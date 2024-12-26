超過100間人氣美食還沒吃過真的不行！不管是假日出遊，還是平時解決三餐找美食，看到美食懶人包就先收，今年2024迎來尾聲，窩客島回顧2024年最高人氣的「13篇美食懶人包名單」，包括今年新開的新莊美食一號店，雙北、桃園、南投等地的人氣在地美食，以及捷運站周邊熱門美食等13篇必吃名單，讓你一次知道今年窩客島站上最夯哪些美食，還沒吃過的快記下來。



▲2024回顧必吃美食懶人包13選，雙北人氣美食 捷運站美食推薦先吃 / WalkerLand窩客島整理



2024新莊美食一號店清單

新莊美食新開店吃不完！近年隨著新莊宏匯廣場的開幕，不僅館內引進眾多美食名店首次進軍新莊之外，也同時開啟新莊美食戰區，成為各大人氣美食開設分店的熱門選擇。窩客島整理近半年新莊一號店清單，包括平價火鍋吃到飽「涮乃葉」、未開幕就造成轟動的「雞湯大叔」、饗賓集團旗下首間高空鐵板燒「旨醞」，以及即將在6/1正式開幕的日本超市LOPIA等，9間新莊一號店清單幫大家整理好。



全文報導：9間新開店新莊人跟上！新莊一號店「平價火鍋吃到飽、浪漫高空鐵板燒」領軍，新莊人社團爆紅。



▲2024必吃9間新莊美食一號店推薦 / WalkerLand窩客島整理



公館不限時咖啡廳推薦清單

一次收藏7間公館不限時咖啡廳！有超多家人氣美食、小吃、甜點聚集的公館，也有許多咖啡廳散落於巷弄街道之中，各個都獨具風味，其中不限時咖啡廳更是台大生寫報告、讀書的人氣首選，窩客島這次特別蒐羅7間「公館不限時咖啡廳」，學生讀書寫報告、上班族辦公，還是閨蜜揪喝下午茶都很適合，下次來公館，就先來朝聖、舒服地坐上整個下午。



全文報導：台大生都愛去！9間人氣「公館不限時咖啡廳」推薦清單，公館「最美森林玻璃屋」坐整天也不想走。



▲台大生都愛去9間人氣「公館不限時咖啡廳」推薦清單 / WalkerLand窩客島整理



華山周邊美食推薦地圖

來華山看完展覽別急著走！華山文創園區一年四季不分何時總是有許多展覽、演唱會、選物店，只要到了週末總是人潮滿滿，而坐落在華山園區當中與周遭的美食更是競爭激烈，除了多年來屹立不搖的美式餐廳「Alleycat's Pizza」以外，還有隱藏在巷弄內的奢華系熟成咖哩「溫咖哩」、溫暖的日式定食店「芝生食堂」，餐點品質都大受好評，想知道華山週遭有哪些必訪的優質美食，就一起跟著編輯的腳步，揭開這些在IG洗版的人氣好店。



全文報導：逛完華山接著開吃！9間IG洗版「華山周邊美食」攻略地圖，首推必吃「奢華系熟成咖哩、邪惡月見和牛飯、人氣韓式起司粥」，餐點環境讓網友都超推。



▲9間IG洗版「華山周邊美食」攻略地圖，逛完華山開吃 / WalkerLand窩客島整理



內湖美食必吃清單

誰說內湖沒美食！聚集許多上班族、公司的內湖，在各處也有美食夯店值得一訪，內湖在地人都推薦的美食不能沒吃過，這次窩客島整理了9間「內湖在地人氣美食」，像是在地人超推的牛肉麵老店、AI教父黃仁勳來訪過的牛肉麵，以及藏在黃昏市場裡的隱藏版油飯等，內湖人必吃美食口袋名單通通都要吃。



全文報導：內湖人看完都笑了！9間必吃內湖美食公開，內湖人最推「免費續湯牛肉麵」沒吃過太虧。



▲9間必吃內湖美食公開 / WalkerLand窩客島整理



新店排隊美食清單

9間新店人氣美食快筆記！來新店不能沒吃過古早味小吃，不論是街邊小吃、牛肉麵等麵食小吃，各家都是新店人排隊也要吃的美食夯店，這次窩客島蒐羅了9間「新店人氣美食」，包括新店人最推古早味蛋餅、鴨肉羹，以及老饕最愛的滷肉飯，超夯美食全要吃過。



全文報導：新店9間排隊美食清單！老饕必吃鴨肉飯、芋泥甘蔗冰沙人氣夯店全要吃。



▲新店排隊美食清單9選 / WalkerLand窩客島整理



土城排隊美食清單

土城人排隊也吃的9間人氣美食！不用衝板橋，土城也有在地人推爆的美食夯店，各個每到用餐時刻都湧出排隊人潮，窩客島這次蒐羅了9間「土城在地人氣小吃」，包括土城人激推的最強便當店、開店前就在排隊的臭豆腐、人氣蛋餅等，各種土城排隊美食一次收進口袋名單中，有機會來到土城時，不用再衝板橋直接開吃。



全文報導：土城9間排隊美食清單！土城人推爆「土城最強便當店、臭豆腐」排到巷尾也要吃。



▲土城排隊美食清單9選必吃 / WalkerLand窩客島整理



永和美食必吃推薦清單

9間人氣永和美食一次給你！永和美食有著廣受人知的永和豆漿，以及中永和人最推的樂華夜市，聚集了各種經典、新奇小吃，都是永和必吃的美食，除此之外，永和還有不少在地人激推的美食夯店，窩客島這次便蒐羅了9間永和人氣美食，像是排隊人潮爆滿的雞肉飯、平價版鼎泰豐，和超大size的古早味叭噗冰老字號，在地美食夯店全要吃。



