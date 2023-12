冷冷的冬季就需要萬惡的甜點補充熱量啦!日本的秒殺款起司蛋糕「CHEESE WONDER」本次推出冬季限定新品「CHEESE WONDER NERO」,結合義大利提拉米蘇、巧克力塔等,打造層次豐富、入口即化的獨家滋味。



▲圖片來源/株式会社ユートピアアグリカルチャー



巧克力塔X提拉米蘇!冬季新品「CHEESE WONDER NERO」新登場

CHEESE WONDER是一款「對地球、動物和人類都友善」的創新起司蛋糕,不僅追求美味點心製作的三個要點,即新鮮、耗時、使用最佳原料,且是對地球環境友好的原料,業者特別使用自家放牧牛奶、酥脆的杏仁餅乾,再搭配濕潤的生奶酪舒芙蕾,以及極致柔軟的生奶酪慕斯,層層疊加而成,入口即化的起司蛋糕「CHEESE WONDER」就此誕生,享用時從冷凍到解凍的過程各有不同的美味與口感,甫登場即受到廣大消費者關注。



▲圖片來源/株式会社ユートピアアグリカルチャー



隨著冬季到來,業者也不斷發想最適合寒冷冬季享用的美味新品,因而誕生了「巧克力塔×提拉米蘇」的嶄新風味「CHEESE WONDER NERO」,帶有冬季特有的濃郁風味,外觀也呈現出白雪覆蓋的柔軟視覺效果,一次給人視覺與味覺的雙重盛宴!



▲圖片來源/株式会社ユートピアアグリカルチャー



「CHEESE WONDER NERO」首次使用北海道生產的馬斯卡彭起司及鮮奶油混合的新配方奶油,展現了細緻的柔軟感及輕盈的牛奶感,此外,本次也在自CHEESE WONDER 首次發售以來,業者堅持使用帶有咖啡豆碎粒的酥脆餅乾麵團中,加入巧克力,打造香氣撲鼻的杏仁餅乾。



▲圖片來源/株式会社ユートピアアグリカルチャー



CHEESE WONDER NERO的美味之處在於將微苦的咖啡風味、綿密香濃的馬斯卡彭起司奶油及濃厚的巧克力,達成完美平衡。推薦從冷凍庫取出後,放置室溫解凍約1至2小時品嚐,能充分感受到奶油的入口即化的絕妙滋味。冬季限定新品可在CHEESE WONDER 的官方網路商店以及位於東京的咖啡店KITASANDO COFFEE下北澤店及TAILORED CAFE SHIBUYA購買。期間限定販售,錯過就吃不到了!



▲圖片來源/株式会社ユートピアアグリカルチャー



▲圖片來源/株式会社ユートピアアグリカルチャー

販售地點:・販售價格:1箱6個/3,720日幣(含稅)+運費・販售期間: 2023年12月8日~2024年2月末②東京都內咖啡廳(內用)KITASANDO COFFEE下北沢店・販售期間:2023年12月8日~12月29日・販售價格:1個605日幣(含稅)・地址:東京都世田谷区北沢2-21-22TAILORED CAFE SHIBUYA・販售期間:2023年12月8日~12月31日・販售價格:1個605日幣(含稅)・地址:東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店P館1階 CHOOSEBASE SHIBUYA内