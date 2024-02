巧克力控準備出動!知名的日本國民泡芙「beard papa's」,不只日本人喜愛買來送禮,進駐台灣之後人氣仍多年不減,還擁有一個可愛的「爺爺泡芙」別名,而最近因為2月情人節與草莓季的關係,所以日本當地應景推出4款人氣超高的特別口味,其中還有一款是過去經常賣翻天的「奢華爆餡草莓泡芙」,如果你最近正好到日本旅遊,趕緊把握機會衝一波嚐鮮,享受一頓香濃無比的點心時光吧。



▲圖片來源/株式会社DAY TO LIFE



2024年2月起在日本全國beard papa's門市限時回歸的「烤巧克力脆皮泡芙」,最與眾不同的是外層的泡芙餅皮是由經過2次烘烤的巧克力麵糰所製成,所以吃起來口感特別酥脆、巧克力味也更加明顯,而這款以往曾造成話題的巧克力脆皮泡芙,本次重新登場共推出了2種口味的內餡,分別是入口即化的巧克力鮮奶油以及含有草莓果肉的草莓鮮奶油,不管你喜歡濃郁可可系或是清爽水果系,都能滿足味蕾。

▲圖片來源/株式会社DAY TO LIFE



因應2月的西洋情人節,同為限定的巧克力品項還有「巧克力橘子泡芙」,將在東京、名古屋、大阪、兵庫縣的5間指定店鋪販售,微苦的巧克力泡芙皮當中,填滿了帶有橘子香味的巧克力鮮奶油,而外皮再以少許橙皮做為點綴,如果不喜歡口感過於甜膩的泡芙,這款巧克力橘子泡芙正好有水果可以平衡風味,讓人一不小心越吃越上癮。

▲圖片來源/株式会社DAY TO LIFE



日本當地每年1月和2月都會限定販售的「奢華爆餡草莓泡芙」,只要一推出都會大受好評、在各地引起排隊人潮,2024年同樣不缺席,酸甜美味的草莓混合濃郁的鮮奶油所製成的奢華內餡,與鬆脆微甜的酥脆外皮取得巧妙的平衡口感,還能吃到細碎的草莓果肉,可說是誠意十足的夢幻逸品,如果你剛好2月29日之前人還在日本,千萬別再錯過這款人間美味了。

▲圖片來源/株式会社DAY TO LIFE







日本beard papa's烤巧克力脆皮泡芙(巧克力鮮奶油、草莓鮮奶油)

販售日期:2023年2月1日~2月29日

販售地點:日本全國beard papa's門市

價格:各280日圓



日本beard papa's巧克力橘子泡芙

販售日期:2023年2月1日~2月29日

販售地點:ウィング新橋店、名鉄サンロード店、イオンモール伊丹店、エトレ豊中店、阪急塚口店

價格:300日圓



日本beard papa's奢華爆餡草莓泡芙

販售日期:即日起至2月29日

販售地點:日本全國beard papa's門市

價格:260日圓

