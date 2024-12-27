2024年最強景點推薦必玩！假日總是不知道去哪玩，就先收這篇最強景點完整名單，窩客島這次特別統整今年2024最熱門的11篇景點清單，不僅有搭捷運就能到的「台北捷運賞花地圖」、宜蘭森林系景觀步道等自然打卡景點，也有適合闔家親子遊玩的親子景點，讓你假日想要親近大自然、帶小孩去放電全都一次看，明年出遊行程現在就先規劃好。



▲2024最強景點懶人包回顧，台北捷運賞花地圖 自然森林系步道總整理 / WalkerLand窩客島整理提供



2024年最熱門的景點名單，有不少以森林系景觀步道、幼幼班步道為主的踏青景點，像是宜蘭就有全亞洲最大最大檜木神木園區、全台最大金黃森林等超壯觀森林系景觀步道；賞花、季節性景點也很人氣，包括台北捷運賞花地圖可以賞櫻花、梅花等，而台中、宜蘭等地有賞楓、落羽松等秋冬景觀；此外，也有桃園室內親子景點、新設立的遊樂公園，以及嘉義觀光工廠等，都很適合跟帶小朋友玩整天。



▲2024最強景點懶人包回顧，台北捷運賞花地圖 人氣親子景點總整理 / WalkerLand窩客島整理提供



新北必訪新莊打卡景點

新莊人的口袋景點一次公開！新莊雖然與新北市中心間隔一段距離，但這裡交通機能相當方便、美食又琳瑯滿目，加上中港大排不時有燈飾、彩繪等活動，縱使在假日也有不少民眾會來到新莊度過優閒的一天，不過除了中港大排之外，還有「新北最美鳥居」、「全台首座棒球公園」這些超有人氣的IG打卡景點都坐落在新莊，趕緊來看看哪些地方你還沒去過，趁著週末假日時揪親朋好友全部踩點一輪。



全文報導：新北最美鳥居在新莊！新北必訪5個「新莊打卡景點」一口氣洗版IG，「新北最美千本鳥居、全台首座棒球公園、超人氣彩繪村」帶你探訪新莊最好拍角落。



▲新莊必訪打卡景點5選，新北最美鳥居先拍 / WalkerLand窩客島整理提供



新竹必玩竹北特色景點

周末小旅行先衝竹北！竹北近期有光藝節開展，藝術家們打造的特色燈飾將展到2月元宵時節，最近來到新竹遊玩，不妨順路攻略竹北當地特色景點，這次窩客島便整理了「7個竹北景點」，不論是看海、看夕陽，還是騎馬、釣蝦體驗等親子景點，通通都能在竹北一次玩到，讓你打造不一樣的新竹小旅行。



全文報導：竹北特色景點開玩！新竹必訪「7個竹北景點」打卡先衝，「絕美海景沙灣、新竹最大騎馬場」跟著玩不無聊。



▲新竹必玩7個竹北特色景點 / WalkerLand窩客島整理提供



嘉義湖美夜市回歸順遊景點

嘉義人的新夜市「湖美夜市」強勢回歸了！於去年5月盛大開幕，卻因為土地使用不符合規定，在不到一個月內就迅速落幕的「湖美夜市」，終於在2024新年之初以嘉義市區內最大夜強勢回歸，於1/6正式開幕吸引大批人潮前去朝聖。



全文報導：嘉義湖美夜市回歸！近2000坪、200攤「嘉義湖美夜市」每週只開這3天，西區5大景點「千坪零食好市多、免費蛋捲DIY」跟著嘉義人加碼玩。



▲嘉義湖美夜市回歸！順遊西區5大景點 / WalkerLand窩客島整理提供



桃園蘆竹景點免費玩名單

桃園5大蘆竹景點通通免費玩！近期蘆竹大古山步道的燈光展點燈，設置了各種主題燈飾、活動，將會一直點燈到8月底，暑期晚上來看光雕前，也可以順遊附近的熱門景點，窩客島這次蒐羅桃園5個蘆竹景點，超簡易好走的步道觀景平台、今年新設立的兒童遊樂公園通通都收下。



全文報導：桃園蘆竹5大景點免費玩！最新免費兒童遊樂區、幼幼班步道觀景台一次收。



▲桃園蘆竹景點5大名單帶小孩免費玩 / WalkerLand窩客島整理提供



桃園室內親子景點推薦

衝桃園遛小孩下雨天照樣玩！假日想帶小孩去放電，不妨來桃園走走，桃園有像是知名的Xpark水族館、近期新開幕的兒童美術館等，不僅適合帶小朋友來玩，而且都是室內空間，就算遇到午後雷陣雨，照樣玩整天，窩客島這次便幫爸媽們整理7個「桃園室內親子景點」，帶小孩出門玩，不用再擔心下大雨。



