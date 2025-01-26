過年走春不只要拍景點，還有免費入場的卡通快閃店、超美超好拍的特展可以逛！每年春節期間都有許多特展與期間限定店，讓人無論是約會或是帶著大小朋友都能安排行程，室內展覽也不用擔心天氣問題，絕對是春節假期的熱門行程。這次窩客島幫你整理全台35間展覽、快閃店，過年集體買周邊拍美照。



▲2025寒假必逛 全台35間展覽快閃店 過年走春打卡行程推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



這次窩客島整理全台35間展覽、快閃店，春節展覽熱點集中在信義區、松菸、華山、中山站等區域，適合一次能逛多間不同主題的展覽。春節期間眾多卡通IP都有快閃活動，超人氣史努比、吉伊卡哇、蠟筆小新必逛，拍美照要衝吉卜力展，微型展則有田中達也、微型藝術博物館共2場展出，都是近期熱門選擇。此外，部分展覽在春節、除夕開放時間不同，粉絲們要衝之前也要多留意。



▲2025寒假必逛 全台35間展覽快閃店 春節營業時間統整 / WalkerLand窩客島整理提供

2025春節展覽推薦：史努比甜點世界快閃店

本次「史努比甜點世界快閃店」在2024/12/21(六)-2025/4/7(一)插旗華山中4A館，主打可愛療癒的甜點系列周邊。粉絲必搶萌系小物「史努比甜甜圈玩偶」、還有人氣超高「歐拉夫珍奶玩偶」，推出22cm大尺寸、13cm小尺寸兩種選擇，搭配溫柔的奶茶色系，一定要先買來掛在包包上。



活動時間：2024/12/21(六)~2025/04/07(一)

活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館

營業時間：10：30-19：00（1/28除夕不營業）

全文介紹：史努比快閃店華山！史努比甜點世界快閃店 珍奶史努比買爆。



▲▼2025春節展覽推薦：史努比甜點世界快閃店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝





2025春節展覽推薦：吉伊卡哇魔法少女快閃店

華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女 Magical Chiikawa」不只可以買各種可愛玩偶，還有專為展覽設計的「霓幻愛心旋轉角色台」，讓粉絲近距離感受吉伊卡哇角色的魔法魅力。活動現場少不了各種限定商品，不只有各種「魔法少女系列」玩偶、文具與吊飾等周邊商品，還有近期超難入手的「綑綁魔法小八貓」、「魔法哥布林」呢。



地點：華山1914文創產業園區 西4館 (台北市中正區八德路一段1號)

活動時間：12/22 至 4/6 11:00-20:00（1/28除夕不營業）

全文介紹：「吉伊卡哇魔法少女」快閃店來了！整理券發放、滿額特典一次看。



▲▼台北華山快閃店「吉伊卡哇魔法少女」終於來了！整理券發放、滿額特典一次看 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



2025春節展覽推薦：nagano market華山快閃店

nagano market華山快閃店來了！與超萌吉伊卡哇同個插畫家創造的nagano熊，這次在台北華山文創園區打造療癒快閃店，不僅有2公尺高的自嘲熊造型氣球等打卡點，還新推出台北獨家「祈福御守」周邊，以及各種日本原裝周邊小物，讓你免求日本代購直接買爆，nagano market華山快閃店將在即日起登場，超萌白熊打卡點、新周邊，鐵粉們全部都要打卡、買起來。



地址：華山1914文創產業園區 中2館 (台北市中正區八德路一段1號)

快閃時間：12/22(日) – 3/16(日) 11:00-20:00（1/28除夕不營業）

全文介紹：吉伊卡哇御守衝華山搶！nagano market華山快閃店，白熊御守新品開賣。​​​​​​​

▲▼華山nagano market快閃店，超萌限定nagano熊 / WalkerLand窩客島 鄭亦庭 拍攝



2025春節展覽推薦：拉拉熊系列小白熊20周年快閃店

拉拉熊粉絲一定要衝！少女必拍、必衝的拉拉熊系列，這次推出「小白熊20周年生日派對快閃店」歲末壓軸站，將於華山文創園區登場。拉拉熊身邊的呆萌「小白熊」變成這次活動主角，不僅有拍照打卡點、還有許多20周年限定周邊商品與台灣限定好物。此外，活動期間還有滿額贈禮、專屬拍貼機，窩客島帶粉絲們搶先開逛。



