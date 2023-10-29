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關東最盛大燈飾秀來了，超吸睛《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》主題燈飾就在相模湖歡樂森林渡假村

2023-10-29 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：相模湖歡樂森林渡假村 人氣：16
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特派員 Trish

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才剛迎接秋天的到來，轉眼間日本各地已經開始預備一年一度的盛大燈飾活動了！位於神奈川縣相模原的戶外綜合渡假村「相模湖歡樂森林渡假村」是關東地區規模最大的燈飾會場，每年都安排精彩主題，吸引大批遊客前往朝聖。本次攜手了名氣歷久不衰的過民偶像「哆啦A夢」，以即將於明年春季上映的《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》為主題，於2023年11月3日至2024年5月12日舉辦超盛大的燈飾活動。

《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》主題燈飾吸睛登場

「相模湖歡樂森林渡假村」是關東最受歡迎的三大燈飾會場之一，會場內約有600萬顆LED燈點綴，為關東地區規模最大的活動會場，且距離東京都心約1小時車程，每年都有大批遊客前來共襄盛舉。此次活動搶先與將於2024年3月1日上映的電影《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》合作，將劇中場景以夢幻的燈飾呈現。
《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》主題燈飾吸睛登場 
▲圖片來源／相模湖歡樂森林渡假村
©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2024

走進會場，四處都可以看到以電影《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》為主題的燈飾區，乘著全長約250公尺的「彩虹纜車」，越過七彩的燈飾，彷彿於空中漫步在五線譜上。之後來到閃爍著哆啦A夢、大雄等電影角色的超大藝術牆，有如受到角色們熱烈歡迎般。
走進會場，四處都可以看到以電影《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》為主題的燈飾區▲圖片來源／相模湖歡樂森林渡假村
©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2024

再繼續前進，則可以看到半球型氣球呈現的哆啦A夢臉部燈飾，以及以玩具樂隊及開心演奏的哆啦A夢為元素的「玩具樂隊」。此外，還有以電影中的橋樑和河流為靈感的主題燈飾，及在天空中飛翔超吸睛大型哆啦A夢氣球。
以及以玩具樂隊及開心演奏的哆啦A夢為元素的「玩具樂隊」 
▲圖片來源／相模湖歡樂森林渡假村
©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2024
再繼續前進，則可以看到半球型氣球呈現的哆啦A夢臉部燈飾
▲圖片來源／相模湖歡樂森林渡假村
©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2024
還有以電影中的橋樑和河流為靈感的主題燈飾，及在天空中飛翔超吸睛大型哆啦A夢氣球
▲圖片來源／相模湖歡樂森林渡假村
©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2024

在山麓區的「燈光與音樂殿堂」中，可以在燈飾及雷射燈打造的幻想空間中，欣賞到彷彿哆啦A夢們正在進行音樂演奏的悠閒樂曲及閃爍的燈光動態燈飾秀。另外，還有觀眾們熟悉厲害道具「竹蜻蜓」、「任意門」，以及電影場景通通都變身為夢幻燈飾。
在山麓區的「燈光與音樂殿堂」中，可以在燈飾及雷射燈打造的幻想空間中，欣賞到彷彿哆啦A夢們正在進行音樂演奏的悠閒樂曲及閃爍的燈光動態燈飾秀
▲圖片來源／相模湖歡樂森林渡假


©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2024

在活動期間，除了燈飾外，還會推出以夜間繽紛遊樂場為主題的角色周邊商品、獨家餐點等，鐵粉們不容錯過！

■活動資訊
活動名稱：《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》主題燈飾「映画ドラえもん のび太の地球交響楽 イルミネーション」
活動期間：2023年11月3日～2024年5月12日（依季節有所不同，詳見官網資訊）
地點：さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
地址：神奈川県相模原市緑区若柳1634
營業時間：16：00～21：00
料金：
・入園票：大人2,000日幣、小孩/年長者1,300日幣、愛犬1,300日幣
・全區暢遊票：大人4,500日幣、小孩/年長者3,700日幣
官方網站

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#哆啦A夢
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哆啦A夢 活動 期間限定 燈飾 more
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