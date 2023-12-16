跨年夜訂餐廳臨時抱佛腳！許多人衝信義區跨年、約會，最怕整個信義區人擠人，吃晚餐訂不到位子，這次窩客島幫你抱佛腳，整理出目前還有空位、還有機會吃得到的「信義區7大約會餐廳推薦」，如果你不是要邊吃邊跨年，那趁現在還可以搶先訂位，吃飽再走去101看跨年煙火。







信義區誇年餐廳推薦：輪輪1976 和食茶酒駅

窩客 蛋寶趴趴go 說：

結合餐酒館、居酒屋風格的餐廳，懷舊茶酒列車用餐環境復古有型，復刻大正浪漫和食洋作料理，茶酒造型浮誇好拍，讓人有穿越時空感，是蠻新鮮的用餐體驗！...<全文介紹>



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#輪輪1976 和食茶酒駅

地址：台北市信義區松壽路11號3F (信義A11)

電話：02-87891976







信義區誇年餐廳推薦：海灘叢林

窩客 Ruby說美食享受旅行 說：

一進入海灘叢林A Beach的用餐環境，您會感受到截然不同的度假氛圍。度假風的氛圍，人造的叢林感覺，好像是在有冷氣房的海灘用餐，桌椅增添了度假感。...<全文介紹>



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#海灘叢林

地址：台北市信義區信義路五段18號B1

電話：02-2722-2324





信義區誇年餐廳推薦：汆食作伙鍋 統一時代店

窩客 Aga不專業食記&攝影 說：

提供單人到多人的火鍋套餐，還升級成更豐富的時蔬瓜果、甜品及飲料自助吧，更增加了現撈現蒸的活海鮮料理，讓原本的菜單內容更豐富又有彈性...<全文介紹>



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#汆食作伙鍋 統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號七樓

電話：02-2722-9669







信義區誇年餐廳推薦：JK STUDIO Modern Asia

窩客 Daphne 探索生活趣 說：

2023 年春天轉型成為「JK Studio Modern Asia」，延續「西餐之首」法菜的精巧藝術與講究，引入亞洲多國美食特色，最難能可貴的是，能在餐桌菜式中，回味臺灣本土的飲食記憶，回憶中熟悉的美味在廚師巧思與巧手之下變成一道又一道如藝術品...<全文介紹>



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#JK STUDIO Modern Asia

地址：台北市信義區基隆路一段147巷5弄13號

電話：02-27661891







信義區誇年餐廳推薦：S&W Butcher's Shop

窩客 蛋寶趴趴go 說：

是知名的牛排餐廳「Smith & Wollensky」全新打造的美式餐廳。可吃到牛排餐廳的經典的料理，還有多達80％的全新菜色可享用，搭配輕鬆自在的環境氛圍，是約會、聚餐、慶生的好選擇...<全文介紹>



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#S&W Butcher's Shop

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

電話：02-27251200







信義區誇年餐廳推薦：All In One (A.I.O)

窩客 米兒&三分像料理 說：

龍蝦有加蒜蓉一起烤，通常直接烤龍蝦很容易失敗，因為一整隻要烤到熟，肉質都會變比較乾硬，米兒覺得龍蝦肉鋪上蒜蓉一起烤也是個不錯的法子...<全文介紹>



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#All In One (A.I.O)

地址：台北市信義區基隆路一段101巷23號

電話：0227677058







信義區誇年餐廳推薦：刁民酸菜魚台北信義店（現場候位）

窩客 安妮 說：

安妮不太吃辣，但刁民的小辣我覺得很可以，整體吃起來酸酸麻麻的好過癮，尤其是魚肉超級好吃，吃完嘴有點麻麻的但沒有辣的感覺，真的大愛啊...<全文介紹>



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#刁民酸菜魚台北信義店

地址：台北市信義區松壽路 12 號一樓

電話：02-77367666



