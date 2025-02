情人節約會大餐、情人節限定優惠、情人節限定甜點帶你一次看!2/14西洋情人節是許多人耍浪漫、放閃,也是許多人告白脫單的好機會,這次窩客島整理17間情人節限定活動,不論是安太座約女友吃燭光晚餐,還是用可愛蛋糕、手搖杯浪漫傳情,這次一定要跟上。



▲▼2025情人節限定優惠 情人節套餐 情人節大餐17間推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



王品牛排 情人節限定優惠

西洋情人節與白色情人節即將到來,「王品牛排」特別準備了一場閃耀奢華的饗宴,即日起至3月14日,凡於全台「王品牛排」消費滿2,000元,並出示「王品瘋美食APP」會員資格,即可參加價值超過43萬元的「京華鑽石」1克拉鑽石項鍊抽獎。除了有機會獲得夢幻級珠寶,王品牛排也推出一系列精緻餐點,從經典牛排到奢華海鮮,讓戀人們在燭光美食中共度甜蜜時光,創造最難忘的情人節回憶。



活動期間:即日起至3月14日

活動內容:

1、消費滿2,000元,出示「王品瘋美食APP」會員資格,即可參加「京華鑽石」1克拉鑽石項鍊抽獎(價值超過43萬元)。

2、3月2日前,內用消費2客套餐,出示官網活動畫面或分享社群,贈送價值688元「海大蝦佐嫩煎鮑魚」1份。

全文介紹:王品牛排情人節優惠!免費加菜海大蝦 鮑魚,再拼人品抽鑽石。



▲情人節約會餐廳首選王品牛排情人節,加碼抽鑽石 / 王品牛排 提供、WalkerLand窩客島整理



阪前鐵板燒 情人節限定優惠

近期超夯鐵板燒「阪前鐵板燒」推出打卡免費送活動,即日起到2/28,只要內用消費滿2客套餐,並且出示活動文案圖片、或是現場打卡,每客可免費享用「松露清酒和牛頰」一份,讓戀人們共享高級鐵板燒美味。此外,情人節約會推薦一定要吃到招牌A5黑毛和牛、南非活鮑魚、北海道干貝等,情人節大餐一定要夠奢華、夠有面子。



活動期間:即日起至2/28

活動方式:內用消費滿2客套餐,出示活動文案或社群圖片,或評論打卡,每客贈送松露清酒和牛頰一份。

全文介紹:情人節打卡免費送!青花驕送吃鍋金 阪前鐵板燒免費送肉肉,王品3品牌情人節優惠。



▲王品集團情人節優惠 阪前鐵板燒打卡送松露清酒和牛頰 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理



青花驕 情人節限定優惠

如果你們是火鍋控情侶,這次也要衝「青花驕」約會,針即日起至3/16對情人節推出椒心戀雙人套餐2千元有找,提供多款人氣鍋底和精選肉品,還搭配粉紅氣泡酒、玫瑰檸檬塔超浪漫。此外,在2/28前加入「青花驕」LINE官方帳號,還可獲得千元吃鍋金並抽雙人青花宴套餐券。



活動期間:即日起至3/16

活動內容:

消費椒心戀雙人套餐(1,999元),可選鍋底、肉品、附餐,另附粉紅氣泡酒與玫瑰檸檬塔。

2/28前加入「青花驕」LINE官方帳號,可獲得千元吃鍋金並抽雙人青花宴套餐券。

全文介紹:情人節打卡免費送!青花驕送吃鍋金 阪前鐵板燒免費送肉肉,王品3品牌情人節優惠。



▲王品集團情人節優惠 青花驕千元吃鍋金 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理



聚日式鍋物 情人節限定優惠

針對情人節約會話題,這次在「聚日式鍋物」自即日起至3/14推出情人節限定套餐「蠔心動雙人海陸瀑布聚」,並提供湯底免費升級,拍照打卡還能抽2000元商品卡,讓火鍋控一起吃鍋、幫戀情加溫。



活動期間:即日起至3/14

活動內容:

消費蠔心動雙人海陸瀑布聚(1,498元起),可免費升級湯底為起司牛奶湯或激辛麻辣湯。

拍照上傳至FB指定貼文,即可參加抽獎,有機會獲得總價值2,000元商品卡。

全文介紹:情人節打卡免費送!青花驕送吃鍋金 阪前鐵板燒免費送肉肉,王品3品牌情人節優惠。



▲王品集團情人節優惠 聚日式鍋物情人節套餐 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理

燒鳩 情人節限定優惠

情人節居酒屋約會推薦!市民大道的超夯居酒屋「燒鳩」是許多人聚餐、約會的必衝口袋名單,因為人氣太高,更成為必搶的預約困難店。這次情人節,燒鳩連續9天推出「北海道厚岸生蠔」、「金箔松葉蟹干貝堡」買一送一優惠,只要在網路訂位時輸入通關密語,就能享有買一送一優惠。



活動期間:2025/02/08-02/16

活動內容:透過inline訂位燒鳩,並且在備註欄填寫通關密語「來燒鳩過情人節」,即可享有「北海道厚岸生蠔、金箔松葉蟹干貝堡」同品項買一送一優惠。

全文介紹:情人節買一送一!居酒屋約會推薦「燒鳩」用通關密語生蠔干貝買一送一。



▲居酒屋情人節買一送一,燒鳩北海道生蠔 松葉蟹干貝堡買一送一 / 燒鳩提供、WalkerLand窩客島整理



焰 鐵板燒 情人節限定優惠

位於高雄漢來大飯店45樓的「焰 鐵板燒」,推出全新「冬季饗焰套餐」,以當季有機食材結合法式精緻烹調,創造獨特的鐵板料理饗宴。由行政主廚Tony張駿霖設計,八道料理展現細膩風味,即日起供應至2025年3月31日,每人2,180元起+10%,誠邀饕客一同品味。



活動期間:即日起至2025年3月31日

活動內容:八道精選料理,包含海鮮熱前菜、主餐、炒飯與甜點

價格:每人2,180元起+10%(不分平假日)

全文介紹:高雄約會餐廳推薦!情人節首選「焰 鐵板燒」新菜單,和牛 魚子醬都有。



▲高雄「焰 鐵板燒」情人節訂這家剛好 / 焰 鐵板燒提供、WalkerLand窩客島整理

唐寧茶X阿瑪迪斯咖啡館 情人節限定優惠

情人節約會大餐搶先訂!這次「唐寧茶」為了讓人約會超有情調、有氣質,特別與阿瑪迪斯咖啡館攜手,打造歐風「唐寧皇家戀戀茶韻樂章」情人節套餐。套餐中從前菜、主餐、甜點、飲品,都融入了唐寧鉑金系列茶葉,不只清新療癒,更讓人享受到維也納宮廷風的浪漫約會大餐,情人節就先約女友、約姐妹、約閨蜜一起朝聖。



活動期間:2025/2/14-2025/5/13

活動內容:唐寧皇家戀戀茶韻樂章套餐2,399 元/份 + 10% 服務費

全文介紹:情人節約會大餐!唐寧茶約會套餐「唐寧茶牛排 唐寧茶巧克力慕斯」宮廷風超浪漫。



▲唐寧茶情人節套餐 阿瑪迪斯咖啡館限定套餐 / WalkerLand窩客島整理提供



台北君悅 情人節限定優惠

新的一年開始,台北君悅酒店與日本宮崎縣政府聯手,把2025年最新鮮的「完熟金柑TAMA TAMA」帶進台灣,推出「宮崎獻禮·柑甜豐美」系列甜點與情人節限定套餐,讓全台灣的美食控、日本控、水果控可以來品嚐來自日本的頂級柑橘風味。



活動期間:2025年2月14日至2月16日、2025年3月14日至3月16日

活動內容:台北君悅寶艾西餐廳,限定推出情人節套餐

全文介紹:完熟金柑TAMA TAMA來台灣了!台北君悅推出「宮崎獻禮·柑甜豐美」限定美食。



▲「金柑寶貝」是外型吸睛的小巧甜點 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

蘭餐廳情人節限定優惠

情人節約會大餐超夢幻!蘭餐廳推出2025年西洋情人節限定套餐,由Chef Sato攜手法國侍酒師Yohan Morel,打造米其林級餐酒饗宴。2月14至16日午晚餐供應,情侶與閨密皆適合。套餐包含玫瑰花瓣點綴的BURI ROSE前菜,以及升級版經典和牛派PITHIVIERS,搭配黑松露醬與櫻桃凍。特選四杯或六杯Wine Pairing,佐歐洲與日本精緻料理,營造浪漫氛圍。套餐午餐3,880元、晚餐6,880元,需加一成服務費。



