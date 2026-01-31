新竹玩火美式炭烤牛排，頂級PRIME肋眼超大松阪豬，園區老饕消夜首選。

新竹公道路「玩火美式炭烤牛排」主打真正炭火直烤。必點頂級 PRIME 肋眼與超大香脆松阪豬。

位於新竹、竹北與竹東交界處的「玩火美式炭烤牛排」，雖然地址顯示在竹東公道路上，但其實距離好市多與科學園區相當近。這間店最大的特色就是使用真正的炭火直烤，每到用餐時段，門口的專屬停車場總是停滿了名車，是許多懂吃的園區工程師與老饕默默收藏的口袋名單。店內環境舒適，夏天有冷氣、冬天有暖氣，加上營業時間至晚上十點半，無論是下班後的聚餐，還是半夜突然想大口吃肉，這裡都是方便停車且能滿足味蕾的絕佳選擇。

頂級肋眼十二盎司，炭香迷人多汁

愛吃牛肉的朋友絕對不能錯過「頂級 PRIME 肋眼 12oz」。一上桌就能看到肉面上烙印著炭火直烤的誘人壓紋，份量與厚度都相當實在。建議選擇五分熟，能完美展現肋眼邊緣微筋的油花結構。入口後首先感受到的是招牌的濃郁炭香，接著油脂在口中慢慢化開，充滿肉汁卻不油膩。搭配店家附上的蒜片與墨西哥辣椒一起食用，辛香的風味能將牛肉的甜味拉高一個層次，越嚼越香。

香脆松阪豬厚切，焦香彈牙必點

不吃牛的朋友來到這裡也有頂級享受，這裡的「香脆松阪豬」份量給得毫不手軟，大小與厚度都讓人驚艷。經過炭火直烤後，表面呈現金黃恰恰的微焦色澤，外層咬下去帶有脆度，內裡則是保持了松阪豬特有的Q彈口感與肉汁。能夠將這麼厚實的豬排烤到外酥內嫩且保有水分，展現了店家掌控火候的功力，是連老饕都會點頭稱讚的美味。

套餐附湯飲料暢飲，爆漿餐包讚

只要點套餐，店內就提供免費的濃湯與飲料無限暢飲，CP 值相當高。濃湯濃郁順口，非常適合作為開場。另外推薦加點這裡的餐包，有爆漿奶油與奶酥兩種口味，熱騰騰咬下超級過癮。想解膩的話，可以來份「蟹味絲黃瓜沙拉」，冰涼清爽的口感非常適合在吃完重口味的肉排後平衡味蕾。若是多人聚餐，不妨再點些檸檬雞柳條或帶有牽絲口感的番薯 QQ 棒，邊聊邊吃更愜意。

附設專屬停車場，冷暖氣聚餐優

對於開車族來說，「玩火美式炭烤牛排」最大的優點絕對是擁有自備的超大停車場，完全省去了在路邊找車位的煩惱與壓力。店內的用餐空間寬敞舒適，並貼心配置了冷暖氣設備，一年四季都能在最舒適的環境下用餐。餐點選擇彈性高，不僅有高品質的主餐，配餐與炸物也表現不俗。如果你想品嚐帶有煙燻香氣的炭火牛排，又不想排隊人擠人，這裡絕對值得列入你的美食清單。

玩火美式炭烤牛排

地址 : 新竹縣竹東鎮公道路899號

電話 : 0917 092 522

時間 : 17:00–22:30