活動期間：2024/12/20-04/06（1/28除夕不營業）

活動地點：華山1914文創產業園區 中7A館

全文介紹：拉拉熊鐵粉衝華山！拉拉熊系列小白熊20周年快閃店 台灣獨家周邊搶先看。



▲▼小白熊20周年生日派對快閃店 拉拉熊粉絲必拍亮點 / 小白熊20周年快閃店提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：海綿寶寶快閃店

台北華山「海綿寶寶快閃店」25週年活動開跑！聯手25位藝術家打造，不只整個展場充滿藝術氛圍，就連各種聯名商品也都用自己的方式重新詮釋。現場還有「大型鳳梨屋轉盤」、「海綿寶寶汽水販賣機」，以及「海綿寶寶25週年拍貼機」等，比奇堡居民別錯過。



活動地點：台北華山1914文創園區中7B 台北市中正區八德路一段1號

活動時間：即日起至2025/4/6（1/28除夕不營業）

全文介紹：台北華山「海綿寶寶快閃店」全台首場！聯手25位藝術家打造，比奇堡居民別錯過。



▲▼台北華山「海綿寶寶快閃店」25週年活動開跑！聯手25位藝術家打造 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



2025春節展覽推薦：葬送的芙利蓮快閃店

「葬送的芙利蓮」自從動畫開播後就吸引超多粉絲討論，這次「葬送的芙利蓮」快閃店在華山西二館舉辦，入口距離杭州北路較近。快閃店中展出「葬送的芙利蓮」經典動畫場面，包含勇者一行人、欣梅爾銅像、費倫的一般擊魔法等，讓粉絲打卡拍不停。此外還有多款限定周邊小物，被寶箱怪吞掉的芙利蓮公仔，如果是勇者欣梅爾的話也一定會買吧。



活動日期：2024/12/27(五)-4/6(日) （1/28除夕不營業）

活動地點：華山1914文化創意產業園區西二館



▲▼2025春節展覽推薦：葬送的芙利蓮快閃店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：小魔女DoReMi 25週年特展

許多人的童年偶像「小魔女DoReMi」這次強勢回歸，在華山舉辦「小魔女DoReMi 25週年特展」，兩層樓的展場加商售區，帶粉絲們回顧小魔女DoReMi的角色、場景，還有多款少女心限定周邊小物。不只是小魔女，可愛療癒的「魔女莉卡」更是粉絲必買、必拍，窩客島這次帶你搶先逛。



展覽日期：2024/12/25-2025/04/06（1/28除夕不營業）

展覽時間：10:00-18:00，每日9:45開放現場購票，10:00開放入場，17:30截止售票及入場。

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B

全文介紹：華山小魔女特展！小魔女DoReMi 25週年特展帶你買 魔女莉卡4大周邊必買推薦。



▲▼華山小魔女DoReMi 25週年展 特展打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：加菲貓快閃店

超厭世「加菲貓快閃店」在12/27起現身台北信義新天地A11 6樓，特別打造可愛慵懶、厭世的打卡點。此外，這次加菲貓快閃店推出超過百款全新周邊商品，推薦必買角色大臉造型馬克杯、療癒流沙杯墊、洗臉髮帶等，排著粉絲們在家厭世也能可可愛愛。



活動時間：即日起至02/16（1/28除夕營業至18:00）

活動地點：新光信義A11館6樓

全文介紹：信義區快閃店一次4間！進擊的巨人 加菲貓 鬼滅之刃 卡娜赫拉的小動物4大快閃店一次逛完。​​​​​​​



▲▼信義區加菲貓快閃店 加菲貓打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：進擊的巨人快閃店

獻出你的錢錢！「進擊的巨人：Final Season」快閃店即日起登場，在A11館6樓就能看見超大、超高的巨人打卡牆，牆內還有扭蛋機台、以及各大角色集結的打卡點，整個牆面放滿了動畫回顧的照片，更是讓粉絲們一秒入戲。



