巧克力控準備出動！知名的日本國民泡芙「beard papa's」，不只日本人喜愛買來送禮，進駐台灣之後人氣仍多年不減，還擁有一個可愛的「爺爺泡芙」別名，而最近因為2月情人節與草莓季的關係，所以日本當地應景推出4款人氣超高的特別口味，其中還有一款是過去經常賣翻天的「奢華爆餡草莓泡芙」，如果你最近正好到日本旅遊，趕緊把握機會衝一波嚐鮮，享受一頓香濃無比的點心時光吧。



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▲圖片來源／株式会社DAY TO LIFE



2024年2月起在日本全國beard papa's門市限時回歸的「烤巧克力脆皮泡芙」，最與眾不同的是外層的泡芙餅皮是由經過2次烘烤的巧克力麵糰所製成，所以吃起來口感特別酥脆、巧克力味也更加明顯，而這款以往曾造成話題的巧克力脆皮泡芙，本次重新登場共推出了2種口味的內餡，分別是入口即化的巧克力鮮奶油以及含有草莓果肉的草莓鮮奶油，不管你喜歡濃郁可可系或是清爽水果系，都能滿足味蕾。

▲圖片來源／株式会社DAY TO LIFE



因應2月的西洋情人節，同為限定的巧克力品項還有「巧克力橘子泡芙」，將在東京、名古屋、大阪、兵庫縣的5間指定店鋪販售，微苦的巧克力泡芙皮當中，填滿了帶有橘子香味的巧克力鮮奶油，而外皮再以少許橙皮做為點綴，如果不喜歡口感過於甜膩的泡芙，這款巧克力橘子泡芙正好有水果可以平衡風味，讓人一不小心越吃越上癮。

▲圖片來源／株式会社DAY TO LIFE



日本當地每年1月和2月都會限定販售的「奢華爆餡草莓泡芙」，只要一推出都會大受好評、在各地引起排隊人潮，2024年同樣不缺席，酸甜美味的草莓混合濃郁的鮮奶油所製成的奢華內餡，與鬆脆微甜的酥脆外皮取得巧妙的平衡口感，還能吃到細碎的草莓果肉，可說是誠意十足的夢幻逸品，如果你剛好2月29日之前人還在日本，千萬別再錯過這款人間美味了。

▲圖片來源／株式会社DAY TO LIFE







日本beard papa's烤巧克力脆皮泡芙（巧克力鮮奶油、草莓鮮奶油）

販售日期：2023年2月1日～2月29日

販售地點：日本全國beard papa's門市

價格：各280日圓



日本beard papa's巧克力橘子泡芙

販售日期：2023年2月1日～2月29日

販售地點：ウィング新橋店、名鉄サンロード店、イオンモール伊丹店、エトレ豊中店、阪急塚口店

價格：300日圓



日本beard papa's奢華爆餡草莓泡芙

販售日期：即日起至2月29日

販售地點：日本全國beard papa's門市

價格：260日圓

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