為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 捷運南港站美食推薦！聽北流演唱會必吃7大美食，銅板小吃 日式咖啡廳全收。

捷運南港站美食推薦！聽北流演唱會必吃7大美食，銅板小吃 日式咖啡廳全收。

南港美食 南港站美食 北流美食 台北美食 more
2025-04-08 13:21:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
share
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

南港站美食人氣7選，衝北流演唱會前先吃！位在南港捷運站附近的台北流行音樂中心，時常舉行演唱會、音樂劇，近期更有日本人氣流行歌手愛繆將在4/12、4/13開唱，來台北流行音樂中心聽演唱會也不能錯過南港捷運站周邊美食，這次窩客島特別整理7間捷運南港站美食，像是南港站排隊小吃、超人氣涼麵、巨無霸水餃等，大多都位在南港捷運站或是台北流行音樂中心附近，步行約10分鐘就能到，聽演唱會前就先來吃南港美食。

▲捷運南港站美食7選推薦必吃，衝北流演唱會先吃南港銅板小吃、南港日式咖啡廳 / WalkerLand窩客島整理

提到南港站美食，必吃南港在地排隊小吃「南港老張燒餅店」，一顆只要50元的胡椒餅，外酥內餡又充滿肉汁，常常一出爐都被秒殺，還有販賣小酥餅、紅豆酥餅，也都只要15元銅板價，超平價南港小吃有來南港站附近一定要吃到；另外也有巨無霸水餃的「北大荒水餃店」、平日也要排隊的「奇味番茄牛肉麵」，都是南港人必吃的美食老店；想約閨蜜喝咖啡、順便打發時間，推薦到日式復古咖啡廳「玉虫畫室」，店內還有夢幻的金魚造景，氛圍感十足。

▲捷運南港站美食7間人氣推薦，南港人激推爆汁胡椒餅、大份量涼麵，聽北流演唱會前先吃 / WalkerLand窩客島整理


南港捷運站50元爆汁胡椒餅：南港老張燒餅店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 南港老張燒餅店 說：
只要有分享其他台北胡椒餅，底下一定有人留言推爆老張炭烤燒餅店，老張除了胡椒餅之外還有賣像是紅豆酥餅、糖膏酥餅與綠豆酥餅等等燒餅，生意好到很多時候胡椒餅一出爐就被買光光。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

南港老張燒餅店
地址：台北市南港區忠孝東路七段602號
電話：02-2783-5591
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市南港區南港老張炭烤燒餅店｜炭火烤的就是香啦！一出爐就被掃光焦香胡椒餅

▲南港捷運站50元爆汁胡椒餅：南港老張燒餅店 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

▲南港捷運站50元爆汁胡椒餅：南港老張燒餅店，南港站燒餅銅板價就有 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理


南港捷運站美食排隊必吃涼麵：闞記涼麵

部落客 Bunny 造訪 闞記涼麵 說：
攪拌起來麻醬香氣逼人而且很濕潤，Bunny喜歡用麵條大量沾取醬汁，入口後散發出濃厚麻醬香還有蒜香及些微的醋酸味，夠味卻又順口，且麵條算是有嚼勁的口感，一整盤吃光光也不會膩。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

闞記涼麵
地址：台北市南港區興華路108號
電話：02-2788-2391
完整介紹由部落客「Bunny」於窩客島分享：【台北美食】闞記涼麵 在地人都吃這一味 / 南港銅板美食 / 內行人推薦

▲南港捷運站美食排隊必吃涼麵：闞記涼麵 /Bunny 提供、WalkerLand窩客島整理

▲南港捷運站美食排隊必吃涼麵：闞記涼麵 /Bunny 提供、WalkerLand窩客島整理


捷運南港站美食在地人都知道：北大荒水餃店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 北大荒水餃店 說：
他們的水餃非常大顆外皮厚實，必吃的還有充滿煙熏香氣的松阪豬，每到用餐時間總是滿滿人潮超熱門。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

北大荒水餃店
地址： 台北市南港區南港路一段201號
電話： 02-2788-0455
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北食記】北大荒水餃店 - 南港必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲捷運南港站美食人氣水餃：北大荒水餃店 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理

▲捷運南港站美食人氣水餃：北大荒水餃店 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理


捷運南港站美食人氣必吃牛肉麵：Neverland Noodle Bar

部落客 安魯魯與陽光姐 造訪 Neverland Noodle Bar 說：
肉品選用美國 USDA CHOICE(特選級)牛肉，油花分布均勻、油脂豐富的美國牛腩，富有膠質彈牙的牛筋則是來自澳洲，牛腩牛筋皆燉煮入味，份量誠意十足。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

Neverland Noodle Bar
地址：台北市南港區南港路一段271號
電話：02-2653-3606
完整介紹由部落客「安魯魯與陽光姐」於窩客島分享：南港站人氣牛肉麵店,四款湯頭,精緻小菜,高CP值聚餐餐廳