活動時間：即日起至02/16（1/28除夕營業至18:00）

活動地點：新光信義A11館6樓

全文介紹：信義區快閃店一次4間！進擊的巨人 加菲貓 鬼滅之刃 卡娜赫拉的小動物4大快閃店一次逛完。​​​​​​​



▲▼信義區進擊的巨人快閃店 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：鬼滅之刃快閃店

大小朋友都要衝的「鬼滅之刃」快閃店，這次特別以日式建築造型搭配熱血滿點的六大打卡區等粉絲來拍照，快閃店打卡點集結超人氣九柱，還有戀之呼吸打卡牆、霞柱扭蛋機，總共15位人氣角色集結，包括禰豆子、大哥等主角群，讓粉絲拍到過癮。



活動時間：即日起至02/16（1/28除夕營業至18:00）

活動地點：新光信義A11館6樓

全文介紹：信義區快閃店一次4間！進擊的巨人 加菲貓 鬼滅之刃 卡娜赫拉的小動物4大快閃店一次逛完。​​​​​​​



▲▼信義區鬼滅之刃快閃店 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：卡娜赫拉的小動物-睡衣派對快閃店

這次「卡娜赫拉的小動物-睡衣派對」快閃店帶來8大拍照打卡點，無論是「立體P助與粉紅兔兔」還可以看到兔兔與P助的睡前儀式、躺躺、睡覺區等主題打卡點，讓粉絲們被萌到不行。這次快閃店也推出「睡衣派對」主題的全新周邊，包含超大蝴蝶結造型的大抱枕、兔兔P助洗臉髪帶、眼罩，滿足粉絲們的睡前儀式感。



活動時間：即日起至02/16（1/28除夕營業至18:00）

活動地點：新光信義A11館6樓

全文介紹：信義區快閃店一次4間！進擊的巨人 加菲貓 鬼滅之刃 卡娜赫拉的小動物4大快閃店一次逛完。​​​​​​​



▲▼信義區卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：小小兵香蕉節快閃店

信義區小小兵快閃店逛起來！這次特別以小小兵最愛的香蕉為主題，打造「小小兵香蕉節」主題快閃店，即日起插旗新光三越信義新天地A9 9樓，粉絲一定要拍6公尺高、超chill的臥躺小小兵公仔、香蕉裝置藝術，還有限量周邊新品如發光票卡夾、絨毛吊飾等，免費入場、免費逛，寒假、春節就手刀逛起來。



活動期間： 2025年1月18日（六）至2月19日（三）（1/28除夕營業至18:00）

活動地點： 新光三越 台北信義新天地A9 9樓

全文介紹：信義區小小兵快閃店！小小兵香蕉節6公尺躺臥小小兵，3大新品推薦必買。



▲▼小小兵香蕉節 小小兵期間商店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：航海王快閃店

信義區隱藏版快閃店「Netflix航海王期間商店」，自即日起插旗新光三越台北信義新天地A9館9樓，超人氣Netflix航海王真人版演員海報、人形立牌，通通讓粉絲尖叫。在快閃店內也開賣多款服飾、吊飾、毛巾等周邊小物，粉絲更一定要搶超可愛「惡魔果實立體抱枕」，以及「電話蟲鑰匙圈」，不只造型超擬真，嗶卡時還會發出真人版「噗嚕嚕嚕」配音，可以作為悠遊卡、智慧感應門鎖解鎖器等多用途使用，粉絲一定要收藏。



活動地點：新光三越台北信義新天地A9館 9樓

活動時間：2025年1月18日（六）至2月19日（三）（1/28除夕營業至18:00）



▲▼2025春節展覽推薦：Netflix真人版航海王快閃店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：魷魚遊戲快閃店

