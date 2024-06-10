你沒看錯，今年最後一個連假要結束了！2024年是近年來連假最少的一年，在過完端午節連假一直到2025年元旦之間，都沒有連假可以好好放鬆、規劃旅行。對於上班族而言是最痛苦的後半年，不妨先來看看2025連假、補班日和請假攻略，明年將有6個連假、春節也預計會有9天長假，而大家最受不了的補班日也預計只有一天，相比去年和今年可以說是最無負擔、無怨氣。







雖然目前行政院人事行政總處（人事總處)尚未正式公布2025年行事曆，但根據目前的規定推算，2025年總放假日共計115日，除了元旦和五一勞動節只有1天假期，農曆春節、228紀念日、清明、端午、中秋、雙十國慶都有3天以上的連假，若搭配個人休假最多還可以請3休9、最無痛的則是請1休5，快趁機好好安排明年的度假計畫，越早買機票、訂飯店也有可能更優惠。



2025跨年請2休5

2025/1/1(三) 連假1天

2025年元旦日恰逢週三，若正常放假的話僅有一天假期，但若往前請2024/12/30、12/31，或是往後2025/1/2、1/3請兩天，就可以輕鬆5天連假，可以飛日韓玩雪、或倒東南亞避冬。



2025農曆春節9天連假

2025/1/25(六)~2/2(日) 連假9天

一年一度最重要的農曆春節，都是每年最長的假期，明年2025年將於1/25~2/2過年，並預計2/8週六會是補班日，無論是在家好好陪伴家人，還是吃完年夜飯後出國玩樂都是好選擇。



2025 228紀念日連假 請4休9

2025/2/28(五)~3/2(日) 連假3天

二月份則是有228連假，基本是3天連假，但若2天湊5天假期的話，可以到日韓滑雪，又或狠下心請4休9來趟難得的歐美之旅。



2025兒童清明節連假 請1休5、請3休9

2025/4/3(四) ~ 4/6(日)連假4天

每年兒童清明連假都會連在一起，是春天踏青出遊的旺季。2025年兒童清明連假4天，可以請1休5，也可以自行加碼請3/31~4/2，即可享有請3休9給自己一個藉口，好好的出走流浪。



2025勞動節 請1休4(勞工適用)

2025/5/1(四)

目前僅有勞工才有放的五一勞動節，雖然不確定2025年公務員是否會一起放假，但確定的是只要請5/2，就可以接著週末放四天假。



2025端午連假 連假3天

2025/5/30(五)~6/1(一)連假3天

2025年的端午節連假洽逢禮拜六，預計會提前在5/30補假，故有三天假期，適合宅在家耍廢追劇、又或是在國內小旅行都非常剛好。



2025中秋連假 請3休9

2025/10/4(六)~10/6(一)連假3天

今年中秋節和雙十國慶兩個連假非常相近，只要請10/7~10/9，就能一口氣休9天長假。



2025雙十國慶日連假 請3休9

2025/10/10(五)~10/12(日)連假3天

最為2025年最後一個連假，一定要好好把握機會，建議可以請10/7~10/9，和中秋連假連在一起，等於請3休9，出國不再只有亞洲，可以選擇中長程的國家。







加碼推薦11個人氣旅遊景點、懶人包整理，從最新、最夯必拍網美打卡點，無論是國內還是國外通通都有，不知道去哪裡就先來參考一下。



四國高知網美必拍景點

為什麼想去高知、為什麼會去四國，因為四國高知的景點、風景、會讓人很難忘，去一次就會想定居的城市。而很多人第一次認識四國高知，會是從「龍馬傳」、會是從NHK晨間劇「爛漫」，而除了最美的牧野植物園、龍馬的桂濱海灘，還有5個「情侶、夫妻」一定不能錯過的高知必拍景點，窩客島帶你「手牽手」搶先看。



詳細報導：高知必拍景點！四國高知網美必拍景點大公開，中津溪谷雨龍瀑布、仁淀川水晶獨木舟、龍河洞、町隈研吾小博物館、檮原町立圖書館，隨手一拍都好拍。





東京近郊療癒景點：新江之島水族館 斑海豹寶寶

相信有不少人去東京自助的時候，就順便安排了江之島的一日遊。如果你已經去過了，可以再去一次，新江之島水族館海豹寶寶的誕生，給了你再訪江之島的理由！新江之島水族館2024年正在慶祝20周年，喜上加喜的是，館內首次誕生了海豹寶寶！小海豹在2024年4月19日剛出生，想要看超萌的海豹寶寶趁暑假衝一波！



詳細報導：二訪江之島理由再加一！新江之島水族館看板明星斑海豹「可可」的寶寶可愛登場。





▲圖片來源／株式会社 新江ノ島水族館。



全球最大的魔法世界：東京哈利波特影城

麻瓜們注意了！「東京哈利波特影城」讓哈利波特粉絲們不用大老遠飛英國倫敦，只要前往日本東京即可進入魔法世界，而且這裡還是全世界最大的哈利波特影城。有別於大阪環球影城的哈利波特主題樂園，「東京哈利波特影城」沒有刺激的遊樂設施，主要讓大家一窺電影服裝道具、幕後製作過程、重現哈利波特經典場景，還有最大的哈利波特紀念品商店。