▲捷運南港站美食人氣必吃牛肉麵：Neverland Noodle Bar /安魯魯與陽光姐 提供、WalkerLand窩客島整理

▲捷運南港站美食人氣必吃牛肉麵：Neverland Noodle Bar /安魯魯與陽光姐 提供、WalkerLand窩客島整理


捷運南港站美食推薦港式茶餐廳：美利香港茶餐廳 

部落客 小噗 造訪 美利香港茶餐廳  說：
蝦仁實在份量十足，每隻都相當肥碩又大隻，口感脆嫩鮮彈，鮮美無比，實在料多味美，上層鋪蓋一層滑嫩的滑蛋，柔嫩又軟滑，相當細緻美味，加上淋上的鹹甜醬汁，相當增味好食。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

美利香港茶餐廳 
地址：台北市南港區忠孝東路七段369號C棟 9 樓
電話：02-2652-9355
完整介紹由部落客「小噗」於窩客島分享：【CITYLINK南港美食】『美利香港茶餐廳』近南港站/50年廚齡的香港名廚掌杓/完整詮釋道地港味的美味/嚴選新鮮食材，呈現正宗茶餐廳原味

▲捷運南港站美食推薦港式茶餐廳：美利香港茶餐廳 /小噗 提供、WalkerLand窩客島整理

▲捷運南港站美食推薦港式茶餐廳：美利香港茶餐廳 /小噗 提供、WalkerLand窩客島整理


南港北流周邊美食必吃牛肉麵推薦：昆陽街 奇味番茄牛肉麵

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 昆陽街 奇味番茄牛肉麵 說：
燉得軟爛入味的番茄是湯頭的主力，甜味夠，湯頭自然鮮甜，除了番茄本身的甜味還有著牛肉的香氣，濃郁迷人，還沒吃麵就把湯喝到剩一半。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

昆陽街 奇味番茄牛肉麵
地址：台北市南港區昆陽街140巷12號
電話：02-2654-7055
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：整條街生意最好就這間，食尚玩家推薦蕃茄牛肉麵，我覺得滷味也很強！

▲南港北流周邊美食必吃牛肉麵推薦：昆陽街 奇味番茄牛肉麵 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲南港北流周邊美食必吃牛肉麵推薦：昆陽街 奇味番茄牛肉麵 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理


南港北流周邊美食必訪日式咖啡廳推薦：玉虫畫室 

部落客 Christine Chang 造訪 玉虫畫室  說：
走進白色廊道，左側的金魚水族箱充滿奇幻視覺感的美感。圓滾滾的紅色金魚悠游其中，讓人好舒壓又放鬆。這裡真的也成為療癒的熱門打卡點。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

玉虫畫室 
地址：台北市南港區南港路二段118巷11號
完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享：玉虫畫室 隱藏巷弄中結合畫室的南港日系文青咖啡館  奇幻視覺感的金魚造景絕不能錯過的療癒打卡點

▲南港北流周邊美食必訪日式咖啡廳推薦：玉虫畫室 /Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理

▲南港北流周邊美食必訪日式咖啡廳推薦：玉虫畫室 /Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理


到南港聽北流演唱會吃南港美食 也別忘了逛南港LaLaport

推薦閱讀：南港LaLaport搶先開箱！300間全品牌樓層分佈曝光，美食優惠 交通資訊指南。

推薦閱讀：南港LaLaport美食86間、3成未開！日本燒肉飯領軍15間推薦先吃。

推薦閱讀：南港LaLaport必買推薦！南港LaLaport新開10間生活小物攻略，任天堂 吉卜力 哈利波特通通買爆。

推薦閱讀：南港LaLaport動漫控天堂！淳久堂書店南港3大必逛，集英社JUMP SHOP買爆。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#南港美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

老張炭烤燒餅店

phone02-2783-5591
place台北市南港區忠孝東路七段602號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.83
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
share place

闞記涼麵

phone02-2788-2391
place台北市南港區興華路108號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place

北大荒水餃店

phone02-2788-0455
place台北市南港區南港路一段201號
3.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.14
服務品質
2.95
裝潢氣氛
2.52
CP值
3.81
share place

Neverland Noodle Bar

phone02-2653-3606
place台北市南港區南港路一段271號
4.68 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.80
服務品質
4.60
裝潢氣氛
4.60
CP值
4.40
share place

美利香港茶餐廳

phone
place台北市南港區忠孝東路七段369號9樓
4.67 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.67
CP值
4.67
share place

奇味番茄牛肉麵

phone
place台北市南港區昆陽街140巷12號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place

玉虫畫室

phone02-0000000
place台北市南港區南港路二段118巷11號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
延伸閱讀
台北下午茶｜爆紅日式質感咖啡廳【4F劇場咖啡 古亭店】焦糖乳酪巴斯克必吃😍☕️ - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂
 雁雁日嚐
[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古早味的澎湃美味手路/高cp又美味/聚餐小吃都合適/雞肉超必點/餐點選擇多多/附菜單
 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
高雄楠梓小吃美食_昌昌鍋燒藍昌店，95元吃現煮爆料鍋燒，免費飲料吧暢飲，高雄大學美食推薦_2025菜單 – 冠婷生活趣
 冠婷｜生活趣
南港LaLaport美食必吃！日本4間人氣美食首次登台，燒肉飯、壽司、北海道牛排都吃。
 編輯 鄭雅之
【新竹聚餐推薦】在地人私藏！新竹必吃客家料理，幸福客家麵食館：招牌湯圓、芋頭米粉湯大公開！新竹美食推薦、清大美食推薦、交大美食推薦
 A小姐的迷你世界
推薦商品
keyboard_arrow_up