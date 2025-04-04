基隆一日遊必訪基隆景點、基隆美食一次看！基隆除了必拍的正濱漁港彩虹屋外，基隆中正區還有不少景點、美食值得一訪，這次窩客島針對基隆中正區、正濱漁港附近，幫你整理9個人氣基隆景點、基隆美食，包括去年開放的天空步道、開店前就大排長龍的石頭火鍋、昭和復古風咖啡廳等，讓你來拍彩虹屋的同時，順路玩遍基隆人激推排隊美食、人氣景點。



▲基隆一日遊必訪9大美食、景點！基隆海景恐龍公園、基隆人激推石頭火鍋推薦 / WalkerLand窩客島整理



▲基隆美食、基隆景點9大必訪！基隆一日遊攻略 / WalkerLand窩客島整理



基隆親子景點推薦：基隆塔、基隆海科館、基隆AR恐龍生態園區

玩基隆看風景除了必去的忘憂谷步道、潮境公園，也有去年新開放的「基隆塔」，直接坐電梯登上天空步道，全長有87公尺，可以輕鬆觀賞基隆山嵐、市景；「基隆海科館」有著全長32.8公尺的溜滑梯、模擬開船遊戲、VR體驗，以及海洋生物主題的兒童遊戲區等，超有趣設施讓小孩玩到嗨；「基隆AR恐龍生態園區」以AR技術打造虛擬海景恐龍公園，現場也有逼真的實體恐龍模型可以擺拍，就在潮境公園內，可以順路拍美照、看海景。



▲基隆親子景點推薦：基隆塔，去年新開放基隆景點 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲基隆親子景點推薦：基隆AR恐龍生態園區，以AR技術打造出虛擬海景恐龍公園，也有實體恐龍可以拍 /魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆人激推基隆美食：正老牌咖哩麵、基隆義美石頭火鍋、周家蔥油餅

假日玩基隆吃基隆在地美食，推薦傳承三代的「正老牌咖哩麵」，每桌必點濃郁的印度風咖哩炒麵，有滿滿豬肝、蝦子、雞肉、吉古拉、魚板等配料，熟客還會加點酥炸三層肉配著吃；在基隆塔附近的「基隆義美石頭火鍋」，爆炒過的石頭火鍋香氣超誘人，甚至還沒開店就有人潮開始排隊，堪稱基隆最強石頭火鍋；另外也有早上才有賣的「周家蔥油餅」，都是基隆在地排隊美食。



▲基隆人激推基隆美食：正老牌咖哩麵 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



▲基隆人激推基隆美食：基隆義美石頭火鍋，還沒開店就大排長龍 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆咖啡廳人氣推薦：美有計劃Cafe、喫茶開門、RAIN DANCE 雨舞餐廳

基隆除了在地排隊美食，也有不少咖啡廳，像是「美有計劃」提供早午餐、義大利麵等餐點，其中必點的舒芙蕾，口感軟綿Q彈，淋上巧克力、莓果醬超誘人；而日式復古風的「喫茶開門」，不只木質系店觀，還有拿坡里義大利麵、巧克力巴菲都充滿昭和喫茶店的懷舊氣息，兩間都位在正濱漁港彩虹屋附近，拍玩美照來喝下午茶剛剛好；「雨舞餐廳」則有大片落地窗搭配綠植，打造出森林系玻璃屋的氛圍，提供排餐、義大利麵等料理，吃完可以順遊附近的海科館。



▲基隆咖啡廳推薦：美有計劃Cafe，必點人氣舒芙蕾 /安妮 提供、WalkerLand窩客島整理



▲基隆咖啡廳推薦：喫茶開門，昭和復古喫茶風下午茶 /麥仔與珍小姐 提供、WalkerLand窩客島整理



基隆塔 位置資訊

地址：基隆市中正區義二路128號

電話：02-2428-7664

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：基隆新地標「基隆塔」，俯瞰基隆港美景，觀景塔、天空步道免費開放!



基隆海科館 位置資訊

地址：基隆市中正區北寧路367號

電話：02-2469-6000

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：基隆市中正區2024基隆海科館全攻略，附近景點和門票優惠資訊介紹



基隆AR恐龍生態園區 位置資訊

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號後段（潮境公園黑色貨櫃）

電話：02-2593-6383

完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：全台首座海景侏羅紀公園─基隆AR恐龍生態園區，來一場遠古探險吧！ - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行



正老牌咖哩麵 位置資訊

地址：基隆市中正區義二2巷7號

電話：02-2423-4667

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：基隆市中正區【基隆】中正區｜正老牌咖哩麵，傳承三代，必點酥炸紅燒肉，基隆在地咖哩炒麵排隊老店



義美石頭火鍋 位置資訊

地址：基隆市中正區信二路303號

電話：02-2422-7236

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：義美石頭火鍋｜還沒開門就一堆人在門口等吃！在地最強爆炒石頭火鍋



周家蔥油餅 位置資訊

地址：基隆市中正區信二路309號

電話：02-2425-9988

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【基隆食記】周家蔥油餅 - 在地50年早餐店，蛋餅結合蔥油餅和煎蛋有夠香



美有計劃Cafe 位置資訊

地址：基隆市中正區中正路752號

電話：02-2462-0162

完整介紹由部落客「安妮」於窩客島分享：基隆正濱漁港美食【美有計劃CAFE】鄰近正濱漁港最好吃早午餐、舒芙蕾餐廳，鹹甜交織會牽絲的舒芙蕾擄獲舌尖。 - 安妮的天空



喫茶開門 位置資訊

地址：基隆市中正區中正路393巷38號

完整介紹由部落客「麥仔與珍小姐」於窩客島分享：基隆美食｜喫茶開門～正濱漁港新開幕巷弄咖啡廳，走過路過不要錯過，昭和懷舊復古風格讓你一秒到日本。



RAIN DANCE 雨舞餐廳 位置資訊

地址：基隆市中正區北寧路446巷51號

電話：02-2469-6777#2

完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：【基隆餐廳推薦】「Rain Dance 雨舞餐廳」輕美式料理豐富又美味，推薦松露野菇燉飯、手打三寶炸雞翅，大片落地窗明亮寬敞（近海科館）



玩基隆一日遊也不能錯過這些基隆美食景點