活動期間:2月14至16日午晚餐

活動內容:推出情人節套餐午餐3,880元、晚餐6,880元,需加一成服務費。



▲蘭餐廳情人節限定套餐 / 蘭餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



茹絲葵情人節限定優惠

情人節約會牛派尬龍蝦!茹絲葵情人節套餐以整隻波士頓活龍蝦搭配U.S.D.A. Prime頂級牛排,提供菲力、肋眼與紐約三款選擇,另有燒烤羊排與菲力佐鮮蝦等選項。套餐內含義大利氣泡酒、蟹肉糕、龍蝦湯等經典前菜,甜點則為雙重奏巧克力與起司慕斯蛋糕。即日起至2月16日限定供應,價位NTD2,990至NTD7,990,凡點套餐還萌免費吃到Pâtisserie Sadaharu AOKI Paris馬卡龍,數量有限,情人節就帶女友吃海陸大餐。



活動期間:2/12-2/16

活動內容:茹絲葵推出情人節套餐,價位2,990元至7,990元(另外酌收10%服務費)



▲茹絲葵情人節限定套餐 / 茹絲葵提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克 情人節限定優惠

喝星巴克放閃!以咖啡傳遞溫暖的星巴克,於即日起推出「Get Together」品牌活動,用全新設計的「擁抱熱杯套」希望用一杯咖啡拉近人與人之間的連結,期盼大家相聚、相遇都有好事情發生。此外,星巴克也針對永續環保持續推動循環杯租借、自備杯優惠及珍食計畫,致力於環保永續發展,希望每一杯咖啡都能成為正向影響的起點。



活動期間:即日起開始

活動內容:購買熱飲提供擁抱熱杯套和主題貼紙。

全文介紹:喝星巴克放閃!免費領「星巴克擁抱熱杯套」揪人喝咖啡手牽手。



▲星巴克擁抱熱杯套免費領 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo 情人節限定優惠

飲料控16元喝CoCo!手搖杯CoCo每週都推出「好友日」給飲料控優惠,這次更要讓粉絲們從元宵節一路喝到情人節。CoCo在2/12元宵節推出QQ鮮奶茶第二杯10元優惠,2/14情人節則祭出全品項杯杯折14元優惠,最低一杯16元就能喝得到,不論是自己喝、請女友喝、請曖昧對象喝,都可以趁機買起來。



活動期間:2024/2/14

活動內容:線上領券買任何飲品(優惠品除外)即可享杯杯折14元優惠,每人可領2張折價券(=2杯飲料)

全文介紹:飲料一杯16元!情人節優惠16元喝,CoCo情人節優惠 元宵節優惠開喝。



▲CoCo元宵節優惠 CoCo情人節優惠,最低一杯飲料16元 / WalkerLand窩客島整理提供

COLD STONE 情人節限定優惠

終於又等到COLD STONE買一送一!這次COLD STONE針對春季推出莓果新品「紫莓樂園」,主打酸甜療癒的藍莓冰淇淋冰品。這次特別在2/7起推出多項優惠,包括冰淇淋第二杯10元、第二杯折100元等,此外在COLD STONE也推出連續28天限定活動,領取優惠券就享冰淇淋買一送一優惠券,讓粉絲們先約衝吃冰了。



活動期間:2025年2月14日~2025年2月16日

活動內容:點購中杯以上冰淇淋,享同size冰淇淋第二件折100元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。

全文介紹:冰淇淋買一送一!COLD STONE紫莓樂園藍莓冰淇淋,補班日 情人節最低買一送一。



▲COLD STONE冰淇淋新品「紫莓樂園」藍莓冰淇淋第二件折100元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



