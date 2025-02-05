嘉義小吃7間全制霸！來到嘉義，別以為嘉義只有火雞肉飯，也不需要跟著排林聰明沙鍋魚頭，排到天昏地暗，懂吃的老饕都知道，嘉義的小吃種類超多元，從早餐、下午茶到宵夜，完全吃不膩。不論是巷弄裡的隱藏版美食，還是人氣排隊名店，通通都要吃一輪。這次窩客島精選了7間嘉義在地小吃， 趕快筆記起來，來場真正的嘉義小吃巡禮。



▲嘉義小吃7間全制霸，手捏造型飯糰超人氣 / WalkerLand窩客島整理



嘉義創意料理「豬排ㄍㄥˋ 。 雞排ㄍㄥˋ」ㄍㄥˋ是「捲」的台語發音，把整片現炸炸雞或是豬排包起各種食材，再淋上特製醬汁，變成超獨特炸肉排捲！傳承自台南60年老師傅「品安豆漿豆花」被稱為最厲害的豆花！超推豆漿冰沙豆花，綿綿香香的口感超討喜；還有在地人超喜愛的早午餐店「陳飯飯 海苔飯捲」老闆手捏造型飯糰超加分！最後是在地人推薦的「正港臭豆腐」酥香脆俱全，保證一吃愛上。嘉義在地小吃根本超強。



▲嘉義小吃7間全制霸，在地人激推香酥脆臭豆腐 / WalkerLand窩客島整理



嘉義新開幕創意炸肉排捲：豬排ㄍㄥˋ 。 雞排ㄍㄥˋ

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 豬排ㄍㄥˋ 。 雞排ㄍㄥˋ 說：

兩位嘉義青年人老闆，將整片現炸雞排和豬排包入生菜絲、玉子燒、滷蘿蔔等食材，捲起來後再淋上多種特製醬料，做成創意的炸肉排捲，醬料多樣又風味獨特，副餐炸地瓜脆薯和獨家馬告茶凍也都超好吃！



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豬排ㄍㄥˋ 。 雞排ㄍㄥˋ

地址：嘉義市東區文化路237號

電話：0905-989-846

完整介紹由部落客「小狐尼 NiNi」於窩客島分享：[嘉義東區]ㄍㄥˋ豬排卷 雞排卷。原生馬告/濃郁蕎麥/蝦鹽南洋風味/嘉義限定口味/獨特創意現炸豬雞排捲&馬告茶凍 #嘉義文化路



▲▼新開幕創意炸肉排捲，還有嘉義限定口味：豬排ㄍㄥˋ 。 雞排ㄍㄥˋ / 小狐尼 NiNi 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義必推古早味好味道：品安豆漿豆花

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 品安豆漿豆花 說：

不誇張！我吃過最厲害的豆花就是這家～傳承自台南60年老師傅的技術，主打咕溜滑順的綿密豆花，最酷的是還可以搭配豆漿冰沙、檸檬冰沙或招牌豆漿，熱愛豆花的你必須來朝聖這家！



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品安豆漿豆花

地址：嘉義市東區中正路335號

電話：05-228-0689

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：品安豆漿豆花｜嘉義人氣排隊老字號甜品店，超綿密豆漿冰沙豆花一吃上癮！ - 肉依小姐吃什麼



▲▼嘉義古早味好味道，綿密豆漿冰沙豆花：品安豆漿豆花 / 肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義隱藏版出爐即秒殺：越南烤雞王

部落客 nana 造訪 越南烤雞王 說：

雖然看到越南烤雞這四個字讓人好奇，不過一吃就讓人涮嘴到不行，無論是特調醃製醬料、雞皮的脆度、肉質鮮嫩感、香氣和口感都很到位，幸好我有事先預訂，才能吃到這麼好吃的越南烤雞。



