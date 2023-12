跨年夜訂餐廳臨時抱佛腳!許多人衝信義區跨年、約會,最怕整個信義區人擠人,吃晚餐訂不到位子,這次窩客島幫你抱佛腳,整理出目前還有空位、還有機會吃得到的「信義區7大約會餐廳推薦」,如果你不是要邊吃邊跨年,那趁現在還可以搶先訂位,吃飽再走去101看跨年煙火。







信義區誇年餐廳推薦:輪輪1976 和食茶酒駅

窩客 蛋寶趴趴go 說:

結合餐酒館、居酒屋風格的餐廳,懷舊茶酒列車用餐環境復古有型,復刻大正浪漫和食洋作料理,茶酒造型浮誇好拍,讓人有穿越時空感,是蠻新鮮的用餐體驗!...<全文介紹>



#輪輪1976 和食茶酒駅

地址:台北市信義區松壽路11號3F (信義A11)

電話:02-87891976







信義區誇年餐廳推薦:海灘叢林

窩客 Ruby說美食享受旅行 說:

一進入海灘叢林A Beach的用餐環境,您會感受到截然不同的度假氛圍。度假風的氛圍,人造的叢林感覺,好像是在有冷氣房的海灘用餐,桌椅增添了度假感。...<全文介紹>



#海灘叢林

地址:台北市信義區信義路五段18號B1

電話:02-2722-2324





信義區誇年餐廳推薦:汆食作伙鍋 統一時代店

窩客 Aga不專業食記&攝影 說:

提供單人到多人的火鍋套餐,還升級成更豐富的時蔬瓜果、甜品及飲料自助吧,更增加了現撈現蒸的活海鮮料理,讓原本的菜單內容更豐富又有彈性...<全文介紹>



#汆食作伙鍋 統一時代店

地址:台北市信義區忠孝東路五段8號七樓

電話:02-2722-9669







信義區誇年餐廳推薦:JK STUDIO Modern Asia

窩客 Daphne 探索生活趣 說:

2023 年春天轉型成為「JK Studio Modern Asia」,延續「西餐之首」法菜的精巧藝術與講究,引入亞洲多國美食特色,最難能可貴的是,能在餐桌菜式中,回味臺灣本土的飲食記憶,回憶中熟悉的美味在廚師巧思與巧手之下變成一道又一道如藝術品...<全文介紹>



#JK STUDIO Modern Asia

地址:台北市信義區基隆路一段147巷5弄13號

電話:02-27661891







信義區誇年餐廳推薦:S&W Butcher's Shop

窩客 蛋寶趴趴go 說:

是知名的牛排餐廳「Smith & Wollensky」全新打造的美式餐廳。可吃到牛排餐廳的經典的料理,還有多達80%的全新菜色可享用,搭配輕鬆自在的環境氛圍,是約會、聚餐、慶生的好選擇...<全文介紹>



#S&W Butcher's Shop

地址:台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

電話:02-27251200







信義區誇年餐廳推薦:All In One (A.I.O)

窩客 米兒&三分像料理 說:

龍蝦有加蒜蓉一起烤,通常直接烤龍蝦很容易失敗,因為一整隻要烤到熟,肉質都會變比較乾硬,米兒覺得龍蝦肉鋪上蒜蓉一起烤也是個不錯的法子...<全文介紹>



#All In One (A.I.O)

地址:台北市信義區基隆路一段101巷23號

電話:0227677058







信義區誇年餐廳推薦:刁民酸菜魚台北信義店(現場候位)

窩客 安妮 說:

安妮不太吃辣,但刁民的小辣我覺得很可以,整體吃起來酸酸麻麻的好過癮,尤其是魚肉超級好吃,吃完嘴有點麻麻的但沒有辣的感覺,真的大愛啊...<全文介紹>



#刁民酸菜魚台北信義店

地址:台北市信義區松壽路 12 號一樓

電話:02-77367666