魷魚遊戲快閃店「拍照體驗場」於1月20日至2月2日登場，讓遊客輕鬆感受場景魅力。全場設有彩色樓梯迷宮、玩家頭像牆等影迷必拍場景，還有金豬撒幣秀為闖關贏家帶來儀式感十足的榮耀瞬間。每逢週末，戶外快閃活動還可能出現影集中的經典「畫片挑戰」或「OX GAME」，讓松菸的每位遊客都有機會成為贏家，體驗魷魚遊戲的趣味魅力。



地點：松山文創園區 二號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

時間：1/20-2/2（1/28休館）

週一至週五：12:00~20:00；週六至週日：10:00~20:00

全文介紹：全聯魷魚遊戲免費玩！松菸闖關快閃店亮點看，獨家魷魚遊戲襪子爆夯。



▲▼台北松菸全聯Ｘ魷魚遊戲快閃免費入場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025春節展覽推薦：蠟筆小新電影大冒險快閃店

蠟筆小新鐵粉週末就到松菸朝聖！以蠟筆小新歷年累積的31部劇場版電影主題和角色發想，在松菸打造全新「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」，不僅還原日本官方專賣店氛圍，還推出超過150款全新周邊商品，包含生活雜貨、絨毛玩偶與隨手包袋。現場更展出歷屆電影海報牆、2022年《幽靈忍者珍風傳》的分鏡腳本和還原經典場景，帶粉絲走進蠟筆小新的奇妙世界。



限定期間：2024年12月28日-2025年4月6日

地點：台北松山文創園區5號倉庫（1/28除夕休館）

全文介紹：蠟筆小新快閃松菸！長腿小白 小新公仔罐隨你裝，超過150款周邊開搶。



▲▼松菸快閃免費入場「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2025春節展覽推薦：膽大黨快閃店

超夯動畫「膽大黨」期間限定快閃店即日起在松山文創園區登場，不只還原了「膽大黨」動畫場景、還有必買經典角色周邊、配件小物通通都有。快閃店特別打造高速婆婆隧道佈景，還有巨大高速婆婆招財貓充氣氣偶，鐵粉絕對要衝、要拍。



活動日期：2024年12月31日－2025年2月6日

活動地點：松山文創園區 藝異空間（1/28除夕休館）

全文介紹：跨年必衝！信義區膽大黨快閃店 高速婆婆隧道 巨大招財貓高速婆婆要打卡。



▲▼膽大黨期間限定快閃店 膽大黨周邊商品 膽大黨打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：史努比75週年新春限定快閃店

史努比鐵粉要衝！不只華山有史努比快閃店，全新登場「史努比75週年新春限定快閃店」即日起在東區SOGO忠孝館正式開幕，除了有超萌史努比圍爐打卡點之外，這次更有史努比75週年必買小物、可愛春節達摩盲盒，讓粉絲們逛東區也能買爆。



活動期間：2025/1/22(三)~2/5(三)（1/28營業至17:00）

活動地點：遠東SOGO忠孝館12樓活動會館

全文介紹：史努比新年快閃店！史努比75週年新春限定快閃店，5大新品東區SOGO開賣。



▲▼史努比吉祥迎春 75週年新春限定快閃店，史努比春節達摩周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：白白日記快閃店

中山站白白快閃店，文青先買爆！療癒系角色「白白日記」這次在中山站打造超萌快閃店「白白美食郊遊日記」，即日起在台北光點羊空間登場。超人氣北極熊「白白」這次以美食、咖啡作為主題，展售近百樣療癒小物，還有與「羊毛與花」聯名推出下午茶甜點，粉絲週末就衝中山站打卡。



活動日期：2024/12/28-2025/2/9，1/28(除夕)~2/3(初三)休館

地址：台北市中山區中山北路二段18號

活動地點：羊空間 YOUNG SPACE（台北光點），入口位於中山北路二段16巷。

全文介紹：​​​​​​​中山站白白快閃店！甜點主題「白白日記快閃店」5大周邊2大甜點推薦必衝。​​​​​​​



▲▼中山站快閃店白白日記「白白美食郊遊日記」主題限定店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：Hello Kitty50週年美式復古快閃店

