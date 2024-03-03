RITUEL是以法語命名為「習俗・儀式」的面包店。製作過程，使用精選的小麥和季節水果等優質原料，精心調整面團的溫度、水分含量和彈性等細節，所有工序都以手工完成。麵包店「RITUEL（Rituel）」於2024年2月29日開設了旗艦店「RITUEL虎之門」，同步推出了紀念開幕的豪華下午茶套餐！

RITUEL 旗艦店

2月29日至3月31日期間，RITUEL 旗艦店推出了三種特別下午茶套餐。

① 附烘焙點心禮盒的下午茶套餐

下午茶套餐＋人氣甜點禮盒。

期間限定特價6,500日圓（含稅），原價8,000日圓（含稅）。



② 可自選烘焙點心・季節甜點下午茶

期間限定特價5,000日圓（含稅），原價5,800日圓（含稅）。



③ 可自選烘焙點心・季節甜點下午茶・香檳套餐

期間限定特價6,000日圓（含稅），原價6,800日圓（含稅）。



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





下午茶套餐

下午茶套餐包含生火腿和康堤起司的開胃菜、鴨腿沙拉迷你漢堡、草莓湯、柑橘果凍、開心果焦糖布丁和馬卡龍。外觀華麗的草莓湯是本套下午茶的招牌料理，草莓的甜美與酸味經過熬煮，達到完美的平衡，締造出恰到好處的獨特風味。



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





可自選烘焙點心

消費者可以從推車中任選3種焗烤點心：可麗露蛋糕、法式樹莓塔、季節水果薄餅、費南雪蛋糕、司康餅和洛林鹹派。其中，店內製作的費南雪蛋糕帶有酥脆的口感和焦化奶油的香氣；含有Cassonade紅糖的全麥司康餅有著金黃香脆的外皮，中心鬆軟；外皮焦脆、內層鬆軟的可麗露特別有人氣。



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





甜點

本次的甜點是草莓百露華蛋糕。甜點都會使用時令水果製作，根據季節不同，甜點菜單會有所變動。



▲圖片來源／株式会社ベイクルーズ





■餐廳資訊

開幕日期：2024年2月29日

地址：東京都港區虎之門二丁目6番3號 虎之門HILLS STATION TOWER 2樓

交通方式：東京Metro日比谷線虎之門Hills站徒步2分鐘；銀座線虎之門站徒步4分鐘

營業時間：

咖啡廳區域：平日及六08：00～21：00（最後點餐時間20：30）

星期日及節假日08：00～20：00（最後點餐時間19：30）

休息廳區域：平日及六08：00～23：00（最後點餐時間22：00）

星期日及節假日08：00～22：00（最後點餐時間21：00）

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