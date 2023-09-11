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15選吃到飽新選擇！9月15間吃到飽限定優惠、必吃新菜單、中秋限定加菜不加價，不能錯過9月吃到飽全新優惠。

2023-09-11 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：2,109
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編輯 李維唐

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吃到飽控怎麼可以錯過9月吃到飽懶人包，15間一定要知道的吃到飽優惠、吃到飽新菜單搶先看。其中，六福萬怡烤肉趴8折、鉑麗安全日校服趴999元吃到飽，以及晶華吃到飽造BBQ烤場加菜不加價、台北福華秋蟹海鮮吃到飽，當然還有小福利麻辣鍋、馬辣集團吃到飽優惠總整理。

 

晶華吃到飽 中秋限定新菜單

超人氣吃到飽餐廳晶華栢麗廳，特別為了中秋節推出BBQ烤場，一次推出超過30種海陸食材。主廚規劃出慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹 、田納西州經典BBQ豬肋排、堪薩斯城香脆烤全羊腿以及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排等近30種海陸食材，並且低溫慢烤18小時的德州香料牛胸腹是以傳統的木材進行燒烤，成品肉香軟嫩、滋味質樸。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369517


六福中秋烤肉吃到飽8折

敘日「中秋燒烤饗宴」限定戶外燒烤，以炭火燻烤的各式頂級海鮮與肉類為主，強調木炭燒烤獨有的炭火風味，菜色包含炭烤檸檬汁薑蒜透抽、錫紙奶油胡椒烤大蝦、紙包爐烤茴香鱸魚、炙烤蒜蓉扇貝、焰烤韓式風牛小排、巴東香料雞翅、碳烤蜜汁羊小排、原民馬告串烤豬肉、炙烤鮭魚海苔飯糰、三星蔥培根。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369753


鉑麗安全日餐廳穿校服999元吃到飽

JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳以「異國料理混搭風」為料理主題，是許多吃到飽控最愛的吃到飽餐廳之一。這一次為了搶搭開學聚會話題，推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日期間的星期一至星期四的午、晚餐及星期五午餐，穿著學校制服並在社群分享可享優惠價999元。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369651
鉑麗安全日餐廳「 校服趴･開學趣」活動


凱達百宴8折吃到飽

台北凱達大飯店百宴吃到飽自助餐廳，為了搶攻中秋吃到飽烤肉商機，特別推出應景中秋的「雙饗烤宴」，食材升級、飲品進階，挑戰Buffet界CP值天花板。同時，更在九月推出「軍公教」獨享8折優惠，一起為努力付出的軍職、教職、公職，打打氣。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369331


台北福華彩虹座「山珍海味蟹饗宴」秋蟹新菜單

吃到飽就是每一季都要推出新菜單才能吸引更多吃到飽控的目光，這一次台北福華彩虹座不只要讓吃到飽控有賺到的感覺，加碼推出超過50道螃蟹、海鮮料理吃到飽，並且再升級牛排，要讓吃到飽控秋季不只是有當季的海產可以品嚐，還有美味的大塊牛排可以吃。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369371


悅市集全日75折吃到飽

悅市集全日餐廳廚藝長李文康表示，為了保留地中海異國料理菜色，更要呼應中秋節推出「異國燒烤」烤肉料理，招牌「爐烤美國肋眼牛排」特別使用秘製醬料調味醃製，透過低溫爐烤5至7分熟，口感軟嫩無比。此次也挑戰自助餐少見的「迷迭香料烤羊腿」 ，由西餐主廚溫永智發想，選用紐西蘭重達近4公斤重的大羊腿，透過蔬果酵素與香料層層醃製，低溫烘烤到7分熟，搭配大火燒香外皮，才能吃起來酥香軟嫩不腥臊

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368076


小福利麻辣鍋9月壽星送北海道生食級干貝乙份

小福利麻辣鍋一般消費分為「698鮮切肉品、798頂級好牛、898極享和牛」共3種吃到飽消費方案，針對9月份「處女座、天秤座」壽星推出優惠，在9/1-9/30期間只要消費「898元極饗和牛套餐」，每人就送乙份「北海道生食級干貝」幫火鍋控壽星慶生。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368615
小福利火鍋會所 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


馬辣集團領軍「火鍋、燒肉吃到飽優惠」整個9月都有

九月吃到飽優惠整理！堪稱最寵粉的馬辣集團，不僅以高CP值火鍋、燒肉吃到飽聞名，不間斷的免費升級活動，更是讓吃到飽控每個月都想找藉口大飽口福。為了慶祝九月份記者節、軍人節、教師節和中秋節的到來，集結旗下8個品牌推出7個吃到飽優惠，只要身分證或健保卡卡號包含「289」任兩碼數字，或是出示教師證、記者證、軍人證認一個證件，即可享有專屬升級方案。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368485
馬辣集團9月吃到飽優惠/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


新千葉火鍋-介壽店 9月開幕優惠活動

懂吃的火鍋控，吃完鍋一定要配冰淇淋才過癮，因此新千葉火鍋介壽店更獨家於吃到飽餐飲引進日本最新「Nissei霜淇淋機」，直接DIY現擠出IG超夯的「胖胖霜淇淋」，讓人打卡拍不停。配合全新門市開幕，新千葉火鍋介壽店在9/8-9/10推出「A餐、B餐」9折優惠，9/11-9/17留Google好評送大生蠔。

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369722
新千葉火鍋-介壽店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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