這次Hello Kitty為了慶祝50週年，特別聯手服飾品牌AIR SPACE LADY，在中山站打造超萌、超好拍的Hello Kitty50週年美式復古快閃店。本次快閃活動除了有Hello Kitty聯名服飾之外，還有超萌Kitty拖鞋、提袋、貼紙免費送，消費滿額還有Kitty夾娃娃機免費玩，鐵粉要衝中山站打卡。



活動期間：2024/12/17~2024/02/02（1/28除夕不營業）

活動地點：AIR SPACE LADY南西三店 (台北市中山區中山北路二段20巷15號1F)

全文介紹：中山站復古Kitty快閃店！聖誕節中山快閃店 Hello Kitty拖鞋免費送。​​​​​​​



▲▼中山站聖誕打卡點 Hello Kitty50週年快閃店 / AIR SPACE LADY提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：助六的日常快閃店

萌系鼠鼠「助六的日常」即日起至3/2在誠品生活武昌店登場，這次快閃店主打8個可愛打卡點，療癒日常「倉鼠玩耍中、一杯鼠」等場景萌翻粉絲。在周邊小物的部分，則推薦必買新品「暖手枕、大浴巾」等居家小物，還有少女必備「皮革飾品盒、化妝包」讓你日常生活都療癒。



展覽日期：2024年12月11日～2025年3月2日 （1/28除夕營業至18:00）

展覽地點：台北市萬華區武昌街二段77號2樓（誠品生活武昌店）



▲▼2025春節展覽推薦：助六的日常快閃店 / 助六的日常快閃店提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：亂馬1/2主題Café快閃店

許多少男少女的童年回憶「亂馬1/2」近期再度動畫化，在超高話題之下，即日起在三創開設快閃店、快閃咖啡廳。主題Café以各角色設計餐點，享用主餐可獲得角色雙面紀念卡、吃甜點送角色小卡、內用或外帶飲料可以獲得隨機杯墊1張，超人氣亂馬、小茜、良牙、珊璞等角色通通要收集到。1/24~2/2再推出新春加碼活動，於期間內來店內用餐點，即可獲得特製紀念卡，粉絲們過年揪團衝。



活動地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)

活動期間：2025/01/24起（1/28除夕營業至18:00）



▲▼2025春節展覽推薦：亂馬1/2主題Café快閃店 / 亂馬1/2主題Café提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：Animage雜誌和吉卜力展

吉卜力粉絲要衝了！「Animage雜誌和吉卜力展」海外第一站就在台灣登場，1/8起於台北華山正式開展，這次特展除了有在IG上瘋狂洗版的「吉卜力工作室」6大作品立體打卡點之外，更有讓人感動萬分的Animage雜誌經典作品「機動戰士鋼彈、魔法小天使」等經典回顧，資深動漫迷超有共鳴。



展出期間：2025年1月8日至4月6日（1月28日除夕休館）

展出地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（台北市中正區八德路一段1號）

全文介紹：龍貓巴士打卡點！Animage雜誌和吉卜力展7大打卡點 天空之城 魔女宅急便神還原。



▲▼Animage雜誌和吉卜力展 華山展覽 吉卜力打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025春節展覽推薦：田中達也特展-大師眼中的微型組合

IG上超高人氣的日本微型藝術大師田中達也，這次再度來台灣展出，全新「田中達也特展-大師眼中的微型組合」於1/10在中正紀念堂開展，粉絲們可欣賞超過160組全新作品、50件立體模型與多媒體創作，本次展覽以生活為靈感，讓粉絲們準時開逛。



展覽日期：2025年1月10日（五）至2025年4月6日（日）

展覽地點：中正紀念堂1展廳（台北市中正區中山南路21號）

休展日：1/28（除夕）、1/29（初一）、2/28

全文介紹：田中達也微型展！田中達也50件模型中正紀念堂展出 最新壽司買衣服超可愛。



▲▼田中達也特展 微型展 2025中正紀念堂展出 / 寬宏藝術提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：看啥小—微型藝術博物館

