才剛迎接秋天的到來,轉眼間日本各地已經開始預備一年一度的盛大燈飾活動了!位於神奈川縣相模原的戶外綜合渡假村「相模湖歡樂森林渡假村」是關東地區規模最大的燈飾會場,每年都安排精彩主題,吸引大批遊客前往朝聖。本次攜手了名氣歷久不衰的過民偶像「哆啦A夢」,以即將於明年春季上映的《電影哆啦A夢:大雄的地球交響樂》為主題,於2023年11月3日至2024年5月12日舉辦超盛大的燈飾活動。

《電影哆啦A夢:大雄的地球交響樂》主題燈飾吸睛登場

「相模湖歡樂森林渡假村」是關東最受歡迎的三大燈飾會場之一,會場內約有600萬顆LED燈點綴,為關東地區規模最大的活動會場,且距離東京都心約1小時車程,每年都有大批遊客前來共襄盛舉。此次活動搶先與將於2024年3月1日上映的電影《電影哆啦A夢:大雄的地球交響樂》合作,將劇中場景以夢幻的燈飾呈現。



▲圖片來源/相模湖歡樂森林渡假村

走進會場,四處都可以看到以電影《電影哆啦A夢:大雄的地球交響樂》為主題的燈飾區,乘著全長約250公尺的「彩虹纜車」,越過七彩的燈飾,彷彿於空中漫步在五線譜上。之後來到閃爍著哆啦A夢、大雄等電影角色的超大藝術牆,有如受到角色們熱烈歡迎般。

▲圖片來源/相模湖歡樂森林渡假村

再繼續前進,則可以看到半球型氣球呈現的哆啦A夢臉部燈飾,以及以玩具樂隊及開心演奏的哆啦A夢為元素的「玩具樂隊」。此外,還有以電影中的橋樑和河流為靈感的主題燈飾,及在天空中飛翔超吸睛大型哆啦A夢氣球。



▲圖片來源/相模湖歡樂森林渡假村

▲圖片來源/相模湖歡樂森林渡假村

▲圖片來源/相模湖歡樂森林渡假村

在山麓區的「燈光與音樂殿堂」中,可以在燈飾及雷射燈打造的幻想空間中,欣賞到彷彿哆啦A夢們正在進行音樂演奏的悠閒樂曲及閃爍的燈光動態燈飾秀。另外,還有觀眾們熟悉厲害道具「竹蜻蜓」、「任意門」,以及電影場景通通都變身為夢幻燈飾。



▲圖片來源/相模湖歡樂森林渡假

在活動期間,除了燈飾外,還會推出以夜間繽紛遊樂場為主題的角色周邊商品、獨家餐點等,鐵粉們不容錯過!活動名稱:《電影哆啦A夢:大雄的地球交響樂》主題燈飾「映画ドラえもん のび太の地球交響楽 イルミネーション」活動期間:2023年11月3日~2024年5月12日(依季節有所不同,詳見官網資訊)地點:さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト地址:神奈川県相模原市緑区若柳1634營業時間:16:00~21:00料金:・入園票:大人2,000日幣、小孩/年長者1,300日幣、愛犬1,300日幣・全區暢遊票:大人4,500日幣、小孩/年長者3,700日幣