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越南烤雞王

地址：嘉義市東區興中街50號

電話：0983-286-300

完整介紹由部落客「nana」於窩客島分享：隱藏版～出爐即完售！首創越式口味招牌香檸雞、上癮胡椒雞，皮脆肉嫩超爆汁，沒預訂吃不到，越南烤雞王嘉義店



▲▼嘉義隱藏版出爐即秒殺，全台首創美食：越南烤雞王 / nana 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義在地人早餐首選：陳飯飯 海苔飯捲

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 陳飯飯 海苔飯捲 說：

每日配菜和主食的種類多樣，且常常出新口味，從米飯、配菜和主食肉（蛋白質）類的擺盤都可見到老闆的用心，使每個飯盒都繽紛可愛，讓人耳目一新，心情也好好！



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陳飯飯 海苔飯捲

地址：嘉義市西區延平街305號

電話：0982-027-782

完整介紹由部落客「小狐尼 NiNi」於窩客島分享：[嘉義西區]陳飯飯 海苔飯捲。超可愛造型飯糰×炸雞塊×煎雞蛋豆腐飯盒



▲▼嘉義在地人早餐首選，手作造型飯糰：陳飯飯 海苔飯捲 / 小狐尼 NiNi 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義新開療癒系甜點：PRO餅車輪餅

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 PRO餅車輪餅 說：

餅皮外層酥綿，內部密實但又柔軟到幾乎不太需要咀嚼，而且也不會出油或太甜，但相對地就是很怕一壓就會裂開，就變成真的是破掉的餅了。



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PRO餅車輪餅

地址：嘉義縣水上鄉中興路163號

電話：0958-378-953

完整介紹由部落客「小狐尼 NiNi」於窩客島分享：[嘉義水上]PRO餅 車輪餅。丸久小山園抹茶/大甲芋泥/萬丹紅豆/古早味奶油/限定隱藏版。酥酥綿綿的蛋糕餅皮口感好療癒 #一顆有感 #兩顆會飽



▲▼嘉義新開療癒系甜點，用料實在：PRO餅車輪餅 / 小狐尼 NiNi 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義傳統古早味銅板小吃：民雄椪皮麵

部落客 寶貝小飄 造訪 民雄椪皮麵 說：

灑上滿滿椪皮的椪皮乾麵，先炸後滷，吸收滿滿滷汁的豬皮，口感Q勁又軟嫩，淋上滷汁且爽口的油麵，吃進嘴中口感超豐富，超好吃的，讓我好想再來一碗。



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民雄椪皮麵

地址：嘉義縣民雄鄉民權路2之13號

電話：05-226-8455

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：嘉義民雄椪皮麵必吃！古早味椪皮搭滷蛋貢丸，Q彈口感一吃就愛上。



▲▼嘉義傳統古早味銅板小吃，在地經典味道：民雄椪皮麵 / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義在地人激推：正港臭豆腐（蘇厝寮阿彰臭豆腐）

部落客 sunny晴天的角落 造訪 正港臭豆腐（蘇厝寮阿彰臭豆腐） 說：

這家正港臭豆腐，正是我個人喜歡的酥脆型，酥、脆、臭（香），他們家搭配的醬汁和泡菜也非常可口，我很少會特別誇泡菜，因為我沒很在意臭豆腐的泡菜哈，台式泡菜蠻清脆爽口的，難怪會有人特別單買泡菜。



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正港臭豆腐（蘇厝寮阿彰臭豆腐）

地址：嘉義縣六腳鄉蘇厝寮270號

電話：0963-281-273

完整介紹由部落客「sunny晴天的角落」於窩客島分享：在地人推薦的臭豆腐｜下午才賣的六脚鄉蘇厝阿彰臭豆腐(正港臭豆腐) 一口咬下，酥香脆、好好吃，只賣臭豆腐和麵線(大腸/蚵仔/綜合)



▲▼嘉義在地人激推，酥香脆俱全：正港臭豆腐 / sunny晴天的角落 提供、WalkerLand窩客島整理