南港站美食人氣7選，衝北流演唱會前先吃！位在南港捷運站附近的台北流行音樂中心，時常舉行演唱會、音樂劇，近期更有日本人氣流行歌手愛繆將在4/12、4/13開唱，來台北流行音樂中心聽演唱會也不能錯過南港捷運站周邊美食，這次窩客島特別整理7間捷運南港站美食，像是南港站排隊小吃、超人氣涼麵、巨無霸水餃等，大多都位在南港捷運站或是台北流行音樂中心附近，步行約10分鐘就能到，聽演唱會前就先來吃南港美食。



▲捷運南港站美食7選推薦必吃，衝北流演唱會先吃南港銅板小吃、南港日式咖啡廳 / WalkerLand窩客島整理



提到南港站美食，必吃南港在地排隊小吃「南港老張燒餅店」，一顆只要50元的胡椒餅，外酥內餡又充滿肉汁，常常一出爐都被秒殺，還有販賣小酥餅、紅豆酥餅，也都只要15元銅板價，超平價南港小吃有來南港站附近一定要吃到；另外也有巨無霸水餃的「北大荒水餃店」、平日也要排隊的「奇味番茄牛肉麵」，都是南港人必吃的美食老店；想約閨蜜喝咖啡、順便打發時間，推薦到日式復古咖啡廳「玉虫畫室」，店內還有夢幻的金魚造景，氛圍感十足。



▲捷運南港站美食7間人氣推薦，南港人激推爆汁胡椒餅、大份量涼麵，聽北流演唱會前先吃 / WalkerLand窩客島整理



南港捷運站50元爆汁胡椒餅：南港老張燒餅店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 南港老張燒餅店 說：

只要有分享其他台北胡椒餅，底下一定有人留言推爆老張炭烤燒餅店，老張除了胡椒餅之外還有賣像是紅豆酥餅、糖膏酥餅與綠豆酥餅等等燒餅，生意好到很多時候胡椒餅一出爐就被買光光。



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南港老張燒餅店

地址：台北市南港區忠孝東路七段602號

電話：02-2783-5591

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市南港區南港老張炭烤燒餅店｜炭火烤的就是香啦！一出爐就被掃光焦香胡椒餅



▲南港捷運站50元爆汁胡椒餅：南港老張燒餅店 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南港捷運站50元爆汁胡椒餅：南港老張燒餅店，南港站燒餅銅板價就有 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



南港捷運站美食排隊必吃涼麵：闞記涼麵

部落客 Bunny 造訪 闞記涼麵 說：

攪拌起來麻醬香氣逼人而且很濕潤，Bunny喜歡用麵條大量沾取醬汁，入口後散發出濃厚麻醬香還有蒜香及些微的醋酸味，夠味卻又順口，且麵條算是有嚼勁的口感，一整盤吃光光也不會膩。



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闞記涼麵

地址：台北市南港區興華路108號

電話：02-2788-2391

完整介紹由部落客「Bunny」於窩客島分享：【台北美食】闞記涼麵 在地人都吃這一味 / 南港銅板美食 / 內行人推薦



▲南港捷運站美食排隊必吃涼麵：闞記涼麵 /Bunny 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南港捷運站美食排隊必吃涼麵：闞記涼麵 /Bunny 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運南港站美食在地人都知道：北大荒水餃店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 北大荒水餃店 說：

他們的水餃非常大顆外皮厚實，必吃的還有充滿煙熏香氣的松阪豬，每到用餐時間總是滿滿人潮超熱門。



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北大荒水餃店

地址： 台北市南港區南港路一段201號

電話： 02-2788-0455

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北食記】北大荒水餃店 - 南港必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香



▲捷運南港站美食人氣水餃：北大荒水餃店 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運南港站美食人氣水餃：北大荒水餃店 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運南港站美食人氣必吃牛肉麵：Neverland Noodle Bar

部落客 安魯魯與陽光姐 造訪 Neverland Noodle Bar 說：

肉品選用美國 USDA CHOICE(特選級)牛肉，油花分布均勻、油脂豐富的美國牛腩，富有膠質彈牙的牛筋則是來自澳洲，牛腩牛筋皆燉煮入味，份量誠意十足。



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Neverland Noodle Bar

地址：台北市南港區南港路一段271號

電話：02-2653-3606

完整介紹由部落客「安魯魯與陽光姐」於窩客島分享：南港站人氣牛肉麵店,四款湯頭,精緻小菜,高CP值聚餐餐廳



▲捷運南港站美食人氣必吃牛肉麵：Neverland Noodle Bar /安魯魯與陽光姐 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運南港站美食人氣必吃牛肉麵：Neverland Noodle Bar /安魯魯與陽光姐 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運南港站美食推薦港式茶餐廳：美利香港茶餐廳

部落客 小噗 造訪 美利香港茶餐廳 說：

蝦仁實在份量十足，每隻都相當肥碩又大隻，口感脆嫩鮮彈，鮮美無比，實在料多味美，上層鋪蓋一層滑嫩的滑蛋，柔嫩又軟滑，相當細緻美味，加上淋上的鹹甜醬汁，相當增味好食。



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美利香港茶餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號C棟 9 樓

電話：02-2652-9355

完整介紹由部落客「小噗」於窩客島分享：【CITYLINK南港美食】『美利香港茶餐廳』近南港站/50年廚齡的香港名廚掌杓/完整詮釋道地港味的美味/嚴選新鮮食材，呈現正宗茶餐廳原味



▲捷運南港站美食推薦港式茶餐廳：美利香港茶餐廳 /小噗 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運南港站美食推薦港式茶餐廳：美利香港茶餐廳 /小噗 提供、WalkerLand窩客島整理



南港北流周邊美食必吃牛肉麵推薦：昆陽街 奇味番茄牛肉麵

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 昆陽街 奇味番茄牛肉麵 說：

燉得軟爛入味的番茄是湯頭的主力，甜味夠，湯頭自然鮮甜，除了番茄本身的甜味還有著牛肉的香氣，濃郁迷人，還沒吃麵就把湯喝到剩一半。



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昆陽街 奇味番茄牛肉麵

地址：台北市南港區昆陽街140巷12號

電話：02-2654-7055

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：整條街生意最好就這間，食尚玩家推薦蕃茄牛肉麵，我覺得滷味也很強！



▲南港北流周邊美食必吃牛肉麵推薦：昆陽街 奇味番茄牛肉麵 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南港北流周邊美食必吃牛肉麵推薦：昆陽街 奇味番茄牛肉麵 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



南港北流周邊美食必訪日式咖啡廳推薦：玉虫畫室

部落客 Christine Chang 造訪 玉虫畫室 說：

走進白色廊道，左側的金魚水族箱充滿奇幻視覺感的美感。圓滾滾的紅色金魚悠游其中，讓人好舒壓又放鬆。這裡真的也成為療癒的熱門打卡點。



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玉虫畫室

地址：台北市南港區南港路二段118巷11號

完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享：玉虫畫室 隱藏巷弄中結合畫室的南港日系文青咖啡館 奇幻視覺感的金魚造景絕不能錯過的療癒打卡點



▲南港北流周邊美食必訪日式咖啡廳推薦：玉虫畫室 /Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南港北流周邊美食必訪日式咖啡廳推薦：玉虫畫室 /Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理



到南港聽北流演唱會吃南港美食 也別忘了逛南港LaLaport