典綠園道聖誕打卡點！操作遙控挖土機解鎖禮物格，限定拍貼機留住冬季最溫暖回憶





2025 禮物交易所2.0 — WONDERMINE

挖土機體驗：進入紅色沉浸式礦坑，操作遙控挖土機挖掘解鎖禮物格的鑰匙 。

交換禮物：攜帶一份價值500元的禮物（不限館內外），即可參加交換，有機會換到名人或藝術家準備的驚喜 。

拍貼機留念：與TiMELAB及插畫家合作的聖誕限定拍貼機 。

公益捐贈：活動結束後，禮物將捐贈予家扶基金會 。

優惠與獎項資訊：

普天同慶獎：現場搖鈴聲響起時，將隨機發放近百份小驚喜 。

BONUS大獎：購買金典館內禮物者，隨著累積門檻解鎖，有機會抽中AirPods 4 。

聖誕大獎：聖誕節當天，將從購買金典館內禮物者中，抽出一台紅色Vespa偉士牌機車 。

活動地點：台中金典 綠園道商場





當手中的禮物傳遞了溫暖，精彩的聖誕節才正要開始，接著帶你解鎖更多不可錯過的冬日限定體驗。