今年寒假不只有田中達也微型展，即日起在華山同步舉辦「看啥小 — 微型藝術博物館」，集結全球21位藝術家一同展出、展場總共超過200件作品。必拍亮點包含超可愛甜甜圈高爾夫球場、巨型蘑菇森林、義大利麵海怪等獵奇場景，還有設計師們以影子畫作、瓦楞紙、樂高、筆尖等不同元素進行的創作。還有台灣毫芒雕刻大師陳逢顯的「米雕」，讓粉絲們大開眼界。



展覽日期：2025/1/10 (五) - 2025/4/6 (日) （1/28除夕休館)

展覽地點：華山文創園區 紅磚六合院西 1 館



▲▼2025春節展覽推薦：看啥小 微型藝術博物館 / 微型藝術博物館提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：草間彌生的『軌跡』與『奇跡』特展

圓點女王草間彌生在台北站出！這次在北師美術館的草間彌生特展，特別重置了1998年在台北展出的「圓點的強迫妄想」大型氣球裝置，此外還有近70組作品，首次在台灣登場。必看必逛包含草間彌生經典「圓點」元素作品，可以看到繪畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等多種創作形式，粉絲們美照要拍起來。



展覽地點：北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）

展覽日期：2024/12/21-2025/05/04，每週一、除夕、初一休館



▲▼2025春節展覽推薦：草間彌生的『軌跡』與『奇跡』特展 / 北師美術館提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：AI繪動的畫特展

適合寒假帶著大小朋友一起玩的AI展覽「AI繪動的畫特展」在士林科教館盛大開幕，跟一般「只能用看的」展覽不一樣，AI繪動的畫特展鼓勵觀眾觸摸畫作，每幅AI生成作品都可以每一幅畫作都可以和觀眾互動，像是透過電話與畫中角色對話，或化身指揮家操控交響樂團。展覽呈現的不只是靜態畫作，而是即時回應的互動藝術，讓粉絲們在展覽中玩起來。



展覽日期：2024年12月27日(五) 至2025年03月09日(日)

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓(台北市士林區士商路189號)

休館日：1/28(除夕)、2/17(一)、2/24(一）、3/3(一)



▲▼2025春節展覽推薦：AI繪動的畫特展 / AI繪動的畫特展提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：AI SPORT

同樣以AI為主體的限定特展「AI SPORT」，在展場內透過智能手環，可以參加8大極限挑戰，包含攀岩、足球、賽馬、跳繩等結合科技互動，體驗到多項極限運動。同時展內提供InBody身體組成分析，讓粉絲們了解自身數據，無論是運動迷、或是家長帶著大小朋友一起玩樂都超適合。



展覽日期：2024年12月27日(五) 至2025年03月09日(日)

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓(台北市士林區士商路189號)

休館日：1/28(除夕)、2/17(一)、2/24(一）、3/3(一)



▲▼2025春節展覽推薦：AI SPORT / AI SPORT提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：史前巨獸泰坦恐龍展

恐龍迷看假必衝「史前巨獸 泰坦恐龍展」，即日起於台灣科教館登場，是台灣唯一可以近距離看到37公尺長的泰坦巨龍全身骨骼的展覽。展區內結合多媒體互動裝置，觀眾可模擬巨龍生存挑戰，參與體重比拼召喚和自己體型相當的孔龍。還有擬真電動恐龍體驗餵食巴洛龍，以及近距離欣賞霸王龍捕獵與牛龍互動，讓恐龍迷享受身臨其境的恐龍之旅。



展覽日期：2024/12/19(四)-2025/4/6(日)，（1/28除夕休館）

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓南側展區



▲▼2025春節展覽推薦：史前巨獸泰坦恐龍展 / 史前巨獸泰坦恐龍展提供、WalkerLand窩客島整理



2025春節展覽推薦：史努比X星宇航空期間限定店

粉絲們必買必逛的「史努比X星宇航空期間限定店」，即日起插旗新竹巨城，超人氣史努比、查理布朗身穿星宇航空服裝，通通免費入場打卡。快閃店內除了有星宇航空聯名商品之外，在北部史努比快閃店熱賣的「達摩盲盒、蛇蛇玩偶、茄芷袋」等周邊都有少量現貨供應，粉絲一定要先衝。