全文報導：桃園室內親子景點7選！人氣「室內卡丁車、漸層彩色牆工廠」下雨天照樣玩。



▲桃園室內親子景點7大推薦，夏天避暑、雨天備案名單 / WalkerLand窩客島整理提供



夏天消暑推薦新北瀑布清單

雙北消暑勝地快收下！大熱天想約人出門，不是只能去百貨公司吹冷氣，新北因為地勢關係，有不少瀑布散布在各處，每個幾乎都是輕鬆好走的瀑布步道，沿途不僅有樹蔭遮蔽，磅礡瀑布更是散發出清涼的水氣，讓你大夏天踏青散步也不怕曝曬、熱暈，窩客島這次幫你蒐羅了9個必訪的新北人氣瀑布，假日就來觀賞壯觀瀑布，享受被森林浴包圍的消暑小旅行。



全文報導：新北9大消暑系瀑布！10分鐘就到瀑布仙境、森林浴步道，夏天避暑秘境全攻略。



▲9大新北瀑布夏天消暑首選 / WalkerLand窩客島整理提供



必去宜蘭自然系景點推薦

宜蘭景點7個必去人氣點搶收藏！宜蘭由於地理位置，有著許多好山好水的自然風景，是假日踏青出遊的好選擇，不論是滿山的森林系步道、超壯觀神秘的神木群、幽美的湖景，通通都能在宜蘭一次攻略，這次窩客島整理了7個必去的「宜蘭自然系景點」，下次來宜蘭不妨先來這幾個景點，絕美的神木步道、湖景通通都先收到口袋裡。



全文報導：宜蘭自然系景點必去7選！亞洲最大檜木神木園區、絕美山水湖畔步道一次收。



▲宜蘭自然系景點7大必去最大檜木神木園 / WalkerLand窩客島整理提供



台北捷運賞花地圖免費拍

誰說過年出遊就一定要先忍受塞車之苦！在春節連假最後一天，奉上9個台北捷運賞花地圖，只要搭捷運出站步行十分鐘就能到花海秘境，有大家意想不到、藏在北車旁的日式梅花園；而內湖除了有最知名的樂活櫻花公園步道，還有隱藏版大溝溪生態治水園區繡球花海，全部0元門票免費拍，最後一天就用絕美花海收心。



全文報導：不塞車賞花秘境！台北限定「9個捷運賞花地圖」0元門票就能拍，內湖繡球花海、北車日式梅園、櫻花步道搭捷運去。



▲台北捷運賞花地圖免費拍9大賞花秘境 / WalkerLand窩客島整理提供



台中秋季景點推薦名單

台中秋季景點搶先筆記！秋天就是要賞楓，而有著「福壽山農場」、「武陵農場」知名賞楓景點的台中，每到秋天更是各地觀光客來朝聖、打卡的勝地，這次窩客島就先幫你整理5大必拍的台中秋季景點，除了秋天必拍的紅楓，還有唯美的黃金楓、白雪木、銀杏，以及欒樹步道等美景，秋天賞楓、看銀杏、拍美照一次滿足。



全文報導：台中5大秋季景點搶先看！秋天必拍「楓葉觀賞園、花海步道」網美打卡點先筆記。



▲台中秋季景點5大推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



南投自然系景點推薦

來南投不能沒去過！假日想出遊踏青，好山好水的南投絕對是不會出錯的好選擇，不論是遊賞日月潭周邊景點，還是上山踏青、活動筋骨，都能觀賞到南投自然美景，這次窩客島蒐羅了7個「南投自然系景點」，包括晚霞雲海步道、15分鐘攻頂親民百岳，每個都超平易近人，普通人也能輕鬆攻略。



全文報導：南投自然系景點7選！超好走「15分鐘攻頂百岳、晚霞雲海步道」先筆記。



▲7個南投自然系景點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



宜蘭秋季景點打卡名單

宜蘭秋季景點必訪攻略！宜蘭以太平山為首，有著許多自然觀光景點，在秋冬時期更是呈現一片紅黃的絕美景色，又因為地理位置較近，宜蘭一直是雙北人假日出遊的首選地之一，這次窩客島幫你蒐羅7個必拍、必訪「宜蘭秋季景點」，秋天必拍紅楓、芒花、落羽松，以及全台最大山毛櫸林地等，讓你秋天跟親友來宜蘭玩，輕鬆規劃出完美的宜蘭秋季小旅行。



全文報導：宜蘭秋季景點7大必去！全台最大金黃森林、湖畔落羽松園區，打卡點搶先攻略。



▲宜蘭秋季景點7大打卡名單，最大金黃森林美翻 / WalkerLand窩客島整理提供