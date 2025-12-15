山崎日式12L蒸汽電烤箱開箱！蒸氣回烤吐司外酥內軟，租屋族廚房首選。

YAMASAKI 山崎家電推出的「日式 12L 遠紅外線蒸汽電烤箱」，以溫柔奶油白外觀與實用蒸氣功能成為租屋族新寵。

對於忙碌的小資上班族或租屋族來說，擁有一個既不佔空間又能快速出餐的廚房家電至關重要。「山崎日式 12L 遠紅外線蒸汽電烤箱（SK-A5S）」以日系極簡的奶油白設計融入居家風格，更主打「遠紅外線加熱」與「蒸氣補水」雙重技術。它解決了傳統烤箱回烤麵包容易乾硬的困擾，只需加水就能讓隔夜吐司起死回生。從早晨的厚片吐司到宵夜的紙包料理，這台小巧的烤箱都能讓料理過程變成一種療癒的生活儀式。

奶油白極簡風，12L精巧不佔空間

這台烤箱第一眼最吸睛的便是那溫柔的奶油白機身，搭配圓潤可愛的控制旋鈕，無論是擺在木質餐桌還是白色系櫥櫃上都極具質感。12L 的精巧容量經過精心設計，剛好適合單身貴族或兩人小家庭的料理需求，既不佔據寶貴的流理台空間，前開式玻璃門與金屬烤盤的配置也兼顧了實用與美觀，讓廚房瞬間升級日系氛圍。

遠紅外線加熱，蒸氣補水不乾硬

在功能表現上，它採用遠紅外線加熱技術，能確保食材受熱均勻，烤出來的色澤漂亮且不易焦邊。最令人驚豔的是「蒸氣補水功能」，只需在上方注水口加入 5ml 的水，加熱時便會產生蒸氣鎖住水分，避免食物乾柴。搭配操作直覺的溫控與定時旋鈕，即便是完全沒有經驗的烘焙新手，也能第一次操作就上手。

紙包鮮蝦蔬菜，鎖住鮮甜口感Q

想要吃得健康又美味，這台烤箱也能輕鬆勝任「紙包料理」。將鮮蝦仁與各式蔬菜鋪好，用烘焙紙包覆後放入烤箱，設定 180 度烘烤 15 分鐘即可出爐。遠紅外線的穿透力讓蔬菜熟度恰到好處，保留了鮮甜水分而不乾硬，蝦肉則維持 Q 彈口感，無需複雜烹調就能享受蒜香四溢的海味大餐。

火腿蛋烤厚片，外酥內軟超美味

早餐想來點變化，可以嘗試經典的「火腿蛋厚片」。在厚片吐司中間挖個方型凹槽，放入火腿與雞蛋，撒上起司粉與黑胡椒，設定 200 度烘烤約 15 分鐘。在高溫與蒸氣的雙重作用下，吐司邊緣酥脆卻不刮口，內部吸滿蛋液香氣且保持柔軟，一份營養滿分的早餐輕鬆上桌，開啟活力的一天。

隔夜吐司回魂，蒸氣重現剛出爐

這台烤箱最強大的隱藏技能就是「吐司回春術」。面對容易乾硬的隔夜生吐司，只要開啟蒸氣功能並加入少許水分進行回烤，神奇的事情就會發生。蒸氣能滲透麵包纖維，讓吐司恢復剛出爐般的濕潤與柔軟口感，完全擺脫傳統回烤後乾巴巴的口感，讓每一口都像新鮮現做一樣美味。

山崎日系美學，打造有溫度廚房

YAMASAKI 山崎家電始終秉持製造「讓生活更好」的產品理念，旗下產品如氣炸鍋、攪拌機等皆以柔和色調與霧面質感著稱。這台 SK-A5S 電烤箱更是品牌的代表作之一，完美結合了小巧體積、快速加熱與蒸氣鎖水等實用機能，為使用者的居家生活增添一份溫度與品味，是打造質感廚房不可或缺的單品。

租屋族新手首選，輕鬆享受料理

自從廚房有了這台山崎蒸汽電烤箱，料理不再是麻煩事，而是一種享受。它不僅僅是一台冰冷的家電，更是融入生活的風格小物。非常推薦給想要輕鬆做菜的烘焙新手、追求生活品質的小資上班族，以及受限於空間的租屋族，用這台小烤箱創造出屬於自己的美味小確幸。