活動時間：2025/01/23(四)~2025/02/25(二)（1/28除夕營業至17:00）

活動地點：新竹巨城5樓創意廳



▲▼史努比X星宇航空聯名周邊小物示意圖​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​



2025春節展覽推薦：吾妄之境BL展覽

最強BL展覽！台南美術館展覽「吾妄之境」限時登場，這次以大膽的策展手法，挑戰BL（Boy’s Love）禁忌話題，全區涵蓋日本經典漫畫原作、美型角色藝術及創意互動體驗，其中「這個」互動展區體驗最害羞，也在網路上掀起一波熱潮，喜歡BL動漫的朋友可別錯過。



展出時間：即日起至2025年3月16日（1/28除夕及1/29初一休館。）

展出地點：台南市中西區忠義路二段1號 台南美術館2館3樓展覽室K-M

全文介紹：最強BL展覽！台南美術館展覽「吾妄之境」限時登場，「這個」互動展區超害羞。



▲▼台南美術館展覽「吾妄之境」喜歡BL動漫別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供



2025春節展覽推薦：名偵探柯南 連載30週年紀念展

柯南迷要衝！「名偵探柯南 連載30週年紀念展」今年寒假移師高雄展出，展場六大展區設有角色名台詞牆、犯人特輯、基德互動體驗等，場內還有青山剛昌老師特別展示室與手稿，更提供日本空運周邊及台灣限定商品，在北部沒買足的粉絲，這次高雄展就是最後機會了。



活動日期：2024/12/14-2025/02/09（1/28除夕營業至18:00）

活動地點：高雄夢時代購物中心 8F 時代會館



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2025春節展覽推薦：七龍珠Z快閃店

日本人氣動漫「七龍珠Z」快閃店在高雄夢時代8樓，展場特別推出八大打卡點與40款最新周邊商品。打卡點特別還原經典場景、角色排排站讓粉絲們拍好拍滿，更設有「大扭蛋區」可以搜集龍珠。針對周邊商品的部分，推出實用系帆布包、行動電源、附蓋馬克杯，還有居家好物普烏髮帶、親膚眼罩、擴香石更是粉絲們的日常儀式感小物。七龍珠粉絲們逛累能還能吃限定輕食，悟空造型蛋糕、悟天克斯薯條搭配熱飲或霜淇淋，鐵粉們放假就先朝聖。



活動日期：2024年12月13日 - 2025年2月9日（1/28除夕營業至18:00）

活動地點：高雄夢時代購物中心8樓 時代會館



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2025春節展覽推薦：新世紀福音戰士30th快閃店

為了慶祝「新世紀福音戰士EVANGELION」30週年，即日起在統一時代百貨高雄店1樓舉辦主題快閃店，匯集台日精美周邊，粉絲一定要買爆。店內展售日版等身大掛軸、凌波零、明日香壓克力立牌等經典角色商品，更有時尚RADIO EVA隨身包，滿足粉絲收藏與潮流需求。此外，粉絲們也不能錯過快閃店的滿額贈活動，消費滿800元贈光柵紀念卡、滿1200元加贈A4霧透海報，是鐵粉就一定要蒐藏。



活動日期：2025/01/24-03/20（1/28除夕營業至18:00）

活動地點：統一時代百貨高雄店１樓



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2025春節展覽推薦：庫洛魔法使 25週年快閃店

「庫洛魔法使 25週年快閃店」自即日起至2月16日在高雄駁二藝術特區登場，展場重現夢幻經典場景，包含鵝大王滑梯、懸浮庫洛牌等主題佈景，更有知世、小狼等角色1:1立牌讓粉絲們打卡拍照。周邊商品包括橫須賀外套、馬卡龍靠枕及擦手巾等必買小物，同時推出造型甜點如可魯雞蛋糕、魔法杖棒棒糖及角色飲品，附贈小卡與限定杯墊，高雄粉絲先衝朝聖。



活動日期：2024年12月19日－2025年2月16日（1/28除夕休館）

活動地點：高雄駁二藝術特區 C3大勇倉庫



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