詳細報導：麻瓜一定要去！全球最大的魔法世界「東京哈利波特影城」，彷彿置身哈利波特電影場景，哈利波特限定周邊商品等你買爆。







日本沖繩海景飯店推薦：最新殘波岬美爵度假酒店

全包式「沖繩殘波岬美爵度假酒店」新開幕！以全包式服務為主打的「沖繩殘波岬美爵度假酒店」，只要入住即可享有酒店內的早餐和晚餐吃到飽，一樓處還規劃下午15點至18點「樂遇」，以及宵夜場晚間21點至23點「鳥渡」，可以享有免費的無限暢飲喝到飽。



詳細報導：最新沖繩飯店推薦！開箱看「沖繩殘波岬美爵度假酒店」7大亮點，免費「調酒吧喝到飽、透明獨木舟」超愜意。







釜山美食推薦：5個釜山特色美食

只吃黑糖堅果糖餅真的會被笑！作為韓國第二大城市的「釜山」，對比台灣就如同高雄一般，是全國最大港口城市。而位於南部的釜山因為早期韓戰的關係，有許多南下的避難民因刻苦的生活條件創作出許多釜山特色美食，包括豬肉湯飯、小麥冷麵等流傳至今，是連韓國在地人都大老遠跑去品嚐。推薦海雲台周邊五個人氣美食，包括24小時豬肉湯飯、小麥冷麵和堅果糖餅等，看完就先手刀收下。



詳細報導：只吃堅果糖餅會被笑！5個釜山特色美食必吃推薦，24小時老店「豬肉湯飯、河豚湯」就算搭紅眼班機也不怕餓。







釜山新景點推薦：5大釜山新景點

去韓國玩許多人的第一站不是首爾、就是釜山，然而在三年的疫情當中，釜山默默多許多新景點，除了有爆紅的天空膠囊列車，還有釜山最高觀景台「釜山ＸThe Sky」、世界最高「99樓星巴克」、海景玻璃屋「P.ARK」，讓大家拍出各種不同氛圍的釜山海景城市之美。而追求刺激的還有韓國最大「樂天世界」和「斜坡滑車Skyline Luge」，使得解封後得「釜山」外國遊客佔比最高的就是台灣人。現在就跟著一起來趟釜山網美之旅。



詳細介紹：2023釜山景點新推薦！韓國最大釜山樂天世界、99樓海景星巴克領軍5大新景點，快來趟釜山網美之旅。







韓國最美海景城市：麗水一日遊推薦

誰說韓國海景城市只有釜山、濟州島！對於韓國人而言，全羅南道的「麗水」才是被冠上最美海景城市的美名，現在就來趟韓國深度旅遊，到麗水吃海鮮、看海景。此外，麗水市更是以海鮮聞名，因三面臨海，再加上是冷暖流匯流之處，使得在地海產種類豐富、鮮美以及價格低廉，使得海鮮控每每到訪總是會被各種鮮美海鮮驚艷。



詳細報導：韓國麗水一日遊推薦！最美海景城市「5大必吃麗水美食、必玩麗水景點」攻略，醬蟹、極速跨海滑索、海景水晶纜車一次收。







韓國最新網美景點：韓版teamLab「Le Space」

韓版teamLab「Le Space」全新開幕！地點選在韓國仁川 INSPIRE 度假村，靠近首爾、仁川機場等地，交通相當方便。而這邊全區千坪打造三大區域，共有18種色彩空間，不只有觸覺、動態偵測的互動，還能和鯨鯊一起游泳；現在就一起把票價筆記下來吧！



詳細報導：和鯨鯊一起游泳！韓版teamLab「Le Space」票價＆環境首度曝光，全區千坪18種色彩空間超好拍。







北亞洲最大度假村：韓國仁川「INSPIRE迎仕柏度假村」

韓國仁川「INSPIRE迎仕柏度假村」七大亮點必看！這裡不僅有韓國最大賭場，還有四季都能玩「Splash Bay水上樂園」、韓版TeamLab「LE SPACE」、亞洲首間「Michael Jordan牛排館」等，部分設施不住宿也能玩的盡興。同時，交通也是相當方便，距離韓國仁川機場接駁僅需15分鐘，到首爾市區也只要1小時的時間；另一頭，到達馬嘶鞍海灘邊的景觀咖啡廳也只要15分鐘車程，大家來韓國可不能錯過。



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阿里山最新光觀列車：栩悅號10大亮點

阿里山新玩法「栩悅號」升級版觀光列車開訂！鐵道迷看到直呼要搶、要訂、要朝聖的全新升級版阿里山觀光列車「栩悅號Vivid Express」，是由雄獅旅遊與林業及自然保育署林鐵處共同打造全新旅遊體驗，將舊車廂重新改裝搖身變成生態導覽型觀光列車，帶給大家全新五感體驗、高規格導覽服務和獨家秘境路線等10大亮點，重新認識阿里山的美。



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桃園免費景點：5大蘆竹景點推薦

蒐羅桃園5個蘆竹景點，超簡易好走的步道觀景平台、今年新設立的兒童遊樂公園通通都收下。假日想稍微運動健行的話，可以走訪「五酒桶山步道」、「羊稠森林步道」等步道，階梯式步道小孩也能輕鬆攻略，還有觀景平台可以看到海岸線。



詳細報導：桃園蘆竹5大景點免費玩！最新免費兒童遊樂區、幼幼班步道觀景台一次收。



