We wish you a merry christmas~在神聖的12月節日聖誕節來臨前,你會想到什麼?好好妝點聖誕樹、和朋友相約交換聖誕禮物、跟心愛的對象告白,又或是情侶們找個適合的地方甜甜蜜蜜的吃著耶誕晚餐。今年聖誕節,Walker帶你換個方式,無論是想和家人們或是親朋好友們一同聚餐,互相交換聖誕禮物,精選推薦TOP 8的各式各樣的美食餐廳,陪你度過美好的聖誕節,一起許下今年即將收尾的最後祝福!

ABV美式餐酒館

在美國,烤火雞也不只在感恩節才會品嚐,ABV美式餐酒館全年皆有提供將近196盎司、重達5公斤多的美式烤火雞,滿溢的雞汁精華,搭配慢火爐烤蔬菜,以及藍莓沾醬,5公斤火雞上桌,絕對成為滿場注目的焦點。





不只烤火雞,ABV美式餐酒館還有全美各州鄉村菜餚(如:新英格蘭燉雞鍋、德州的辣豆牛肉醬、北卡羅萊納辣椒燉豬)、經典BBQ烤肉(如:烤牛胸、手撕豬、烤肋排、阿拉巴馬白醬烤雞)、美國南方黑人的靈魂料理(如:路易斯安那髒髒飯、秋葵雞肉濃湯飯、紐奧良海鮮飯)!看到這麼多的美食,是不是心動了!那~今年聖誕假期去哪裡?一起相約來ABV美式餐酒館,大啖5公斤烤火雞,與超多美國各州的經典特色菜吧!



info.

預約: 02-2721-6067

料理菜色:https://www.abv.com.tw/americano/

地址:台北市大安區敦化南路一段236巷16號

Miacucina

新店人吃早午餐就到Miacucina裕隆城朝聖!近期新店人見面的第一句話就是「逛過裕隆城了嗎?」無論平假日人潮滿滿的裕隆城,現在又再多一間義式蔬食新開店Miacucina,以新品「美澳大早午餐系列」和新店觀紅磚打卡牆為主打,趁著聖誕月一起到新店吃早午餐吧!





info.

預約:02-2910-1289

地址:新北市新店區中興路三段70號1樓(新店誠品裕隆城)

詳細介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375359



小福利麻辣鍋

火鍋版的饗食天堂開吃!看準秋冬「吃鍋」話題,饗賓集團旗下鍋物「小福利麻辣鍋」即日起以全新店型登場,結合麻辣火鍋、以及炙燒壽司、炸物百匯,以及數十種蔬菜、火鍋料、海鮮食材自助吧,堪稱把集團經典的buffet「饗食天堂」搬進火鍋店裡無限取用、無限吃到飽。





info.

預約:03-355-2558

地址:桃園市桃園區同德五街61號11樓(中茂新天地)

詳細介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375487

FLIPPER'S

耶誕節限定下午茶「開心果草莓鬆餅」要拍IG!網美下午茶口袋名單「FLIPPER'S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅」療癒系鬆餅讓許多人拍爆、吃爆,這次針對耶誕節推出期間限定「奇蹟的舒芙蕾鬆餅 開心果草莓」新口味,紅配綠的應景配色,搶當耶誕節甜點打卡新歡。





info.

預約:02-2511-8706

地址:台北市中山區南京西路14號誠品生活南西3F

詳細介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375487



Lille M

中山站下午茶「P&T柏林茶館」是許多人口袋名單之一,即日起正式名「Lille M」重新回歸,並且以Cafe & Restaurant作為主軸,比起以往的茶點下午茶,現在更強調前菜,以及手作的麵食、蛋糕,並且新增療癒義式咖啡,讓中山站的約會下午茶、約會晚餐或是聚餐清單再加一。





info.

預約:02-2523-9860

地址:台北市中山北路二段36巷18號

詳細介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376095



柒息地

到串燒居酒屋喝一杯是許多人最喜歡的喝酒行程。而在台北一直有「高CP值」平價串燒之稱的「柒息地」,為了搶會員、為了搶商機,更要讓想喝一杯的可以有賺到的感覺,特別推出給評論加line友就送生食級生蠔、大紅蝦「免費吃」活動,限時開吃。





info.

預約:02-2881-5670

地址:台北市士林區小北街3號

詳細介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376893



國賓中餐廳

誰說中餐廳沒有年輕人吃、誰說國賓中餐廳的老味道只有長輩才懂。國賓中餐廳自搬到遼寧街之後,就成為了許多年輕人頂級中菜的必吃清單。不論是想要品嚐最頂級精緻粵菜料理,還是一口就入魂的川菜料理,國賓中餐廳結合兩大菜系、一次滿足老饕吃貨所有需求。





info.

預約:02-2536-2370或02-2100-2100分機2383或2385

地址:台北市遼寧街177號2F

詳細介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376613

同場加映 法朋烘焙甜點坊

吃完正餐想來點甜滋滋的甜點嗎?來到這裡保證你一不小心就是買到停不下來!台北超人氣糕餅甜點店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」搶攻草莓季必吃清單,特別推出16款草莓甜點,要用從草莓千層、草莓純生鮮奶油蛋糕、草莓22階、草莓芙蓮到開店就近乎秒殺的殿堂級草莓大福,搶攻草莓控的必吃清單,讓你外帶回家吃也很幸福。





info.

預約:02-8978-4996

地址:台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

詳細介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376821