BAC情人節限定優惠

才剛過完新年、隨著而來的就是2/14情人節,BAC為了搶攻情人節必吃情人節蛋糕清單,將以精湛甜點技藝為愛侶打造最具儀式感的浪漫驚喜「法式手工玫瑰蛋糕」。結合兩種苦甜巧克力與三大法式甜點工藝,層層交織出宛如戀愛般的多重風味,不僅擁有令人驚艷的精緻玫瑰造型,更蘊含豐富細膩的口感,讓戀人們透過味蕾感受愛情的美好。



活動期間:2/5~2/23

活動內容:BAC法式手工玫瑰蛋糕,原價$1,189,優惠價$999,附質感霧面愛心氣球、精美時尚提袋各乙個。

全文介紹:BAC情人節限定!法式手工玫瑰蛋糕夢幻登場,不能錯過的2/14情人絕美蛋糕。



▲BAC情人節必吃情人節蛋糕「法式手工玫瑰蛋糕」 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理

ChizUP! 情人節限定優惠

情人節告白蛋糕超可以!為了讓人在情人節甜蜜放閃,ChizUP! 特別推出限定版「情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕」,用甜點傳達心意之外,更有多款口味可以選擇,同時擄獲另一半的心跟甜點胃。這次ChizUP!情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕堪稱是「告白專用蛋糕」,直接把浪漫話語直接印在蛋糕上,不怕I人緊張說不出口。



活動期間:即日起

活動內容:情人節限定蛋糕「KISS ME BABY 蛋糕、BABY 日曆蛋糕」限時優惠86折起

全文介紹:情人節客製蛋糕!ChizUP!情人節起司蛋糕,烙印告白 印紀念日超浪漫。



▲ChizUP!情人節蛋糕推薦,客製起司蛋糕印上紀念日 / ChizUP!提供、WalkerLand窩客島整理



達美樂 情人節限定優惠

巧克力鍋披薩!超夯「達美樂火山披薩」系列針對情人節,推出全新口味「可可火山披薩」,情人節絕配「可可醬、香蕉」變成超療癒沾醬披薩吃法。這次情人節限定披薩在2/10起全台開賣,並且推出外帶5折優惠,不論是情侶約會吃,或是單身揪團吃通通都很可以。



活動期間:2025/02/10起

活動內容:達美樂推出新品可可火山披薩,可搭配外帶5折優惠。

全文介紹:巧克力鍋披薩!達美樂新品可可火山披薩5折,巧克力鍋沾香蕉沾披薩吃爆。



▲達美樂可可火山披薩 情人節限定巧克力鍋披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理

21Plus 情人節限定優惠

情人節大餐還沒決定,21Plus與21風味館攜手推出期間限定的情人節套餐,讓情侶以62折優惠價格享受經典烤雞盛宴。兩款雙人套餐分別為「520愛你情人節餐」與「214情人節雙人餐」,前者可以一次品嚐整隻香草烤雞與佛卡夏,後者則以雞汁飯與心型雞肉排為主角,滿足不同食量與喜好的甜蜜組合。活動即日起至2/16,全台21Plus與21風味館門市皆可享有,想要在情人節大啖美味的人千萬別錯過。



活動期間:即日起至2/16

活動內容:520愛你情人節餐 520元、214情人節雙人餐 214元

全文介紹:情人節吃烤雞優惠!21Plus「520烤雞套餐」現省323元,小資族要吃。



▲情人節優惠21Plus與21風味館烤雞套餐現省323元 / 21Plus提供、WalkerLand窩客島整理



威秀影城 情人節限定優惠

2025情人節告白神器!威秀影城針對情人節話題,推出超萌的Care Bears 彩虹熊玩偶花束,本次小熊花束不僅色彩繽紛、柔軟療癒,更是許多少女們看到就尖叫的超夯角色,成為約會告白紀念小物剛剛好。Care Bears 彩虹熊玩偶花束2/7起在全台威秀影城開賣,情人節約會、看電影,帶小熊花束更浪漫。



活動期間:2025/2/7起

活動內容:Care Bears 彩虹熊玩偶花束電影套餐,499元/套

全文介紹:情人節小熊花束!威秀影城Care Bears彩虹熊情人節開賣,2025情人節告白神器。



▲威秀影城情人節限定 Care Bears彩虹熊玩偶花束電影套餐 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理