全文報導：永和美食9間必吃推薦！平價版鼎泰豐、25元網球大冰淇淋吃過狂回訪。



▲永和美食必吃推薦9選 / WalkerLand窩客島整理



汐止隱藏版街邊美食

不少新北人假日想外出走走時，有山有水的汐止就是熱門的首選地點，加上近期位於汐止樟樹里的「下寮溪防汛道路」，經整建後變成綠意盎然的花草廊道，更是成為汐止最新的超強打卡點！除此之外，汐止當地還有許多超強的隱藏版小吃也讓人相當驚艷，特別是被燒臘店耽誤的「爆紅片皮鴨三吃」、從早餐吃到宵夜的老字號「神級美味鹹粥」，都是來到汐止不容錯過的街邊美食，現在就將這9間超強名店記下來，趁著假日有空來走走時，順便來個汐止小吃半日遊喔。



全文報導：老汐止人從小吃到大！9間隱藏版「汐止街邊美食」在地人領軍開吃，老饕搶朝聖「酥脆片皮鴨三吃、半世紀老字號鹹粥、爆汁臭豆腐」，重洗新北美食排行榜。



▲汐止隱藏版9間街邊美食 / WalkerLand窩客島整理



桃園人最推平鎮美食

桃園必吃9間超夯平鎮美食！平鎮作為國軍駐足地之一，有像是忠貞新村、異域故事館等濃濃眷村氣息的地標，又因為在此地的國軍當時多駐守在緬甸、泰國一區，除了經典必吃的眷村菜、米干外，也有不少滇緬泰餐廳，形成豐富多元的美食圈，這次窩客島蒐羅了9間平鎮美食，包括在地小吃、米干、緬泰料理等，帶你一次吃透平鎮美食。



全文報導：桃園人最推9間平鎮美食！最強浮誇系蝦滷飯、5公分厚炸豬排三明治帶你吃。



▲桃園人最推9間平鎮美食 / WalkerLand窩客島整理



桃園大溪美食必吃推薦

大溪真的不只有豆干必吃！來到大溪除了衝老街吃豆干，其他還有許多在地人才知道的排隊美食，人氣完全不輸給老街美食，太晚去根本吃不到，這次窩客島便一次整理7間必吃的大溪美食，如果來大溪不知道該吃什麼，不妨跟著這份清單，品嚐當地人必吃的日常美食。



全文報導：桃園大溪美食7間必吃推薦！巨無霸爆汁香腸、超人氣無名炸雞排隊也要吃。



▲桃園大溪美食7間必吃推薦，不只大溪老街豆干 / WalkerLand窩客島整理



南投竹山隱藏版街邊小吃

竹山不只景點多、美食更豐富！每逢假日，南投到處都可以看到觀光人潮，以香火鼎盛的「紫南宮」而出名的竹山鎮，年末年初時更時擠滿了各地信眾特地前來拜拜求好運，而且這裡的街邊小吃更是臥虎藏龍，除了紫南宮附近隨處可見的甕仔雞專賣店，還有洗版IG的「黃金炸豆包」、竹山老街人氣超高的「銅板價蚵嗲」還有在地人才知道的「排隊現做蛋餅」，隨便一間都是人氣爆棚的隱藏美食，下次來到竹山旅遊時一定要吃吃看這11間網友推薦名店，就會知道竹山不只紫南宮有名。



全文報導：竹山11間隱藏小吃攻略！南投輕旅行必吃11間「人氣黃金脆皮雞、全台唯一泡菜炸豆包、老街銅板價蚵嗲」竹山街邊美食，吃完再拜紫南宮求好運。



▲南投竹山隱藏版街邊小吃11選網友都推 / WalkerLand窩客島整理



鶯歌老街美食推薦

被譽為「台灣景德鎮」之稱的鶯歌老街，早在200年前便成為陶瓷窯廠重鎮，現如今雖然窯廠縮減，但老街上依然保留當時紅磚建築特色，以及近40年老煙囪和隧道窯，讓人可一探舊時的風光。也提供手拉胚、陶藝家工作室、陶藝DIY教室等體驗活動，讓人從新認識鶯歌陶瓷的美。這次特別集結11間鶯歌老街周邊美食，有鶯歌人從小吃到大「阿婆壽司、厚道飲食店」，也有隱藏在三樓的肉桂捲等，破除鶯歌老街是全台最冷門老街稱號。



全文報導：11選鶯歌老街美食推薦！鶯歌人才知道「隱藏三樓肉桂捲、爆夯棋盤麻糬」全曝光，破除最冷門老街頭銜魔咒。



▲鶯歌老街美食11間推薦 / WalkerLand窩客島整理



鹿港老街小吃推薦

11間鹿港老街美食帶你開吃！鹿港老街身為鹿港最早、最繁華的商店街，不但保留了清朝閩南式古市街景，也是台灣第一個被列為古蹟保存區的老街，沿途更有各種傳統小吃、特色工藝品等，每到假日都有不少人潮前來朝聖。窩客島這次蒐羅了「11間鹿港老街美食」，必吃的肉圓、麵線糊等人氣小吃，傳統風味甜點都一次給你，下次來鹿港體驗古城風光，就直接跟著吃一輪。



全文報導：來鹿港沒吃過很糟糕！鹿港人返鄉必吃「11間鹿港老街小吃」，30元就有「老字號麵線糊、粉粿冰」先朝聖。



▲鹿港老街小吃11間推薦名單 / WalkerLand窩客島整理